Rynek przygotowuje się na podwyżkę stóp o 50 pb. w USA

Wraz z rynkiem spodziewamy się, że stopa procentowa Fedu podczas posiedzenia w tym tygodniu wzrośnie o 50 punktów bazowych. Ruchu o takiej skali nie dokonano w USA od ponad dwóch dekad. Uważamy, że komentarze Powella będą jastrzębie, a Fed pozostanie elastyczny w ocenie przyszłych kroków i pozostawi dostępne opcje agresywniejszego niż oczekuje rynek zacieśniania polityki, jeśli inflacja będzie wciąż zaskakiwać w górę.

Bank rozpoczął obecny cykl podczas ostatniego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC) w marcu podwyżką o 25 pb., do przedziału 0,25–0,50%. W późniejszych komunikatach Rezerwa Federalna stawała się coraz bardziej jastrzębia, co sprawiło, że inwestorzy wyceniają niezwykle agresywne tempo podwyżek stóp w USA w pozostałej części roku.

Uważamy, że dane makroekonomiczne wspierają szybkie tempo normalizacji polityki monetarnej. Szczególnie dotyczy to odczytu inflacji CPI w marcu, która osiągnęła rekordowy od 40 lat poziom 8,5%. Rynki są zgodne i obecnie fed funds futures wskazują, że inwestorzy spodziewają się jeszcze 250 pb. podwyżek stóp w tym roku, co odpowiada dziesięciu podwyżkom o 25 pb. To znaczny wzrost w stosunku do oczekiwanych przed decyzją 16 marca 150 pb. (z marcową łącznie 175 pb). Inwestorzy są obecnie pewni podwyżki o 50 pb. w maju i spodziewają się kolejnych takich podwyżek na kolejnych trzech posiedzeniach: w czerwcu, lipcu i wrześniu.

Wykres 1: Inflacja w USA (2012 – 2022)

Źródło: Refinitiv Datastream Data: 29.04.2022

Powell będzie otwarty na agresywne tempo podwyżek

Przy wycenie przez rynki tak agresywnego tempa podwyżek poprzeczka dla jastrzębiego zaskoczenia przez Fed na najbliższym posiedzeniu jest naszym zdaniem postawiona bardzo wysoko. Podwyżka o 50 pb. będzie postrzegana jako minimalna – uważamy, że to już pewne.

Na najbliższym posiedzeniu nie poznamy rewizji projekcji makroekonomicznych ani dotyczących stóp procentowych – kolejny dot plot Fedu będzie opublikowany dopiero w czerwcu. Komunikaty Powella dotyczące dodatkowych podwyżek i najnowszy pogląd banku na nadwyżkę inflacji będą jednak uważnie obserwowane przez uczestników rynku.

Spodziewamy się, że Powell utrzyma szeroko otwarte drzwi do agresywnego tempa podwyżek w pozostałej części roku. Mimo że prezes Fed nie zobowiąże się w środę do ruchów na konkretnych posiedzeniach, niemal na pewno powtórzy, że stopy mogą być podnoszone na każdym zebraniu w 2022 r.

Jaka może być reakcja dolara w środę?

Zaznaczamy, że kurs dolara już przed posiedzeniem jest bardzo wysoki. W odpowiedzi na jastrzębiość Fedu i zwiększone obawy o globalny wzrost gospodarczy indeks USD obrazujący relację dolara względem koszyka głównych walut wzrósł w zeszłym tygodniu do najwyższego poziomu od dwudziestu lat. Sądzimy zatem, że możliwy jest scenariusz zgodny z rynkową maksymą „kupuj plotki, sprzedawaj fakty”, w którym dolar może utracić część ostatnich zysków, nawet jeśli komunikaty Fedu w środę będą jastrzębie.

Spodziewamy się, że komentarze Powella takie pozostaną, jednak jakakolwiek negatywna wzmianka w kontekście wzrostu gospodarczego lub oznaka złagodzenia obaw inflacyjnych byłyby niekorzystne dla dolara. Powell zasugerował w kwietniu, że inflacja w USA mogła osiągnąć szczyt w marcu, choć niekoniecznie na to liczy.

Jeśli Fed okazałby rosnącą pewność, że tak jest, dolar mógłby się osłabić. Nie spodziewamy się, że retoryka Powella będzie przeciwstawiała się wycenom rynkowym stóp procentowych, ale jeśliby się tak wydarzyło, to również mogłoby negatywnie wpłynąć na walutę.

Biorąc pod uwagę podwyższoną wycenę rynkową, uważamy, że Fedowi trudno będzie przekroczyć oczekiwania. Choć podczas wystąpienia w kwietniu prezes Fedu w St. Louis James Bullard powiedział, że nie można wykluczyć podwyżki o 75 pb. w tym roku (byłby to pierwszy taki ruch od 1994 r.), widzimy bardzo małe szanse na ruch o takiej skali. Wśród członków FOMC pojawił są aktywny sprzeciw wobec podwyżki o 75 pb. i wydaje się, że panuje ogólny konsensus, że nawet w obecnym środowisku inflacyjnym nie byłaby to odpowiednia strategia. Gdyby Fed jednak zaskoczył w środę rynek ruchem o 75 pb., obserwowalibyśmy natychmiastową aprecjację dolara. Uważamy, że nawet wspomnienie o możliwości takich podwyżek na kolejnych spotkaniach byłoby korzystne dla amerykańskiej waluty.

Wykres 2: Indeks USD (2021 – 2022)

Źródło: Refinitiv Datastream Data: 29.04.2022

FOMC ogłosi decyzję w sprawie polityki pieniężnej o 20:00 w środę 04.05, konferencja prasowa przewodniczącego Powella rozpocznie się 30 minut później.

Autorzy: Enrique Diaz-Alvarez, Matthew Ryan, Roman Ziruk, Itsaso Apezteguia – analitycy Ebury