Spektakularny sukces AGH Space Systems na zawodach w Kanadzie

Zespół AGH Space Systems z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie po raz pierwszy wziął udział w odbywających się w Kanadzie międzynarodowych zawodach robotycznych z serii Rover Challenge i znokautował przeciwników. Studenci z AGH okazali się najlepsi w czterech z pięciu zadań, a w jednym z nich (Water Redirection) byli bliscy perfekcji, zdobywając aż 148 na 150 możliwych punktów. Finalnie zajęli pierwsze miejsce z wynikiem 394,46 na 550 punktów.

Startujące w Canadian International Rover Challenge 2023 zespoły musiały zmierzyć się z misjami, które znacznie różniły się od tych spotykanych na innych tego typu zawodach. Były to symulacje zadań, z jakimi w przyszłości mogą mierzyć się mieszkańcy kolonii na pozaziemskiej planecie.

Search & Rescue – misja polegała na sprowadzeniu technika z terenów niebezpiecznych do bazy, a także naprawieniu i ponownym uruchomieniu reaktora po awarii. Misja odbywała się w nocy, zatem łazik musiał być przygotowany do nawigacji w ciemności i wykrywania obiektów w podczerwieni.

Water Redirection – łazik miał za zadanie odłączyć dotychczas istniejący rurociąg i przeprowadzić montaż nowej instalacji wodnej. Misja ta podzielona była na dwa etapy i trwała dwie godziny.

Traversal+ – po katastrofalnej eksplozji reaktora łazik musiał przemierzyć gruzowisko, aby zidentyfikować zapasy przydatne przy odbudowie bazy. Zadanie można było wykonać autonomicznie lub manualnie, jednak najważniejsza była zdolność adaptacji i szybkie podejmowanie decyzji.

Land Speculation & Prospecting – w wyniku awarii reaktora podjęto decyzję

o otworzeniu drugorzędnych placówek z dala od głównej bazy. Zespół miał za zadanie wysłać na obiecujący obszar łazika, który przeprowadził wstępne badania naukowe i prace pomiarowe. Następnie na ich podstawie studenci musieli dostarczyć raport na temat swoich ustaleń i zaleceń dotyczących miejsca budowy nowego kompleksu.

Arm Dexterity – nowa osada potrzebuje niezawodnego źródła zasilania, zanim jednak nowe komponenty dotrą na miejsce, zdalnie sterowany łazik miał za zadanie wykorzystać części starego zasilania i elementy zapasowe, aby skonfigurować nowy system i zapewnić przepływ prądu.

Studenci z AGH doskonale przygotowali się do wszystkich zadań, odpowiednio dostosowując konstrukcję Kalmana i wprowadzając szereg usprawnień. Jednym

z nich, szczególnie docenionym przez sędziów, było tzw. słońce, czyli specjalne źródło światła umieszczone na pojeździe i zapewniające dodatkowe oświetlenie

w trudnych warunkach nocnych. Studenci świetnie radzili sobie z precyzyjnym sterowaniem ramieniem robotycznym i sprawnie przechodzili na dozwolone sterowanie ręczne łazikiem w momencie pojawienia się problemów z autonomią.

Nie obyło się bez problemów – w trakcie wykonywania misji Traversal+ Kalman przewrócił się w momencie próby autonomicznego podjazdu pod strome wzniesienie. Dzięki trwającej jedynie 40 sekund interwencji członków zespołu, nie wpłynęło to na dalszy przebieg misji. Sprawna akcja ratunkowa spotkała się natomiast z ogromnym uznaniem sędziów, a zespół wykazał się umiejętnością szybkiego podejmowania decyzji.

– Cztery dni zawodów były prawdziwym wyzwaniem, jednak wyjście z naszej strefy komfortu okazało się bardzo cennym doświadczeniem i bezwzględnie zweryfikowało nasze rozwiązania – podsumowują studenci. – Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam podróż i okazali wsparcie. Razem tworzymy niezwykły zespół, którego potencjał jest równie nieskończony, co przestrzeń kosmiczna. Postaramy się to udowodnić po raz kolejny już we wrześniu na zawodach European Rover Challenge 2023.

Zawody Canadian International Rover Challenge 2023 odbyły się w dniach 11–14 sierpnia 2023 r. w Drumheller w prowincji Alberta. W rywalizacji uczestniczyło 17 zespołów z całego świata. Drugie miejsce zajęła drużyna Husky Robotics z University of Washington, a trzecie Raptors – reprezentacja Politechniki Łódzkiej.