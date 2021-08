Pierwszy Miejski Filtr Powietrza w Krakowie przed Galerią Kazimierz

Na placu zewnętrznym Galerii Kazimierz stanął pierwszy w Krakowie Miejski Filtr Powietrza. Jest to jednocześnie także pierwsze tego typu innowacyjne urządzenie zainstalowane przez prywatnego właściciela centrum handlowego w Polsce – firmę Invesco Real Estate. Filtr skutecznie likwiduje z najbliższego otoczenia m.in.: pyły zawieszone, pyłki roślin, grzyby, roztocza, kurz, bakterie oraz wirusy. W ciągu doby urządzenie wydziela na zewnątrz 1 milion m3 oczyszczonego powietrza. Jego umiejscowienie nie jest także przypadkowe. Strumień czystego powietrza skierowany jest bezpośrednio na strefę wypoczynku Galerii Kazimierz, w której codziennie krakowianie relaksują się na leżakach, a dzieci spędzają czas na placu zabaw i przy fontannach.

Galeria Kazimierz w trosce o zdrowie i lepsze samopoczucie swoich gości oraz włączając się aktywnie do działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie, zainstalowała na placu przed budynkami historycznymi Miejski Filtr Powietrza. Jest to jedno z najbardziej ekologicznych rozwiązań do walki ze smogiem, które skutecznie oczyszcza powietrze z najbliższego otoczenia z ponad 90% niebezpiecznych pyłów zawieszonych PM1, PM2,5 i PM10. Pył zawieszony składa się z cząstek o wiele cieńszych od ludzkiego włosa, co pozwala mu z łatwością przenikać do układu oddechowego. Oprócz filtrowania powietrza z metali ciężkich i pyłów, filtr skutecznie niweluje pyłki roślinne, co stanowi ukojenie dla osób cierpiących na różnego typu alergie oraz likwiduje bakterie i wirusy.

Miejski Filtr Powietrza w nieco ponad 3 godziny jest w stanie napełnić czystym powietrzem obiekt o powierzchni całej Galerii Kazimierz. Działa także z różnym natężeniem w zależności o wykrytego stopnia zanieczyszczenia. Jeden miejski filtr jest w stanie skutecznie przefiltrować powietrze w otoczeniu całej ulicy lub dużego skrzyżowania.

Pierwszy w Krakowie Miejski Filtr Powietrza zainstalowano na terenie placu zewnętrznego centrum handlowego w możliwie najbliższej odległości od strefy relaksu. Nawiew oczyszczacza skierowany jest bezpośrednio na gości Galerii Kazimierz spędzających swój wolny czas na leżakach oraz na placu zabaw wraz z dziećmi.

– Zdajemy sobie sprawę, jak bardzo istotna dla naszego zdrowia jest jakość powietrza. Podobnie jak wszystkich, niepokoi nas smog i zanieczyszczenie powietrza, szczególnie w największych miastach w Polsce. Dlatego zdecydowaliśmy się zainstalować miejski filtr w Galerii Kazimierz. Zgodnie z globalną strategią firmy Invesco Real Estate, realizujemy wszelkie działania w zgodzie z ekologią i w myśl idei zrównoważonego rozwoju. Na dachu Galerii Kazimierz są już ule, na placu zewnętrznym budki dla ptaków czy hotele dla owadów. Kolejnym krokiem dla nas było postawienie filtra, który oczyści powietrze. To niezwykle istotne, by zadbać o zbilansowanie emisji zanieczyszczeń w naszym otoczeniu. W przyszłości planujemy podjęcie kolejnych kroków mających na celu zmniejszenie wytwarzanego przez budynki śladu węglowego – mówi Anna Szelc, Dyrektor Asset Management w firmie Invesco Real Estate, która jest właścicielem Galerii Kazimierz.

Warto pamiętać, że problem smogu pojawia się w miastach nie tylko w okresie zimowym, ale również latem wraz ze smogiem wtórnym. Miejski Filtr Powietrza działa w oparciu o zasady elektrostatyki i jest w stanie filtrować cząsteczki o rozmiarze powyżej 1/10 µm.