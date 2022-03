Serwisy informacyjne po trzech tygodniach od rosyjskiej agresji na Ukrainę – analiza

Po trzech tygodniach od rozpoczęcia wojny zainteresowanie informacjami w internecie słabnie, choć nadal pozostaje znacznie wyższe niż przed inwazją.

Analizie poddano serwisy z kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” w dniach od 24 lutego do 16 marca 2022 w zestawieniu z analogicznym okresem poprzedzającym rosyjską inwazję. W okresie trzech tygodni poprzedzających wybuch wojny serwisy z kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” odwiedzało średnio dziennie 7,9 mln polskich internautów, a maksymalna liczba odwiedzających w jednym dniu sięgnęła 9,2 mln użytkowników. Łączny czas spędzony na serwisach informacyjnych wynosił 1,2 mln godzin, co daje średni dzienny czas korzystania z takich serwisów na poziomie 9 minut. 24 lutego, w dniu rosyjskiej inwazji, zainteresowanie informacjami mocno wzrosło. Serwisy z omawianej kategorii odwiedziło aż 13 milionów polskich internautów, a łączny czas korzystania z nich wzrósł prawie czterokrotnie, do 4,3 mln godzin. Wartość ta przekłada się na średni czas korzystania z omawianych stron na poziomie prawie 20 minut.

Kolejne tygodnie przyniosły jednak spadki korzystania z serwisów informacyjnych. O ile w dniach 24 lutego – 2 marca średnia dzienna liczba odwiedzających takie serwisy wynosiła 12,3 mln dziennie, a łącznie w tym tygodniu informacje w internecie czytało 20,2 mln użytkowników, o tyle w drugim tygodniu wojny liczby te spadły odpowiednio do 10,7 mln dziennie i 18,8 mln tygodniowo, a w trzecim – do 10 milionów dziennie i 18 milionów tygodniowo. Nadal jest to jednak znacznie większa liczba internautów niż przed 24 lutego, kiedy to serwisy informacyjne odwiedzało 7,9 mln internautów dziennie i 16,3 mln w tygodniu.

Skróceniu uległ też średni czas spędzany przez internautów na stronach informacyjnych. O ile w tygodniu rozpoczęcia inwazji wynosił on 1 godzinę i 28 minut, to w kolejnych spadał odpowiednio do 1 godziny i 6 minut w drugim oraz 58 minut w trzecim tygodniu konfliktu. Nadal jest to jednak prawie trzykrotnie dłużej, niż wynosiła średnia sprzed wybuchu wojny (30,5 minuty tygodniowo w okresie 2-23 lutego). Równoczesny wzrost liczby użytkowników i wydłużenie korzystania z serwisów informacyjnych spowodowały też znaczny wzrost łącznego czasu poświęconego na przeglądanie informacji. O ile w okresie 2-23 lutego na czytaniu treści informacyjnych spędzono łącznie 24,9 mln godzin, to w okresie 24 lutego-16 marca było to 67,7 mln godzin łącznie.