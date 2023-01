Rynki czekają na banki centralne. Korekta na kryptowalutach

Tydzień minie w oczekiwaniu na decyzje banków centralnych. Już jutro decyzja Amerykanów, w czwartek poznamy zdanie Anglików i Europejskiego Banku Centralnego.

Czekają na FED

Już jutro odbędzie się posiedzenie Federalnego Komitetu Otwartego Rynku w sprawie stóp procentowych. Rynki są bardzo zgodne. Stopy powinny wzrosnąć o 0,25% do przedziału 4,5%-4,75%. Jeszcze w październiku wyraźnie dominował wzrost dwa razy większy, a rynek nieśmiało zastanawiał się, czy przypadkiem nie osiągniemy 5%. Od tego czasu jednak sporo się na rynkach zaczęło zmieniać. Inflacja przestała w większości państw rosnąć tak szybko. Do tego mamy problem, którego większość bankierów centralnych boi się bardziej niż inflacji. Mowa o spowolnieniu gospodarczym. Z jednej strony to właśnie walka ze zbyt dużą inflacją powinna być ich głównym zmartwieniem. Z drugiej najbardziej boją się sytuacji wejścia w spowolnienie gospodarcze ze zbyt wysokimi stopami procentowymi. Nikt nie chce mieć w życiorysie zarżnięcia gospodarki drogim kredytem i wywołania kryzysu.

Korekta na kryptowalutach

Wirtualne pieniądze od początku roku miały świetną passę. Głównie dlatego, że pod koniec zeszłego roku miały bardzo złą. Obecnie znajdujemy się w przypadku bitcoina w okolicach sierpnia 2022. W przypadku etherium drugiej najważniejszej waluty jesteśmy dopiero w okolicach października 2022. Nie zmienia to faktu, że pomimo wczorajszej przeceny obie te kryptowaluty zyskują od początku roku imponujące 38% i 31%. Nie są to poziomy, które są osiągalne na większości standardowych aktywów. To właśnie dlatego rynek ten cieszy się dużym zainteresowaniem osób, które wierzą, że szybko mogą stać się bogate. Z drugiej strony należy pamiętać, że tak duża zmienność to też ryzyko olbrzymich, niedostępnych na innych rynkach, strat. Pomijając oczywiście oszustwa takie jak zeszłoroczne zamknięcie giełdy FTX, które stało za wspomnianą złą passą pod koniec roku.

Dane z Hiszpanii nie tak dobre

Po silnych spadkach poziomu wzrostu cen rynek spodziewał się utrzymania trendu. Miesiąc temu poziom wzrostu cen wynosił rocznie 5,7%. Coś, o czym możemy tylko marzyć w Polsce. Teraz wbrew oczekiwaniom nie tylko nie spadł do 4,8%, ale wzrósł do 5,8%. Patrząc z zewnątrz, można by sądzić, że Hiszpania radzi sobie wciąż bardzo dobrze ze wzrostem cen. Problem polega jednak na tym, że za sukcesami tymi stoją problemy gospodarcze. To przez nie przedsiębiorcy nie mogą aż tak mocno podnosić cen. Jest to kolejny element mogący mieć wpływ na czwartkową decyzję EBC w sprawie stóp procentowych. Bank może nie chcieć nadmiernie podnosić stóp procentowych, by nie zaszkodzić państwom z południa kontynentu.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:

14:00 – Niemcy – inflacja konsumencka,

15:45- USA – indeks Chicago PMI.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat