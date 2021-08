Shoper z blisko 60% wzrostem przychodów w I półroczu 2021 roku

Shoper opublikował wstępne szacunkowe wyniki finansowe. Przychody w I półroczu 2021 roku wyniosły 33,3 mln zł, co oznacza wzrost o 59% r/r, skorygowana managerska EBITDA osiągnęła poziom 15,4 mln zł, o 45% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość GMV sklepów bezpośrednich na platformie Shoper wzrosła z 1,8 mld zł do 2,5 mld zł, notując dynamikę na poziomie 41%. Za ostatnie 12 miesięcy zakończone w czerwcu 2021 r., GMV przekroczyło już 4,7 mld zł.

Shoper udostępnia swoim użytkownikom zainteresowanym prowadzeniem własnej sprzedaży w kanale online, kompleksowy ekosystem do funkcjonowania na rynku e-commerce. Głównym jego elementem jest rozbudowana, ale prosta w obsłudze platforma do tworzenia i prowadzenia własnego sklepu internetowego, wokół której Spółka oferuje szereg usług dodatkowych, pozwalających na zwiększenie wielkości oraz efektywności sprzedaży swoich klientów. Do najważniejszych usług należą m.in. Shoper Kampanie (do prowadzenia kampanii reklamowych zorientowanych na pozyskanie zamówień do sklepu), Shoper Płatności (obsługa płatności w e-sklepie) czy Shoper Przesyłki (wsparcie sprzedawców w zakresie logistyki produktów). Dzięki autorskiemu rozwiązaniu w postaci Shoper Aplikacje, ekosystem platformy jest otwarty także na zewnętrznych deweloperów, którzy mogą udostępnić swoje aplikacje i rozwiązania jako dodatki do Shoper.

– Wyniki finansowe są odzwierciedleniem solidnej pracy, którą wspólnie wykonujemy z małymi i średnimi firmami w zakresie rozwoju handlu internetowego. Mamy dobre rozumienie ich potrzeb i oczekiwań oraz chętnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Dynamika wzrostu GMV na platformie Shoper była bardzo wysoka co kolejny raz pokazuje potencjał rozwoju tkwiący w segmencie MŚP. Na pozostałą część roku patrzymy z optymizmem – kontynuujemy inwestycje związane z rozwojem oferty usług ecommerce i pozyskaniem kolejnych specjalistów ecommerce – komentuje Marcin Kuśmierz, prezes zarządu Shoper.

Spółka prowadzi szereg projektów związanych z rozszerzeniem oferty ecommerce dla małych i średnich firm. W pierwszej połowie roku dokonała inwestycji w platformę do sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) ErpBox, umożliwiającej m.in. sprzedaż przez polskie i zagraniczne platformy handlowe oraz integracje z systemami CRM i ERP. Użytkownicy platformy Shoper zyskali też dostęp do nowego systemu inteligentnych rekomendacji i usług finansowych (kup teraz, zapłać później). W drugiej połowie roku Shoper planuje wprowadzić do oferty m.in. nowe usługi logistyczne (np. fullfilment) a także rozszerzyć ofertę usług finansowych (np. finansowanie rozwoju merchantów).

Spółka działa w popularnym modelu SaaS, polegającym na oferowaniu usługi w formie abonamentu, w przypadku Shoper jest to kilka zróżnicowanych pod względem zawartości pakietów, pozwalających na elastyczne dopasowanie rozwiązania do wielkości i charakterystyki danego biznesu. Rynek SaaS cechuje się stałą i wysoką dynamiką wzrostu, która przyspieszyła w okresie pandemii w roku 2020.

Model biznesowy Shoper odznacza się wysokim poziomem skalowalności, co wpływa na poprawę marżowości wraz ze wzrostem liczby użytkowników platformy. Poza dystrybuowanym w formie abonamentu rozwiązaniu Shoper, wiele usług dodatkowych rozliczanych jest w modelu pay-as-you-grow, który polega na skorelowaniu przychodów Shoper z wielkością generowanych obrotów (GMV) przez sklepy na platformie Spółki. W okresie ostatnich 12 miesięcy, wartość GMV wygenerowana przez sklepy bezpośrednie na platformie Shoper zwiększyła się do 4,7 mld zł.

Spółka zadebiutowała 9 lipca br. na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, wartość oferty publicznej akcji wyniosła 363 mln złotych. Obecny kurs akcji Shoper jest o 34 proc. wyższy od ceny maksymalnej z oferty dla inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. W lipcu Spółka znalazła się w gronie trzydziestu spółek notowanych na GPW o największej wartości obrotu akcjami.

Wstępne szacunkowe wyniki finansowe Shoper S.A.:

mln zł I półrocze 2021 I półrocze 2020 Różnica % Zmiana Przychody 33,3 20,9 12,4 59% EBITDA skorygowana 15,4 10,7 4,8 45% Zysk brutto 20,9* 7,6 13,3 174% GMV (mld zł) 2,5 1,8 0,7 41% GMV LTM (mld zł) 4,7 3,0 1,7 56%

*10,7 mln zł (+3.1mln/+40%) po wyłączeniu finalnego rozliczenia inwestycji w spółkę InSales RUS O.O.O.