Rozwój trójmiejskiego rynku biurowego

Trójmiasto jest trzecim największym regionalnym rynkiem biurowym w Polsce. Całkowite zasoby Gdańska, Gdyni i Sopotu przekroczyły właśnie 1 mln m kw. powierzchni, podała firma doradcza Savills, która niedawno otworzyła swój oddział na Pomorzu. W pierwszym kwartale 2022 r. w Trójmieście wróciła również aktywność na rynku najmu, a odnotowany popyt był niemal o połowę wyższy niż pod koniec zeszłego roku.

Zgodnie z najnowszym raportem Savills „Spotlight: Rynek biurowy w Trójmieście” w ciągu pięciu ostatnich lat w Trójmieście oddano do użytku 373 500 m kw. nowej powierzchni. Niezmiennie największym ośrodkiem biurowym w regionie jest Gdańsk dysponujący ponad 755 000 m kw. powierzchni, co stanowi ponad trzy czwarte całego trójmiejskiego rynku. Następna w kolejności jest Gdynia z zasobami przekraczającymi 200 000 m kw. W Sopocie zasoby biurowe wynoszą niewiele ponad 35 000 m kw. powierzchni.

Rynek biurowy w Trójmieście jest stosunkowo młody. Około 38% całkowitej podaży to budynki niemające więcej niż pięć lat, a budynki starsze niż 10 lat odpowiadają za zaledwie 30% zasobów.

„Wśród biznesowych regionów Trójmiasta na znaczeniu zyskuje gdańskie Młode Miasto, gdzie w najbliższym czasie skupi się znaczna część aktywności deweloperskiej. Na koniec pierwszego kwartału na Pomorzu w budowie znajdowało się dziesięć nowych biurowców o łącznej powierzchni około 87 500 m kw., z czego ponad połowę stanowią projekty zlokalizowane w Gdańsku” – komentuje Piotr Skuza, dyrektor oddziału Savills w Gdańsku.

Zgodnie z danymi Savills, w ciągu pierwszych trzech miesięcy 2022 roku w całej aglomeracji trójmiejskiej wynajęto 22 500 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej i był to wynik o 58% wyższy w porównaniu z ostatnim kwartałem 2021 r. Da się zaobserwować dużą aktywność najemców z sektora IT i usług dla biznesu, którzy łącznie odpowiadali za ponad połowę całkowitego popytu.

„Trójmiasto jest czwartym co do wielkości ośrodkiem centrów usług biznesowych w Polsce. Aktualnie w regionie działa 181 takich podmiotów, w których zatrudnienie znajduje blisko 35 000 specjalistów z różnych dziedzin. Obserwujemy dynamiczny rozwój tego sektora, który od 2016 roku powiększył się o 50%. Rozmawiając z inwestorami zainteresowanymi prowadzeniem działalności na Pomorzu widzimy, że kwestia wyboru odpowiedniego biura jest jedną z pierwszych decyzji jakie podejmują. Również firmy już obecne w Trójmieście doskonale zdają sobie sprawę, że chcąc zatrudnić i utrzymać wartościowych pracowników, konieczne jest zapewnienie im nowoczesnej przestrzeni biurowej. Trójmiasto, jako polska stolica jakości życia, również w tej kategorii chce być wzorem do naśladowania” – komentuje Marcin Grzegory, zastępca dyrektora, Invest in Pomerania.

Zgodnie z danymi Savills, na koniec marca 2022 r. współczynnik powierzchni niewynajętej w Trójmieście wyniósł 14,3% i wzrósł o 2,1 pp. w ujęciu kwartalnym. W I kw. 2022 r. miesięczne stawki w najbardziej prestiżowych lokalizacjach, póki co utrzymują się w przedziale 12-14,75 euro za m kw. miesięcznie.

Według ekspertów Savills poziom czynszów bazowych w Trójmieście w najbliższej przyszłości powinien, mimo m.in. rosnących kosztów budów po stronie deweloperów oraz wysokiej inflacji, utrzymać się na stabilnym poziomie. Głównymi czynnikami przemawiającymi za taką sytuacją są wysoki poziom pustostanów w regionie oraz kolejne powstające projekty biurowe. Chęć wynajmujących do podnoszenia czynszów prawdopodobnie zostanie wyhamowana przez konkurencję, zwłaszcza wśród właścicieli nowo dostarczanej powierzchni, która będzie stopniowo wchłaniana przez najemców.