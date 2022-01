Scallier podsumowyje 2021 rok. W 2022 zapowiada budowę kolejnych obiektów handlowych

Scallier w 2021 roku skomercjalizował między innymi park w Pszczynie (6 725 mkw. GLA), którego otwarcie zaplanowane jest na wiosnę bieżącego roku, park w Pleszewie (3 500 mkw. GLA), który został otwarty w grudniu 2021 roku oraz kolejny obiekt w Kościanie (II etap), gdzie wybudowane zostało już ponad 6 000 mkw. powierzchni komercyjnych, a w przygotowaniu jest kolejny etap inwestycji. Zawarta została umowa z właścicielem sieci sklepów Biedronka na realizację projektu convenience pod Warszawą. Scallier pośredniczył również w sprzedaży i jednocześnie przejęł w zarządzanie park handlowy w Łęcznej (3 500 mkw. GLA). W Rumunii Scallier wybudował, skomercjalizował oraz otworzył dwa parki handlowe (w Rosiorii de Vede i Focsani) o łącznej powierzchni 11 200 mkw. GLA. W przygotowaniu i komercjalizacji są kolejne projekty zarówno w Polsce, jak i na rynku rumuńskim.

Wśród najemców nowo otwartych w Polsce parków handlowych skomercjalizowanych przez Scallier są duże międzynarodowe sieci handlowe, między innymi: Rossmann, Pepco, KiK, TEDi czy CCC, ale coraz częściej zainteresowani obecnością w parkach handlowych są duzi najemcy wcześniej wynajmujący powierzchnie komercyjne jedynie w dużych galeriach handlowych. W rumuńskich aktywach, Scallier współpracuje między innymi z: Sinsay, Pepco, KiK, Kids Outlet, Animax, Xpress, Hervis, Martes Sport, Jysk, CCC czy Flanco.

„Parki handlowe w Europie Środkowo-Wschodniej dynamicznie zyskują na znaczeniu. Ich popularność rośnie już od kilku lat jednak ich zalety zostały w szczególności dostrzeżone przez najemców oraz inwestorów w czasie pandemii, kiedy to obiekty te pozostały jedynymi w pełni funkcjonującymi nieruchomościami handlowymi. Dodatkowo, ich kompaktowy charakter i elastyczność, która umożliwia stosunkowo niskim kosztem dopasowanie ich oferty do zmieniających się preferencji konsumentów i lokalnych uwarunkowań umożliwiają ich realizację w małych ośrodkach miejskich lub na obrzeżach dużych aglomeracji, gdzie podaż nowoczesnych powierzchni handlowych jest ograniczona” – mówi Bartosz Nowak, Partner Zarządzający odpowiedzialny za rozwój firmy Scallier w Polsce. „W 2022 roku rozpoczynamy w Polsce realizację kolejnych obiektów z tego sektora rozwijając między innymi naszą współpracę z firmą deweloperską: PKB Inwest Budowa. W jej ramach powstaną dwa parki handlowe: w Pyrzycach o powierzchni 2 000 mkw. oraz we Wrocławiu o powierzchni około 3 500 mkw. Scallier odpowiada za akwizycję nieruchomości, współtworzy koncepcję projektu i komercjalizuje nieruchomości. We współpracy z PKB Inwest Budowa odpowiadamy także za sprzedaż otwartego w grudniu 2021 roku parku handlowego w Pleszewie – prowadzimy rozmowy z zainteresowanymi stronami” – wspomina Bartosz Nowak.

Scallier wrac z grupą inwestorów przygotowuje projekt w miejscowości Łubna pod Warszawą. Na obszarze około 3 ha, powstanie 10 000 mkw. nowoczesnych powierzchni handlowych oraz usługowych z wydzieloną strefą gastronomiczną i częścią rekreacyjną położoną nad sąsiadującym zbiornikiem wodnym. Obecnie trwa proces projektowy oraz prowadzone są rozmowy z najemcami.

„Parki handlowe to projekty, które udowodniły swoją odporność na rynkowe fluktuacje. Przed rozpoczęciem pandemii były to nieruchomości, które rozwijane były niemal jedynie przez wyspecjalizowane podmioty, a więksi inwestorzy traktowali je jako co najwyżej aktywa umożliwiające dywersyfikację portfela inwestycyjnego. Obecnie powierzchnie w dobrze zarządzanych parkach handlowych są intensywnie poszukiwane przez wielu najemców – nawet ci, którzy w przed pandemicznych czasach byli obecni jedynie w dużych centrach handlowych dopasowują swoje koncepty do tej klasy aktywów” – mówi Wojciech Jurga, Partner Zarządzający w Scallier odpowiedzialny za rozwój firmy w Rumunii. „Za taki stan rzeczy odpowiadają między innymi: otwarta architektura parków, która umożliwia dostęp do niemal każdego sklepu z zewnątrz obiektu, co oszczędza czas i minimalizuje ryzyko kontaktu z dużą ilością osób, lokalność i wyjątkowy dobór najemców spełniających potrzeby lokalnych społeczności. W Rumunii, w parkach handlowych dodatkowo ważną rolę pełnią najemcy z sektora gastronomicznego, którzy są oczekiwani przez rumuńskich klientów. W dotychczas otwartych przez nas obiektach powierzchnie zostały wynajęte dla sektora gastronomicznego. W Rumunii trwają obecnie prace nad budową i komercjalizacją kolejnych projektów, które otwarte zostaną w 2022 roku między innymi w Vaslui i Turdzie.” – podkreśla Wojciech Jurga.