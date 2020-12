Rusza IPO Answear.com. Spółka chce pozyskać ok. 65 ml zł na rozwój

Answear.com, wiodący e-commerce sprzedający modę w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, rozpoczyna Pierwszą Ofertę Publiczną Akcji. Z emisji nowych akcji Spółka oczekuje pozyskać ok. 65 mln zł na dalszy rozwój, a wartość całej Oferty może wynieść nawet do 159 mln zł. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 10‑17 grudnia.

– Dziś startuje nasza Oferta Publiczna, której zakończenie planujemy do 23 grudnia, kiedy ma nastąpić przydział akcji. Debiut na GPW zakładamy w pierwszych dniach stycznia 2021. Wierzymy, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój Answear.com. Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać ok. 65 mln zł wpływów netto. Lwią część kwoty zamierzamy przeznaczyć na powiększenie oferty produktowej oraz wydatki marketingowe. W planach mamy też wydatki na rozwój działalności na nowych rynkach, rozwój marki własnej oraz inwestycje w infrastrukturę magazynową oraz IT. – komentuje Krzysztof Bajołek, prezes zarządu Answear.com.

W ramach IPO zaoferowanych jest od 1.000.000 do 1.841.000 nowo emitowanych akcji serii D. Dodatkowo w skład oferty wchodzi do 2.523.500 akcji serii A należących do funduszu MCI.PrivateVentures FIZ (subfundusz MCI.TechVentures 1.0), stanowiących do 16,44 proc. kapitału spółki i uprawniających do analogicznej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Wszystkie istniejące akcje Spółki, w tym należące do Forum X FIZ oraz MCI.PrivateVentures FIZ, oraz nowo emitowane akcje serii D mają w intencji Spółki zostać wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW (na warunkach określonych w Prospekcie). Globalnymi Koordynatorami oferty, prowadzącymi księgę popytu jest mBank oraz Trigon Dom Maklerski. Finalny skład konsorcjum detalicznego zostanie ogłoszony do 10 grudnia.

Cenę maksymalną dla jednej akcji ustalono na 36,5 zł. Oznacza to, że łączna wartość Oferty może wynieść nawet 159 mln zł i implikuje potencjalną wycenę całej Spółki na poziomie około 645 mln zł.

Harmonogram Oferty Answear.com:

9 grudnia 2020 Publikacja Prospektu. 10-17 grudnia 2020 Zapisy dla inwestorów indywidualnych. do 18 grudnia 2020 Publikacja ostatecznej ceny i liczy akcji oferowanych. 18-22 grudnia 2020 Zapisy w transzy dla inwestorów instytucjonalnych. do 23 grudnia 2020 Przydział akcji oferowanych. około 8 stycznia 2021 Pierwszy dzień notowań akcji na GPW.

Answear.com to założony w 2011 e-commerce zajmujący się sprzedażą markowej odzieży, obuwia oraz akcesoriów. Spółka prowadzi obecnie działalność w 7 krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Bułgarii, Czechach, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie oraz Węgrzech. Sprzedaż jest zdywersyfikowana geograficznie, a żaden z rynków nie stanowi więcej niż 30 % udziału w całkowitych przychodach Spółki. Answear w najbliższych latach planuje kontynuować ekspansję zagraniczną. Plany rozwoju obejmują wejście platformy do: Rosji, Kazachstanu, Chorwacji, Słowenii, Grecji, Litwy, Łotwy, Estonii, Serbii, Mołdawii oraz Bośni i Hercegowiny. Wszystkie wymienione rynki będą mogły być obsługiwane na analogicznych zasadach jak pozostałe, czyli z magazynu centralnego pod Krakowem.

– Widzimy, że na wzrost naszego biznesu wpływ ma dostępna oferta produktowa. Dlatego planujemy jej poszerzenie do 500 marek i 150 tys. produktów. Szczególnie duży nacisk chcemy położyć na marki premium, które pozytywie wpływają na rentowość i średni koszyk zamówienia. Dodatkowo zamierzamy mocniej zwiększać świadomość marki Answear na rynkach, na których istniejemy m.in. poprzez kampanię TV, która wystartuje w ciągu najbliższych tygodni. – dodaje Krzysztof Bajołek.

Answear.com za ostatnie 12 miesięcy (liczone do końca września 2020) odnotował 369 mln zł przychodów oraz 23,4 mln zł EBITDA. Ostatni kwartał 2020 zapowiada się bardzo dobrze, gdyż listopad był rekordowym miesiącem pod względem przychodów, które wzrosły o ponad 60% w porównaniu do analogicznego miesiąca zeszłego roku.

Wyniki finansowe Answear.com (w tys. PLN)

2017 2018 2019 9M 2020* Przychody 145 040 220 796 311 207 263 433 Zysk brutto ze sprzedaży -6 722 -6 292 6 914 13 144 EBIT -7 834 -6 998 4 374 12 092 EBITDA -4 607 -3 417 9 614 18 244 Zysk netto -8 876 -8 280 10 874 4 353

Źródło: Prospekt Answear.com

*niezbadane