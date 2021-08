SAS przygotowuje się do pierwszej oferty publicznej

SAS, jeden z liderów w zakresie analityki i sztucznej inteligencji, ogłosił zamiar przygotowania pierwszej oferty publicznej (IPO) do 2024 roku. Firma jest gotowa na ten ruch, ponieważ pod przewodnictwem współzałożycieli Jima Goodnighta i Johna Salla osiągnęła stabilność finansową i zbudowała wysoką wartość marki, stając się liderem na rynku.

Przygotowania do pierwszej oferty publicznej SAS rozpoczął od udoskonalenia systemu sprawozdawczości finansowej, optymalizacji procesów operacyjnych, a także koncentracji na elementach platformy analitycznej SAS, które przyczynią się do rozwoju firmy oraz pozwolą odnieść korzyści udziałowcom. Firma będzie dalej inwestować znaczne środki finansowe oraz rozwijać rozwiązania AI i zaawansowane oprogramowanie analityczne. Dzięki temu SAS wciąż będzie mógł odpowiadać na potrzeby klientów i umocnić się na pozycji lidera na dynamicznie rosnącym i niezwykle konkurencyjnym rynku.

Przygotowując się do pierwszej oferty publicznej, możemy stworzyć nowe możliwości dla pracowników SAS, klientów, partnerów i społeczności. Będą oni uczestnikami naszego sukcesu, zapewniając najlepszą możliwą przyszłość dla nas wszystkich – mówi Jim Goodnight, współzałożyciel i CEO SAS. Znajdujemy się na ścieżce zrównoważonego rozwoju, którego fundament stanowi marka godna zaufania i stworzona przez nas platforma analityczna. Zbudowaliśmy silne podstawy operacyjne i finansowe, które przygotowują nas na lepsze jutro. Nadszedł właściwy czas, aby otworzyć nowy rozdział w historii SAS.

SAS jest dostawcą najlepszych w swojej klasie rozwiązań analitycznych i AI. Z oprogramowania firmy korzysta 2000 lojalnych klientów na całym świecie. Długa obecność na rynku, zaufanie do marki, wyjątkowa platforma analityczna i inne oferowane rozwiązania sprawiły, że firmę SAS wybierają organizacje z wielu branż, w szczególności firmy i instytucje z sektora finansowego, publicznego i ochrony zdrowia. SAS rozwijał swoją działalność i realizował projekty w różnych uwarunkowaniach rynkowych i nieprzerwanie jest liderem w zakresie zaawansowanej analityki i AI. SAS, jako jedyny dostawca w branży, 8 razy z rzędu został uznany za lidera w kolejnych edycjach raportu firmy Gartner „Magic Quadrant for Data Science and Machine Learning Platforms”.

W 2020 r. SAS osiągnął przychody w wysokości 3 mld dolarów i 45. rok z rzędu wykazał zysk. W pierwszej połowie 2021 r. firma osiągnęła 8,4-proc. wzrost przychodów, co stanowi koronny dowód na konieczność wykorzystania analityki do sprostania wyzwaniom i przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. W nadchodzących latach SAS będzie kontynuował wzmacnianie solidnych podstaw finansowych, przygotowując się do potencjalnego wejścia na rynek publiczny.

SAS od dawna angażuje się w działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i innowacji społecznej, pomagając klientom podjąć decyzje, które sprawią, że świat stanie się lepszym miejscem, a przyszłość będzie bardziej zrównoważona. Firma wspiera czystą energię i cele zrównoważonego rozwoju nakreślone przez ONZ, a jednocześnie wykorzystuje oprogramowanie do stawienia czoła problemom ekonomicznym, społecznym i ekologicznym. SAS łączy technologię i pomoc, tworząc swoją strategię biznesową i klimatyczną. Dzięki współpracy z klientami, grupami branżowymi, instytucjami rządowymi, organizacjami non-profit i globalnymi, firma umożliwia wykorzystanie potencjału danych do rozwiązywania najważniejszych problemów świata: od ochrony środowiska, przez poprawę jakości edukacji, po zapewnienie bezpieczeństwa i godnych warunków życia oraz budowę bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

Firma jest utożsamiana na świecie jako najlepszy pracodawca i pionier w zakresie tworzenia przyjaznej kultury organizacyjnej. Zawdzięcza to budowaniu wspólnoty korporacyjnej i zaangażowaniu na rzecz pracowników.

Przez ostatnie lata SAS wypracował swoją reputację poprzez innowacje, nieustającą koncentrację na kliencie i silną przynależność korporacyjną. Przygotowując się do pierwszej oferty publicznej, nadal zamierzamy inwestować w naszą markę i platformę analityczną, nadając priorytet najważniejszym zasadom i wspierając klientów w rozwiązywaniu najbardziej złożonych problemów – kontynuuje Jim Goodnight.