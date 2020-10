Sklep internetowy… na telefonie? Z aplikacją mobilną Sky-Shop to możliwe

Sklepy internetowe to wygoda. Możliwość dokonywania zakupów z dowolnego miejsca na świecie. Z dowolnego urządzenia. Dlaczego wszystkie te korzyści miałyby dotyczyć tylko klientów e-sklepów?

Na szczęście tak nie jest. Ta mobilność i dostępność może być również udziałem osób prowadzących sklep internetowy. Do jego założenia i prowadzenia nie potrzebujesz bowiem miesięcy planowania, zespołu programistów do ciągłej dyspozycji, ani nawet wykupionego miejsca na serwerze.

Na start wystarczą chęci i dostęp do Internetu. A później? Smartfon.

E-commerce w 2020 roku – postaw na mobile

2020 rok z doskonale znanych wszystkim powodów zmienił nasze podejście do handlu. Cały czas zmieniają się nawyki zakupowe konsumentów, dla których w przypadku zakupu wielu produktów oczywistym wyborem są dziś sklepy internetowe. E-commerce to więc jedna z niewielu branż, która zyskała w tym wyjątkowo trudnym dla gospodarki czasie.

Najnowsze badania mówią o tym, że w Polsce zakupy w sieci robi już 7 na 10 internautów. Daje to 21 milionów potencjalnych klientów. Przyjrzyjmy się jednak bardziej szczegółowym danym. Analitycy Santander Bank Polska obliczyli, że udział branży e-commerce w handlu detalicznym w 2020 roku może się ustabilizować na poziomie ok. 8%, podczas gdy w 2019 r. wynosił on 5,4%.

Co więcej, w pierwszej połowie lipca poziom wydatków na zakupy w sieci był równy blisko 140% wydatków z analogicznego okresu w 2019. Zgodnie z przewidywaniami analityków, do 2025 roku co piątą złotówkę będziemy wydawać za pośrednictwem Internetu.

Branża ma więc ogromny potencjał. Pojawia się jednak pytanie – co zrobić, aby nadążyć za tempem jej rozwoju?

Możliwości platformy e-commerce

Tradycyjne biura powoli odchodzą dziś w zapomnienie. Nie jest to jednak zła wiadomość dla właścicieli sklepów internetowych – ci od dawna wiedzą, że do zarządzania sprzedażą w sieci nie są potrzebne przestronne pokoje wypełnione stertą dokumentów, kilkudziesięcioma komputerami i nieustannie pracującymi drukarkami.

To właśnie w nowoczesności i elastyczności tkwi potencjał e-commerce. Wraz z nim i wartością branży, rosną jednak wymagania klientów. Dziś jak nigdy liczą się szybkie reakcje i nienaganna obsługa klienta. Przetwarzanie płatności, dostawa, przesyłanie faktur – to wszystko musi przebiegać bez żadnych opóźnień.

W spełnieniu tych oczekiwań może pomóc niezawodne oprogramowanie, z którym błyskawicznie uruchomisz sprzedaż, a następnie będziesz mógł ją obsługiwać z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Bez zbędnych formalności, wiedzy programistycznej czy umiejętności graficznych.

Oto, co zyskujesz, wybierając platformę e-commerce Sky-Shop:

możliwość korzystania z ponad 1200 funkcji, umożliwiających prowadzenie sklepu internetowego na miarę trzeciej dekady XXI wieku,

sklep zaprojektowany w technologii RWD,

intuicyjny panel administracyjny,

hosting w cenie abonamentu,

gotowe integracje z ponad 330 hurtowniami ,

gotowe integracje z Allegro, eBay, marketplace’ami, systemami płatności, kurierami oraz narzędziami marketingowymi,

bezpłatne wsparcie techniczne doradców

i oczywiście – wygodną aplikację mobilną do zarządzania sklepem!

Funkcje aplikacji mobilnej Sky-Shop

Głównym założeniem aplikacji mobilnej jest to, byś mógł zarządzać swoim sklepem internetowym gdziekolwiek jesteś. Nie chodzi oczywiście o to, że nie możesz z niego spuścić oka – a raczej o to, by trzymać rękę na pulsie i móc reagować tak szybko, jak oczekują tego współcześni klienci.

Jakie dokładnie możliwości daje Ci aplikacja?

Dostęp do przejrzystego dashboardu

Sprawdzisz tam najistotniejsze dane dotyczące sprzedaży w Twoim sklepie, takie jak liczba zamówień. Będziesz mógł również upewnić się, czy działania marketingowe przebiegają sprawnie – w oparciu o liczbę wizyt w sklepie oraz liczbę aktualnie aktywnych klientów.

Możliwość obsługi zamówień

Z poziomu aplikacji możesz podejrzeć wszystkie zamówienia oraz edytować ich parametry, takie jak: sposób płatności, forma wysyłki, dane klienta oraz dane do faktury. Sprawdzisz również stan realizacji zamówień, a więc status płatności i wysyłki.

Zarządzanie produktami

Aplikacja mobilna umożliwia podgląd listy produktów oraz aktualnych stanów magazynowych. Z jej pomocą możesz także edytować ich parametry, wgrać dodatkowe zdjęcia oraz określić widoczność danego produktu.

Obsługa klientów

Dzięki aplikacji masz stały dostęp do listy klientów. Możesz także edytować ich dane oraz sprawdzić status (aktywny/nieaktywny).

Znajdziesz tam również informacje o nowościach w oprogramowaniu Sky-Shop. Co ważne, z poziomu aplikacji możesz obsługiwać nawet kilka sklepów.

Chcesz własnoręcznie sprawdzić możliwości aplikacji mobilnej do zarządzania sklepem? Sprawdź Sky-Shop – i testuj bezpłatnie przez 14 dni.