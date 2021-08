Zmiany w zarządzie Colliers w Polsce

Colliers w Polsce kontynuuje proces zmian w strukturze firmy. Po ogłoszonym 1 lipca awansie Moniki Rajskiej-Wolińskiej na stanowisko Dyrektor Generalnej na region CEE, firma informuje o powołaniu nowych członków zarządu spółki w Polsce. Do zarządu dołączyli: Marta Machus-Burek (Wiceprezes Zarządu ds. Strategii Rozwoju Firmy), Paweł Skałba (Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Relacji z Klientami), Piotr Mirowski (Członek Zarządu ds. Strategii Obsługi Właścicieli Nieruchomości) i Maciej Chmielewski (Członek Zarządu ds. Strategii Obsługi Najemców Nieruchomości). Tym samym wspomogą oni Prezes Zarządu – Monikę Rajską-Wolińską w realizacji strategii Colliers w Polsce w wyznaczonych obszarach.

Marta Machus-Burek, Paweł Skałba, Piotr Mirowski i Maciej Chmielewski to czołowi eksperci na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, którzy od wielu lat wspierają działania Colliers jako partnerzy posiadający udziały w spółce. Dzięki dużemu doświadczeniu, profesjonalizmowi, strategicznemu podejściu do biznesu, a także szerokim kompetencjom i umiejętnościom menedżerskim, wraz z pozostałymi 3 Senior Partnerami i 6 Partnerami w firmie, przyczynili się do znacznego rozwoju Colliers na polskim rynku, gdzie firma posiada obecnie 7 biur i zatrudnia ponad 300 pracowników.

— Z wszystkimi nowymi członkami zarządu współpracuję od lat i wiem, że ich bogate doświadczenie, a także ogromna wiedza ekspercka umacniają firmę na drodze rozwoju. Za nami rok pełen wyzwań związanych z pandemią. Aby im sprostać, stworzyliśmy zespół, który stanowi kompleksowe wsparcie dla naszych klientów w czasach intensywnych zmian. Wierzę, że wzbogacenie zarządu o nowych członków jeszcze bardziej rozszerzy perspektywę, z jaką patrzymy na usługi doradztwa, nie tylko w kontekście rynku nieruchomości, na czym skorzysta zarówno firma, jak i – przede wszystkim – nasi klienci. Nominacje te są również podziękowaniem dla ekspertów za ich ogromny wkład w dotychczasowy rozwój firmy i wartość, jaką wnoszą do codziennej współpracy z klientami — mówi Monika Rajska-Wolińska, Dyrektor Generalna Colliers na region Europy Środkowo-Wschodniej.

Sylwetki nowych członków zarządu Colliers:

Marta Machus-Burek, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Handlowych oraz Doradztwa Strategicznego posiada wieloletnie doświadczenie obejmujące doradztwo strategiczne dla właścicieli i inwestorów centrów handlowych oraz projektów mixed-use, zarządzanie wartością obiektów handlowych, wynajem powierzchni oraz marketing obiektów handlowych. Specjalizuje się w repozycjonowaniu i tworzeniu optymalnych strategii rynkowych dla nieruchomości komercyjnych. W szerokim gronie klientów, którym doradzała, znaleźli się między innymi: Invesco, Carrefour Polska, Credit Suisse, INGKA Centres Polska, Capital Park, Atrium, Ceetrus czy Medicover. Ponadto, Marta realizuje doradztwo strategiczne dla sieci handlowych w regionie CEE, obejmujące m.in. strategię rozwoju i optymalizacji , analizy pozycji konkurencyjnej oraz doradztwo w zakresie inwestycji w sieci handlowe.

Paweł Skałba, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Biurowych jest ekspertem w dziedzinie warszawskiego rynku biurowego z blisko 25-letnim doświadczeniem w branży nieruchomości, które zdobywał od samego początku tworzenia się rynku biurowego w Polsce. Paweł aktywnie uczestniczy w transakcjach najmu powierzchni biurowej, wspierając kluczowych klientów firmy. Tylko od 2010 roku przeprowadził ponad 300 transakcji o łącznej powierzchni przekraczającej 500 000 mkw., a blisko 50-osobowy dział, którym kieruje, otrzymał w 2018 roku tytuł Działu Biurowego Roku w Polsce za wyniki biznesowe w konkursie Eurobuild Awards. Doradzał m.in. firmom takim, jak: Raiffeisen Bank Polska, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System, Medicover, British Amercian Tobacco, Santander, Provident, CH Beck, USP Zdrowie, Genpact, Roche Polska czy Samsung Electronics Polska.

Piotr Mirowski, Senior Partner, Dyrektor Działu Doradztwa Inwestycyjnego jest odpowiedzialny za nadzór, zarządzanie i rozwój biznesu zespołu rynków kapitałowych w Polsce. Zakres jego obowiązków obejmuje m.in. strategiczne doradztwo w zakresie nieruchomości, inicjowanie, strukturyzację i realizację transakcji sprzedaży i kupna nieruchomości, udział w negocjacjach oraz zarządzanie procesem transakcyjnym. Piotr doradzał wielu międzynarodowym i krajowym funduszom inwestycyjnym, deweloperom, REIT-om, towarzystwom ubezpieczeniowym, firmom private equity oraz podmiotom typu family office. Jako ekspert w dziedzinie doradztwa inwestycyjnego, przyczynił się do pomyślnego zamknięcia transakcji we wszystkich głównych klasach aktywów nieruchomościowych (zarówno po stronie sprzedającego, jak i kupującego) o łącznym wolumenie przekraczającym 8 miliardów euro.

Maciej Chmielewski, Senior Partner, Dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych to ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku nieruchomości magazynowych. W Colliers kieruje ponad 20-osobowym działem ekspertów wspierających najemców i właścicieli m.in. w procesach najmu i renegocjacji, sprzedaży/zakupie powierzchni magazynowych i produkcyjnych, a także pozyskiwaniu terenów inwestycyjnych. Dział ten od lat utrzymuje pozycję lidera na polskim rynku, a sam Maciej doradzał przy wyborze optymalnej lokalizacji i negocjował warunki najmu powierzchni magazynowych i produkcyjnych na ponad 2 500 000 mkw. firmom takim, jak Allegro, 4F, Danone, L’Oréal, Firestone, Ideal Automotive czy Garmin.