RPP, inflacja i zmiany cen energii – obniżki stóp najwcześniej w przyszłym roku

Dzisiaj poznamy kolejną decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych. Rynkowy konsensus zakłada, że analogicznie, jak miało to miejsce na poprzednich posiedzeniach, stopy także i dzisiaj pozostaną bez zmian, a więc na poziomie 5,75%. Wiele wskazuje na to, że Rada Polityki Pieniężnej jeszcze długo nie znajdzie argumentów za kolejną obniżką stóp procentowych – komentuje ekspert Tomasz Gessner, główny analityk firmy Tavex.

Obserwatorzy rynku zwrócą zapewne uwagę na konferencję prasową Prezesa Narodowego Banku Polskiego, na której powinny pojawić się nawiązania do opublikowanych w ubiegłym tygodniu, wstępnych danych o inflacji za maj. Oczekiwano, że inflacja wzrośnie z 2,4% do 2,8%, natomiast faktycznie wzrost był znacznie mniejszy i wyniósł jedynie 2,5%. Oznacza to z kolei, że inflacja trzeci już miesiąc z rzędu utrzymywała się w celu Narodowego Banku Polskiego.

Należy jednak pamiętać o tym, że od czerwca zdjęta zostanie tarcza antyinflacyjna na ceny energii, co podbije dynamikę inflacji w drugiej połowie roku, kształtując ją najprawdopodobniej w okolicach powyżej 4% na koniec roku. To z kolei oznacza, że Rada Polityki Pieniężnej wciąż musi pozostawać ostrożna przy rozważaniu ewentualnej obniżki stóp procentowych. Obecnie rynkowe oczekiwania dopuszczają możliwość takiej obniżki najwcześniej na początku przyszłego roku.