Zielona awangarda w e-commerce: zobacz jak e-shopy pakują ekologicznie

Wraz ze wzrostem sprzedanego towaru w e-shopach rośnie objętość produkowanych odpadków, które zostaną klientom po otwarciu paczki.

Dlatego niektóre e-shopy powiedziały basta. Zamiast pakowania zakupów do jednorazowego plastikowego opakowania szukają rozwiązania, które będzie przyjazne dla środowiska naturalnego. Zobacz, jakie sztuczki i opakowania zastosowali.

E-shopy wracają do papieru

Najbardziej ulubioną drogą do tego, aby pakować z oszczędnością dla środowiska, to pakowanie do papieru. Ekologicznie myślące e-shopy do pakowania towaru wybierają najczęściej pudełka kartonowe, które wypełnią papierowym wypełnieniem i zakleją papierową taśmą klejącą.

Dziwisz się, czemu akurat papier, do produkcji którego zużywa się ogromne ilości wody? Jego ogromną zaletą jest to, że pochodzi z odnawialnego źródła – z drzewa. W przyrodzie bez problemu rozłoży się w ciągu miesiąca, dla porównania jego plastikowy konkurent rozkłada się nawet 450 lat!

W praktyce jednak e-shopy nie starają się ograniczać plastiku za każdą cenę. „Szczerze mówiąc czasami używamy również folię bąbelkową, którą mamy z paczek zapakowanych od dostawców” – przyznaje właścicielka e-sklepu BIOneeds zaznaczając, że szkoda taką folię od razu wyrzucać do śmieci.

Podejście zero-waste to oczywista oczywistość

Ciekawsze niż to do jakich opakowań się pakuje jest całkowite podejście e-shopów do materiałów opakowaniowych. Najlepiej to wyjaśnia filozofia e-sklepu NuSpring: „Nie kupujemy zbytecznie dużo nowych opakowań. Chętniej maksymalnie korzystamy z tego, co już mamy do dyspozycji”.

Filozofia zero-waste jest znana większości e-shopom. Wspiera ponowne wykorzystanie wszystkich źródeł bez tworzenia odpadków a przede wszystkim wspiera używanie opakowań z drugiej ręki – od dostawców, okolicznych firm i klientów. Niektórym e-sklepom opakowania przynoszą sami klienci.

Piękno niepięknych paczek

Pakowanie do opakowań z drugiej ręki ma swoją drugą stronę – paczki nie należą do najpiękniejszych. Nie będzie czymś wyjątkowym, jeśli na klienta wysypią się strzępki papieru z niszczarki, stare gazety albo pogięta folia stretch. A to wszystko w innym przypadku skończyłoby w śmietniku.

Niektóre sklepy internetowe już wielokrotnie spotkały się ze skargami od klientów, którzy skarżyli się na to, że paczka przyszła pełna śmieci. Jednym z takich e-shopów to sklep z nasionami. „Klienci skarżyli się na to, że papier z niszczarki strasznie się kurzy w pomieszczeniu, że taśma klejąca się odkleja oraz że oszczędzamy na klientach” – wyjaśnia szef firmy.

Rozwiązanie patowej sytuacji było łatwiejsze niż można było czekać. „Wszystko rozwiązaliśmy notatką, którą dodajemy do paczki” – dopełnia właściciel. W notatce wyjaśnia powody, które ich wiodły do tego, aby zaczęli pakować ekologicznie. Co na to klienci? Od tego czasu ten sposób pakowania i ich podejście zaczęli nawet chwalić.

Jedna droga, jeden cel?

Coraz więcej sklepów internetowych wydaje się na ekologiczną ścieżkę. Mają do tego powody zarówno ekologiczne, ale i ekonomiczne – 62% osób chętniej kupuje w e-shopie, który pakuje w sposób zrównoważony i ekologiczny – podaje badanie DotCom.

Pakowanie do papieru czy opakowań z drugiej ręki to nie zawsze jedyny krok, który sklepy internetowe mogą używać do zmniejszenia swojego śladu ekologicznego. Do tego można zoptymalizować logistykę i w ten sposób zmniejszyć obciążenie dla środowiska.

E-shopy mogą również zmniejszyć rozmiar paczki i nie transportować w nich powietrza, mogą też wybrać materiały z recyklingu albo łatwo się niemu poddające albo mogą minimalizować zbędny transport towaru.

Wszystkie te środki nie tylko ograniczają ślad ekologiczny, ale w praktyce również pieniądze. Dlatego bardzo prawdopodobne, że odpowiedzialne podejście do pakowania paczek stanie się nowym standardem, który będzie oczekiwany od każdego sklepu internetowego.