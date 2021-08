Rynek aut używanych – co i jak kupują Polacy?

Według danych Ministerstwa Cyfryzacji, w pierwszym kwartale w Polsce zarejestrowano ponad 321,5 tys. samochodów osobowych, a 63 proc. z nich stanowiły pojazdy używane, sprowadzone z zagranicy[1].

Polacy decydują się na zakup starszych pojazdów – wg analiz rynkowych przeprowadzonych przez Carvago.com, są to przeważnie 12, a nawet 14-letnie samochody.

Niezmiennie, najchętniej wybieranymi markami w Polsce są Opel Corsa, Ford Focus i Skoda Octavia.

Benzyna, manual czy kombi? A może diesel?

Według analiz przeprowadzonych przez Carvago.com[2] – największej w Europie platformy sprzedaży samochodów używanych online – najlepiej sprzedającym się w Polsce modelem samochodu jest Ford Fiesta, rocznik 2009, z manualną skrzynią biegów i średnim przebiegiem 140 tys. km, kosztujący średnio nieco ponad 16 tys. PLN. Dalej na podium znalazły się kolejno Opel Corsa i Peugeot 308. Polacy najchętniej wybierają auta z manualną skrzynią biegów (72%), napędem 4×2(85%) i silnikiem w benzynie (48%) lub w dieslu (44%). Porównując wybór nadwozia, prym wiodą auta kompaktowe (32%), oraz SUV/offroad (20%). W starciu kombi vs. sedan częściej wygrywa rodzinne kombi (55%).

– Używane samochody cieszą się w Polsce rosnącą popularnością. Nasze analizy pokazują, jakie modele najchętniej wybierają Polacy – patrząc całościowo na przeprowadzoną analizę, są to auta z przebiegiem od 100 do nieco ponad 150 tys. km. Całkowity udział sprzedaży tych samochodów w roku 2020 wyniósł aż 42%. Nie bez znaczenia pozostaje budżet – najczęściej wybieranymi samochodami są te, w cenie maksymalnie do 30 tys. PLN – komentuje Konrad Jaśkiewicz, General Manager Carvago.com w Polsce.

Według analizy Carvago.com, 19% konsumentów decyduje się na zakup auta do 30 tys. PLN, natomiast jedynie 10% klientów wybiera modele używane z wyższej półki cenowej – w przedziale od 90 do 135 tys. PLN. Podobny trend znajduje odzwierciedlenie w rocznikach samochodów. Prym wśród sprzedaży aut używanych w Polsce nadal wiodą te tańsze modele, mające powyżej 10 lat (65%). W zestawieniu pojawiają się też młodsze, 4 lub 6 letnie auta, stanowią one jednak 35% wszystkich wymienionych modeli.

Wybierając markę samochodu, jesteśmy od lat konsekwentni – w TOP3 znajdują niezmiennie: Opel Astra, Ford Focus i Skoda Octavia. Wciąż jednym z ważniejszych parametrów pozostaje przebieg. Niechętnie patrzymy na auta, które mają więcej niż 150 tys. “na liczniku”.

Rynek staje się coraz bardziej wymagający – Boom trwa, a ceny i oczekiwania idą w górę

Popyt na auta używane w dalszym ciągu rośnie, jest już pewne, że sam rynek “używek” nie odczuł skutków pandemii. Co więcej, ograniczenia i strach przed podróżowaniem komunikacją zbiorową sprawiły, że zmieniły się preferencje w zakresie wyboru środków transportu. Chętniej i częściej podróżujemy własnymi samochodami, rzadziej jest to komunikacja publiczna. Warto wspomnieć, że udział aut używanych sprowadzonych do Polski w pierwszym kwartale br. wyniósł 63% i był większy o 10 tys. sztuk niż w tym samym okresie w roku 2020. Wzrost popytu na rynku aut używanych doprowadził do nieoczekiwanego wzrostu ich cen.

– Wzrost cen samochodów używanych jest z pewnością spowodowany zjawiskiem tzw. odroczonej konsumpcji, z którym mamy do czynienia po zniesieniu wielu ograniczeń i restrykcji związanych z pandemią. Innym czynnikiem są też zatory w produkcji aut nowych i bardzo wydłużone terminy dostaw – wyjaśnia Konrad Jaśkiewicz.

Równolegle do wzrostu ceny aut używanych rosną oczekiwania i wymagania klientów nie tylko co do samego produktu końcowego jakim jest samochód, ale też co do jakości oferowanych usług dodatkowych. Firmy z branży motoryzacyjnej, aby nadążyć za zmieniającym się dynamicznie rynkiem, muszą inwestować w innowacyjne technologie, rozwijać usługi oraz dostosowywać swoje modele biznesowe.

– Wymagania regulacyjne, trendy społeczne oraz przełomowe technologie, to nie tylko wyzwania, ale też nowe możliwości. Dlatego też wykorzystujemy, analizujemy i badamy obowiązujące trendy i zmiany, widząc w nich przede wszystkim szansę na rozwój. Dobrym przykładem jest wprowadzenie do naszej oferty możliwości finansowania zakupu pojazdów sprowadzanych z zagranicy. Cały proces odbywa się online. Jest to zupełnie coś nowego i do tej pory nie oferowanego w Polsce – dodaje Konrad Jaśkiewicz.

