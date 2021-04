Satis Group zamknęła 2020 r. z zyskiem oraz wchodzi na rynek MedTech

Satis Group S.A., notowana na GPW spółka technologiczna zakończyła 2020 rok z jednostkowym zyskiem netto na poziomie 866 tys. zł. Firma skoncentrowała się na skutecznym procesie restrukturyzacji, którego elementem jest też rozszerzenie działalności operacyjnej o perspektywiczny rynek MedTech. Aktualnie spółka pracuje nad aktualizacją strategii rozwoju, która uwzględni wejście w nowe branże. W związku z nowymi planami Rada Nadzorcza Satis Group powołała do Zarządu Marcina Hańczaruka, doświadczonego managera z branży medycznej. Równolegle firma uzyskała linię kredytową na inwestycję w jeden z podmiotów medycznych, notowanych na giełdzie NASDAQ.

Spółka odnotowała w 2020 roku znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży, co wynika ze zwiększonej sprzedaży usług świadczonych przez Satis Group S.A. wykazanej w IV kwartale. Ponadto, w ubiegłym roku Spółka zakończyła w całości proces restrukturyzacji Spółki, co w 2021 roku doprowadzido umorzenia wszystkich restrukturyzowanych zobowiązań Grupy Kapitałowej Satis Group S.A.

– Osiągnięcie zadowalającego poziomu przychodów oraz dodatniego wyniku netto na dotychczasowym profilu działalności oznacza, że skutecznie przeprowadziliśmy proces restrukturyzacji. Dzięki temu z pozytywnym nastawieniem możemy rozszerzyć naszą działalność między innymi o perspektywiczny segment MedTech – komentuje Andrzej Wrona, Prezes Zarządu Satis Group S.A.

Grupa jest w trakcie przygotowywania aktualizacji kierunków rozwoju. Jednym ze scenariuszy jest wejście na rynek innowacyjnych technologii wykorzystywanych w branży medycznej. Spółka prowadzi w tym zakresie zaawansowane negocjacje zmierzające do zawarcia korzystnych umów inwestycyjnych. Jedną z opcji jest inwestycja w amerykańską spółkę notowaną na NASDAQ, z którą Satis Group mógłby współpracować strategicznie na rynku Europy Środkowo – Wschodniej.

– Rozważamy propozycje z wielu dziedzin, w których doświadczenie spółki i jej kardy zarządzającej może być z powodzeniem wykorzystane. W pierwszej kolejności zamierzamy skupić się na rozwoju działalności w obszarze medycznym. Będzie to jeden z istotnych obszarów na którym zamierzamy oprzeć nasz model biznesowy. Pomoże nam w tym Pan Marcin Hańczaruk, nowy Wiceprezes Zarządu Satis Group, posiadający wieloletnie doświadczenie managerskie. Pozyskaliśmy również finansowanie, które zamierzamy przeznaczyć na inwestycje w podmiot medyczny notowany na NASDAQ – dodaje Andrzej Wrona.

29 kwietnia br. Rada Nadzorcza Satis Group powołała do Zarządu Spółki Marcina Hańczaruka, doświadczonego managera z branży MedTech. W swojej dotychczasowej karierze prowadził on różnorodne zespoły, a także całe organizacje w wiodących międzynarodowych firmach i koncernach: Bristol-Myers Squibb (USA); Schering Plough (USA); Ferring (Szwajcaria), Amgen (USA). Był również wieloletnim Przewodniczącym Rady Nadzorczej Izby Gospodarczej Farmacja Polska oraz członkiem Zarządu Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych w Polsce. Od 2016 jest Prezesem polsko-amerykańskiej Fundacji Alliance for Innovation działającej na rzecz rozwoju innowacji poprzez współpracę pomiędzy Polską i USA.

Ponadto tego samego dnia Spółka podpisała umowę z Polish American Investment Fund LLC w ramach której może uzyskać finansowanie o wartości do 1 mln USD, które ma zostać przeznaczone na inwestycję w akcje amerykańskiej spółki medycznej notowanej na rynku NASDAQ.