Firma Salesforce (NYSE: CRM), ogłosiła dziś, że zakończyła proces przejęcia Slack Technologies, Inc.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu, że Slack jest obecnie częścią rodziny Salesforce. Za sprawą tej integracji udało nam się stworzyć unikalne połączenie funkcji najlepszego na świecie systemu CRM wraz z przełomową platformą cyfrową, dostarczając niezawodne rozwiązania dla świata biznesu, pracującego z dowolnego miejsca na świecie” – powiedział Marc Benioff, prezes i dyrektor generalny Salesforce. „Razem zdefiniujemy przyszłość oprogramowania dla przedsiębiorstw, tworząc cyfrową wysoką jakość, która umożliwia każdej organizacji osiągnięcie sukcesu przez klientów i pracowników z dowolnego miejsca”.

„W ciągu ostatniego roku przekonaliśmy się, że forma pracy nie wróci do dawnego stanu” – powiedział Bret Taylor, prezes i dyrektor operacyjny Salesforce. „Slack i Salesforce Customer 360 dostarczą każdej firmie na świecie jedno, zintegrowane źródło informacji o jej działalności oraz uniwersalną platformę łączącą ze sobą pracowników, klientów i partnerów oraz z aplikacjami, z których korzystają oni na co dzień.”

„Jest to okazja, która zdarza się raz na pokolenie, aby móc całkowicie przekształcić to jak i skąd pracujemy” – powiedział Stewart Butterfield, dyrektor generalny i współzałożyciel Slack. „Salesforce i Slack mają wyjątkową pozycję, aby poprowadzić tę historyczną transformację w kierunku cyfrowego świata. Czekamy z niecierpliwością na zmiany, które nadchodzą”.

„Priorytetem dla nas jest ciągłe rozwijanie się, aby stale oferować naszym klientom najlepsze doświadczenia i wartości w każdej interakcji” – powiedział Arvind Krishna, prezes i dyrektor generalny IBM. „Połączenie Salesforce i Slack pomoże nam osiągnąć większy stopień zjednoczenia, produktywności i innowacyjności, dzięki czemu będziemy mogli lepiej służyć naszym klientom”.

Przejęcie w celu stworzenia cyfrowych usług wysokiej jakości, umożliwiających osiągnięcie sukcesu z dowolnego miejsca

W ciągu ostatniego roku firmy z całego świata nauczyły się przede wszystkim jednej rzeczy – jeśli nie posiadają cyfrowego sposobu na nawiązanie relacji ze swoimi pracownikami, klientami i partnerami, nie mają również szans na przetrwanie. Siedziby firm nie znajdują się już w biurach, ich miejsce jest w chmurze. Każda firma, w każdej branży musi zoptymalizować doświadczenia z klientami, pracownikami i partnerami pod kątem digital-first. Połączenie Salesforce i Slack to stworzenie innowacyjnego systemu operacyjnego dla nowego cyfrowego świata. Jest to okazja do zredefiniowania i przekształcenia swojego biznesu, aby w pełni odpowiadać na wymagania cyfrowej rzeczywistości.

Dzięki najlepszemu na świecie systemowi CRM firmy mogą sprzedawać, obsługiwać klientów, realizować kampanie marketingowe i zarządzać wieloma innymi funkcjami za pomocą jednej platformy, z dowolnego miejsca na świecie. Slack odmienił sposób w jaki obecnie pracujemy, dzięki pionierskiej platformie cyfrowej do komunikacji biznesowej, z której korzystają miliony ludzi na całym świecie, a która umożliwia całym organizacjom o wiele bardziej wydajną i bezproblemową pracę.

Salesforce i Slack wspólnie opracowali rozwiązanie Slack-first Customer 360, które zapewni firmom jedno źródło informacji o ich działalności oraz ujednoliconą platformę łączącą pracowników, klientów i partnerów. Platforma dostarcza również dostęp do aplikacji, z których użytkownicy korzystają na co dzień, a wszystko to w ramach ich dotychczasowego przepływu pracy.

Fuzja Slack i Salesforce to także połączenie dwóch najbardziej rozwijających się społeczności z branży oprogramowania, tworząc otwarty i rozległy ekosystem, który generuje następną generację aplikacji digital-first i przepływów pracy dla biznesu.

„Salesforce stworzy nowoczesną przestrzeń, która umożliwi współpracę, społeczności, komunikację, CRM, obsługę klienta i sztuczną inteligencję w ekosystemie, a także inne nowe integracje, rozszerzające funkcjonalności przedsiębiorstwa” – powiedział Wayne Kurtzman, dyrektor ds. badań w dziale Social, Communities i Collaboration w IDC.

Salesforce i Slack już teraz wprowadzają ogromne zmiany w biznesie. 380 000 pracowników IBM współpracuje za pośrednictwem Slacka, a liczne przepływy pracy w chmurach Salesforce Sales Cloud i Service Cloud zapewniają sukces klientów w różnych lokalizacjach i strefach czasowych.

Jako część Salesforce, Slack będzie w stanie przyspieszyć i rozszerzyć swoją misję, tak aby podnieść poziom pracy i polepszyć komunikację. Slack będzie nadal działał pod marką Slack, koncentrując się na swojej misji, klientach i społeczności. Nie zmieni się również CEO Slacka, którym niezmiennie pozostaje jego współzałożyciel – Stewart Butterfield.