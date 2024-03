Rynek nieruchomości w lutym 2024: Rekordowy wzrost rozpoczętych budów i stabilizacja na rynku

Pokłosiem stymulowania popytu „Bezpiecznym kredytem 2%” jest utrzymujące się na dobrym poziomie zainteresowanie zakupem mieszkania. Nawet po zakończeniu programu aktywność kredytowa pozostaje stosunkowo wysoka, co może zaskakiwać. Z kolei wyczekiwany mocno nowy projekt subsydiów w ramach „Mieszkania na start” tylko dodatkowo wzmocni popyt. Sytuacja na rynku zachęca deweloperów do działania, co widoczne jest w najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W rezultacie w lutym br. można było zaobserwować znaczący wzrost aktywności deweloperskiej. Rozpoczęte budowy dostarczą ponad 14 tys. nowych mieszkań i jest to najlepszy wynik od czerwca 2022 roku. Komentuje Ula Olczak, ekspertka Otodom Analytics.

W lutym br. odnotowano łącznie ponad 20 tys. nowych budów. Z tego 14,2 tys. jednostek mieszkaniowych było zasługą deweloperów. Ta wartość jest o 115% wyższa od tej sprzed roku. Należy jednak zwrócić uwagę, że może to też wynikać z niskiej bazy – w analogicznym okresie w 2023 roku deweloperzy zaczęli budowę jedynie nieco ponad 6,5 tys. mieszkań. Mimo to liczba rozpoczętych budów w lutym tego roku jest wyższa nawet od czasu, gdy rynek nieruchomości przechodził szczyt budowlanego boomu, czyli m.in. w lutym 2021 roku. Miesiąc do miesiąca wzrost wyniósł blisko 18%. Nie tylko deweloperzy są bardziej aktywni na rynku. Prężnie działają też inwestorzy indywidualni, którzy rozpoczęli budowę blisko 5,9 tys. lokali, co oznacza wzrost o blisko 49% w porównaniu do roku poprzedniego.

Miesiące wzrostów

Łączna liczba mieszkań oddanych do użytkowania przekroczyła ponownie 15 tys., z czego dwie trzecie (9,8 tys.) przekazali deweloperzy. To zdecydowanie więcej niż w ubiegłym miesiącu. W efekcie na rynku deweloperskim pojawiło się o 42% mieszkań więcej niż rok temu i o 6% więcej w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

Na stabilnym poziomie utrzymuje się liczba pozwoleń na budowę uzyskanych przez deweloperów. To znaczy około 15 tys. miesięcznie. Przy czym lutowy wynik jest o 42% wyższy niż rok wcześniej, choć niższy niż w latach 2022 i 2021. Miesięcznie wzrost wyniósł niespełna 6%. Zatem podsumowując, w lutym łączna liczba pozwoleń na budowę wyniosła 21,4 tys., z czego 15,5 tys. otrzymali deweloperzy.

Agregując dane GUS w okresach trzymiesięcznych, widać wyraźnie, jak zachowuje się obecnie rynek. W ciągu roku liczba rozpoczętych budów wzrosła dwukrotnie. Jeżeli tendencja ta utrzyma się, wówczas liczba nowych inwestycji deweloperskich osiągnie rekordowy wynik.

Co przyniesie najbliższa przyszłość?

Początek roku to dla deweloperów dobry czas nie tylko z uwagi na rozpoczęcie projektów mieszkaniowych czy uzyskanie pozwoleń na budowy. Wygląda na to, że rynek wchodzi w okres względnej stabilizacji. Mimo wygaszenia programu Bezpieczny Kredyt 2%, nadal są chętni na zakup mieszkań. Z danych Otodom Analytics wynika, że na siedmiu największych rynkach w Polsce sprzedano ponad 4,5 tys. mieszkań, czyli 9% więcej niż w styczniu i o 17% więcej niż rok wcześniej. Co więcej, w większości miast oferta mieszkaniowa odbudowuje się, co widać we wprowadzeniach nowych lokali do oferty – w lutym było ich 4,7 tys. Choć nie jest to najwyższa liczba w skali ostatnich 12 miesięcy, to można spodziewać się powrotu do pewnej równowagi i sukcesywnego zwiększania podaży. Niestety nie można się spodziewać w najbliższym czasie spadków cen za metr kwadratowy mieszkań w standardzie deweloperskim.