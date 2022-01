DL Invest Group podsumowuje 2021 rok

Firma DL Invest Group wynajęła na przestrzeni 2021 roku blisko 80 000 mkw. nowej powierzchni komercyjnej w sektorach: biurowym, handlowym i magazynowym powiększając wartość aktywów do ponad 1,5 miliarda złotych. Firma prowadzi również zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami, których finalizacji spodziewa się w pierwszym kwartale 2022 roku, jako efekt procesów rozpoczętych w 2021 r. Jednocześnie spółka rozwija kolejne projekty magazynowe, handlowe i biurowe w tym między innymi projekt DL Tower w Katowicach, który do użytku zostanie oddany w I kwartale 2022 roku oraz wyjątkowy projekt DL Prime w Gliwicach, którego oddanie planowane jest w IV kwartale 2022 roku. Łącznie oba projekty to ponad 36.000 mkw. powierzchni biurowej z możliwością dalszej rozbudowy – realizacji kolejnych budynków na rzeczonych działkach, które mają potencjał realizacji zabudowy o powierzchni ponad 100 000 mkw. Największy potencjał powierzchniowy w portfelu DL Invest Group mają ciągle projekty magazynowe, gdzie ulokowany jest bank ziemi przewidziany pod realizację ponad 400.000 mkw. powierzchni. Tylko w pierwszym kwartale 2022 r. oddane zostaną projekty magazynowe o powierzchni ponad 50.000 mkw. Firma pracuje także nad powiększaniem bazy gruntowej pod projekty magazynowe, co obejmuje między innymi tereny w Rzeszowie, Wrocławiu, Krakowie, Bolesławcu, Katowicach oraz w Warszawie.

„Rok 2021 był rokiem niezwykle wytężonej pracy w wymagających warunkach narzuconych nam między innymi przez pandemię. Niemniej kolejny raz przekroczyliśmy ustalone przez nas cele. Nie dość, że ilość wynajętych w minionym roku powierzchni to jeden z najlepszych wyników w historii naszej firmy, co wiąże się również z systematycznym powiększaniem naszego portfela nieruchomości, którego wartość aktualnie przekracza 1,5 miliarda złotych, to zrealizowaliśmy w okresie pandemii wyjątkową restrukturyzacje projektu nabytego z windykacji banku, przekształcając w terminie 18 miesięcy projekt z 50% poziomem najmu, Plazę Zgorzelec, w nowoczesne w 100% wynajęte centrum handlowe DL City. W ciągu 18 miesięcy zrealizowaliśmy wyjątkowy zwrot na zainwestowanym kapitale własnym w wysokości ponad 253%. To świadczy o kompetencjach oraz jakości wewnętrznej struktury DL Invest Group, na którą składa się wewnętrzny generalny wykonawca wraz z biurem projektowym oraz silnymi zespołami komercjalizacji, a także zarządzania aktywami, które już teraz przygotowane są na najtrudniejsze wyzwania. W mojej ocenie posiadane w ramach Grupy kompetencje to największa wartość DL Invest Group obok posiadanego portfela aktywów” – mówi Dominik Leszczyński, CEO DL Invest Group. „W 2021 roku rozpoczęliśmy również kilka procesów, których finału spodziewamy się w I kwartale 2022 roku więc możemy powiedzieć, że rzeczywisty wynik w obszarze wynajmu powierzchni mamy lepszy od wspomnianego. Ponadto rok 2021 był przełomowym rokiem pod kątem zwiększenia stabilności oraz zdolności finansowania nowych projektów poprzez pozyskanie kolejnego zagranicznego partnera finansowego, który udzielił Nam finansowania na kwotę ponad 72 mln EUR. Fakt, że partnerem tym jest Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, jedna z największych europejskich instytucji finansowych, jest dodatkowym podkreśleniem naszych kompetencji i możliwości, które posiada nasza Grupa.” – podkreśla Dominik Leszczyński.

Wśród największych transakcji w sektorze powierzchni magazynowych w 2021 roku wyróżnić należy: budowę czterech obiektów z sektora „last mile logistics” dla firmy InPost, budowę obiektu BTS dla firmy Valeo Electronics and Electronics Systems oraz Hutchinson. Dodatkowe powierzchnie dla firmy Strokrotka (Stokrotka jest już najemcą powierzchni w rozbudowywanym aktualnie centrum logistycznym DL Invest Park Psary), dla której DL Invest Group buduje kolejny obiekt magazynowy w podwarszawskim Teresinie o powierzchni ponad 36 000 mkw. (całkowita powierzchnia parku logistycznego w Teresinie, którego realizacja jest etapowana wyniesie około 100 000 mkw.), czy też powierzchnie dla firmy Medivet w Dębicy.

„2021 rok pokazał również wysoką jakość przygotowywanych przez nas powierzchni w projektach biurowych mixed-use, gdzie pomimo pandemii, projekty biurowe wielofunkcyjne, w ramach których użytkownicy tych powierzchni mogą zaspokoić swoje codzienne potrzeby oraz w sposób elastyczny rozwijać w wykreowanych przez nas lokalizacjach swoją działalność, okazały się idealnie dopasowane do wymagań rynku. Dowodem tego jest wynajęcie w 100% w 2021 roku projektu DL Piano oraz osiągnięcie ponad 70% poziomu wynajmu w budowanych projektach DL Tower i DL Prime, czy też uruchomienie dodatkowych konceptów gastronomicznych w zabytkowej Poczcie Głównej w Gliwicach – DL Vintage Post, gdzie znajdują się obecnie także nowoczesne w 100% wynajęte biura. W 2022 roku zostaną otwarte kolejne koncepty restauracyjne.” – podkreśla Dominik Leszczyński. „Wszystkie projekty biurowe DL Invest Group powstają z myślą o komplementarności usług. Chcemy tworzyć samowystarczalne kompleksy, gdzie pracownicy naszych najemców będą mieli do dyspozycji nie tylko najwyższej jakości przyjazne środowisko wewnątrz budynków biurowych, ale także szereg dodatkowych funkcji jak: handlowe, usługowe, medyczne, finansowe, rozrywkowe czy sportowe i większość codziennych spraw będą mogli załatwić na miejscu bez konieczności przemieszczania się do innych lokalizacji” – podsumowuje Dominik Leszczyński.

Największe transakcje biurowe w 2021 roku to między innymi: powierzchnie dla firmy Hermes oraz dla Urzędu Dozoru Technicznego w katowickim biurowcu DL Piano, powierzchnie dla spółki Landingi w gliwickim kompleksie DL Prime, który jest już w 80% wynajęty, czy też umowa z ForSec w biurowcu DL Tower. W planowaniu są także kolejne budynki biurowe w tym w Katowicach przy Korfantego 138, gdzie do 2025 roku powstać mają dwie kolejne wieże biurowe oraz przy Wrocławskiej, gdzie na przestrzeni kilku miesięcy w fazę budowy wejdzie biurowiec DL Piano II. W dalszej perspektywie spółka zamierza uruchomić realizację kolejnych projektów biurowych w Gliwicach.

W sektorze parków handlowych i usługowym na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy zostały podpisane umowy między innymi z: Kaufland, TEDi, Jeronimo Martins, GlivClinic, Maximus Fitness, LPP czy Dealz Poland. Aktualnie trwa realizacja kolejnych dwóch parków handlowych, które powiększą handlowe portfolio firmy składające się obecnie z 11 nieruchomości o powierzchni około 45 000 mkw. (GLA).

Miniony rok, obok intensywnych prac w obszarze wynajmu, przyniósł także uruchomienie projektu DL Green, w ramach którego wszystkie nowoczesne nieruchomości firmy będą między innymi certyfikowane w systemie ekologicznej certyfikacji BREEAM. W grudniu 2021 roku certyfikat BREEAM in Use na poziomie Excellent uzyskał katowicki biurowiec firmy – DL Piano. W ramach DL Green uruchomione zostały również projekty, w ramach których: nasadzono ponadnormatywną liczbę drzew i innych roślin, wprowadzono ule na tereny inwestycji magazynowych, zorganizowano warsztaty dla lokalnych społeczności z zakresu nasadzeń drzew i ich znaczenia dla ekosystemu, a następne działania w tych obszarach są planowane na kolejne miesiące 2022 roku.