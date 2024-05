Sektor usług w strefie euro jest w zdecydowanie lepszej kondycji niż przemysł

PMI dla przemysłu w maju w strefie euro wyniósł 47,4 wobec 45,7 pkt miesiąc wcześniej. Odczyt okazał się lepszy niż wskazywały prognozy (46,2). Sektor przemysłowy w końcu wykazał pewne oznaki wychodzenia z kryzysu. M.in. nie odnotowano już tak wysokich dynamik spadku nowych zamówień.

PMI dla przemysłu w Niemczech wzrósł do 45,4 wobec 42,5 pkt odnotowanych w kwietniu. Wskaźnik powrócił do poziomów obserwowanych na początku roku, kiedy to wydawało się, że niemiecki przemysł najgorsze ma już za sobą i czeka nas powolny wzrost aktywności w tym sektorze.

Sektor usług w maju utrzymał swoją siłę. Wskaźnik PMI dla strefy euro w tym sektorze wyniósł 53,3, czyli dokładnie tyle ile miesiąc wcześniej. Konsensus rynkowy zakładał lekki wzrost do 53,6, jednak ta różnica nie ma znaczenia w sytuacji, kiedy wskaźnik utrzymał się na wysokim poziomie kolejny miesiąc. Sektor usług jest w zdecydowanie lepszej kondycji niż przemysł, a ożywienie w tym sektorze trwa już kilka miesięcy.

Zbiorczy wskaźnik PMI wyniósł 52,3 wobec 51,7 miesiąc wcześniej. Wskaźnik już od trzech miesięcy znajduje się powyżej poziomu 50 pkt. W tym miesiącu do mocnego sektora usług w końcu dołączył względnie pozytywny odczyt z sektora przemysłowego, gdzie być może widać pierwsze oznaki wyczekiwanego ożywienia.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski