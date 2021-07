Słaba pasja bitcoina. Euro kosztuje już 4,57 zł, a frank przekroczył 4,21 zł

Dalsze oddalanie horyzontu podwyżek stóp procentowych pomimo wzrostu inflacji powoduje, że inwestorzy niechętnie patrząc na złotego. W rezultacie euro kosztuje już 4,57 zł, a frank przekroczył 4,21 zł, co z pewnością nie cieszy kredytobiorców.

Raport na temat inflacji

W poniedziałek Narodowy Bank Polski opublikował raport na temat inflacji. Wynika z niego, że ceny mają rosnąć w 2021 roku o 4,2%, a w 2022 o 3,3%. Należy pamiętać, że rozmawiamy o środku prognozy. Oznacza to, że nawet w projekcji NBP na kolejny rok jest istotna szansa na niezmieszczenie się w celu inflacyjnym. Jest to ponownie woda na młyn osób domagających się interwencji w polityce monetarnej. Ta jednak pomimo rosnących cen coraz bardziej się oddala. W rezultacie złoty po raz kolejny jest w odwrocie, co tylko pogłębia jego poranne osłabienie.

Niesamowite dane z Chin

Wymiana handlowa największej fabryki świata, jak często są określane Chiny, znowu zadziwia. Wzrost importu o 36,7% i eksportu o 32,2% to wskaźniki, które potrafią się pojawiać, jeżeli rozmawiamy o pocovidowym odbiciu. Problem w tym, że rok temu w czerwcu też były wzrosty, co pokazuje, że ta gospodarka naprawdę radzi sobie zaskakująco dobrze. Może to stać w dużej sprzeczności z poglądem, że covid spowoduje wyniesienie produkcji z Azji bliżej rynków zbytu. Najprawdopodobniej po raz kolejny okazało się, że opłacalność jest jednak ważniejsza.

Słaba pasja bitcoina

Ostatnie zmiany regulacji nie pomagają kryptowalutom. Dobrym przykładem są chińskie restrykcje. Biorąc pod uwagę skalę kontroli obywateli przez rząd w Chinach kontrola środków płatniczych i tak była zaskakująco mała. Nie powinno zatem dziwić, że rzucane są kolejne kłody pod nogi. W rezultacie bitcoin oscyluje w okolicach 50% poziomów, które osiągnął w szczytach w kwietniu tego roku. Z jednej strony to duży spadek, z drugiej pierwszy raz tak wysoko jak teraz bitcoin był wyceniany raptem pół roku temu.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl