Rynek biurowy w Katowicach stabilnie w III kw.

Rekordowe pod względem nowej podaży pierwsze półrocze na katowickim rynku biurowym wyhamowało. W III kwartale nie ukończono żadnego projektu, ale w budowie znajduje się wciąż blisko 80 000 m kw. powierzchni biurowej, która sukcesywnie ma być oddawana w bieżącym i kolejnym roku.

Zasoby biurowe w Katowicach na koniec września 2022 roku wyniosły 716 000 m kw. Wynik nie zmienił się względem poprzedniego kwartału w związku z tym, że w III kwartale rynek biurowy nie wzbogacił się o nowe inwestycje.

„Katowice, które należą do rynków biurowych o mniejszej skali w ostatnich miesiącach bardzo dynamicznie się rozwijały, dając biznesowi wyraźny sygnał, że nie ustępują pod wieloma względami innym ośrodkom miejskim. Stabilne zaplecze biurowe wspiera działalność firm. Dostrzegają to zarówno najemcy, jak i deweloperzy. Na koniec września w budowie znajdowało się blisko 80 000 m kw., z czego prawie 20 000 m kw. ma zostać ukończona jeszcze w tym roku, a pozostałe 75% planowo ma zostać dostarczona na rynek w 2023 roku,” – komentuje Iwona Kalaga, Straszy Negocjator w Knight Frank.

Największymi projektami w realizacji są: budynek Craft (26 700 m kw., Ghelamco) oraz kompleks Eco City Katowice I&II (18 000 m kw., Górnośląski Park Przemysłowy).

„Od lipca do września podpisano umowy najmu na blisko 10 300 m kw. powierzchni biurowej, co stanowiło około 10% całkowitego wolumenu transakcji zawartych w miastach regionalnych w III kwartale 2022 roku. Podsumowując wynik osiągnięty w trzech pierwszych kwartałach roku, najemcy wynajęli w Katowicach już ponad 54 000 m kw. powierzchni, co w porównaniu z analogicznym okresem w roku 2021 było wynikiem wyższym o 30%,” – wyjaśnia Katarzyna Bojar, Konsultant w dziale badań rynku w Knight Frank.

Największy udział w strukturze transakcji przypadło nowym umowom – 73%, zaś renegocjacje odpowiadały za blisko 16% wolumenu, a ekspansje ponad 11%.

Mimo braku nowej podaży biurowej na katowickim rynku wskaźnik pustostanów wzrósł o 0,8 pp. w porównaniu do II kwartału 2022 roku i wyniósł 16,9%. W porównaniu do analogicznego okresu w 2021 roku wskaźnik wzrósł o 6,8 pp.

Czynsze wywoławcze w Katowicach na koniec września 2022 roku wahały się od 9,00 EUR do 15,00 EUR za m kw. miesięcznie. Ich fluktuacja i podejście właścicieli są uzależnione od atrakcyjności obiektu. W starszych budynkach może pojawiać się presja najemców na renegocjacje stawek czynszów i pakietów zachęta z uwagi na dostępność powierzchni biurowej. Z kolei w nowych inwestycjach rosnące koszty budowy (wzrost cen materiałów budowlanych i kosztów pracy), a także wzrost kosztów obsługi kredytów budowlanych może skutecznie zahamować możliwości negocjacyjne inwestorów. Zauważalny jest wzrost stawek opłat eksploatacyjnych, które na koniec września 2022 roku oscylowały w przedziale od 15 do 23 PLN/ m kw./miesięcznie, co jest związane z rosnącymi kosztami mediów i usług.