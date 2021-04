Spółka mPay pozyskała 5,5 mln zł i znaczącego inwestora

5,5 mln zł od inwestorów trafiło do mPay w ramach nowej emisji akcji. Największy pakiet objął Fundusz Solution One, zarządzany przez Tomasza Piwońskiego. Pozyskane finansowanie pozwoli mPay wprowadzić już w maju nowe produkty w ramach wielofunkcyjnej aplikacji do płatności mobilnych. Umożliwi spółce również wypełnienie warunków umowy związanej z zakupem Domu Maklerskiego Banku BPS.

Większy kapitał, większe możliwości rozwoju mPay

Z końcem kwietnia kapitał zakładowy mPay S.A. w ramach kapitału docelowego został podwyższony o ponad milion złotych – z kwoty 8.814.594,00 zł do kwoty 9.922.711,50 zł. Zmiana jest wypadkową emisji 7.363.954 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 0,15 zł każda, które zostały objęte w drodze subskrypcji prywatnej. Wszystkie Akcje Serii N zostały objęte przez 12 inwestorów po jednostkowej cenie emisyjnej w wysokości 0,74 zł, o łącznej cenie emisyjnej wynoszącej 5.466.713,00 zł. Największy pakiet w ramach emisji nowych akcji objął Fundusz Solution One, zarządzany przez Tomasza Piwońskiego.

– Zależało nam na tym, aby wśród nowych akcjonariuszy mPay znalazły się tzw. „smart money”. Z naszej perspektywy to bardzo istotne, aby wartość dla spółki wnoszona przez akcjonariusza nie sprowadzała się wyłącznie do opłacenia kapitału, ale też przekładała się na dynamiczny rozwój i generowanie synergii. Strategia biznesowa mPay opiera się na mocnych fundamentach i perspektywicznych projektach. Z tego powodu stawiamy na współpracę z partnerami, którzy gwarantują nam maksymalne wykorzystanie naszych możliwości. W tym kontekście pewne jest, że nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa – informuje Andrzej Basiak, Prezes mPay S.A. – W ramach emisji pozyskaliśmy kapitał, który zapewnia nam wypełnienie Umowy z Bankiem BPS dotyczącej zakupu Domu Maklerskiego Banku BPS, o podpisaniu której informowaliśmy w styczniu br. Dodatkowe finansowanie pozwoli nam wprowadzić bardzo szybko kilka nowych, ciekawych produktów dla naszych klientów – dodaje.

Fundusz Solution One, który objął największy pakiet akcji, w kwietniu br. został uznany za Fundusz Inwestycyjny Roku. Jury oraz internauci docenili firmę w ramach branżowej inicjatywy Invest Cuffs za stabilność wyników oraz aktywną działalność zarządzającego, Tomasza Piwońskiego, na rzecz szeroko pojętej edukacji rynku, m.in. poprzez dzielenie się wiedzą o strategiach i prognozach. Warto przy tym podkreślić, że od startu w 2014 roku Fundusz zanotował wzrost o prawie 60 proc., przy maksymalnym ryzyku, tj. obsunięciu kapitału niewiele ponad 2 proc. w całym okresie.

– Naszą strategią jest angażowanie się w spółki, które mają ogromny uśpiony potencjał, który może zostać uwolniony m.in. dzięki naszemu wsparciu. Zainwestowaliśmy w mPay, ponieważ uważam, że jesteśmy w stanie wesprzeć biznes nie tylko kapitałowo, ale przede wszystkim biznesowo. Mam nadzieję, że uda mi się przekonać zarząd do kilku innowacyjnych inicjatyw i kooperacji. Do spółki przekonał nas potencjał wynikający z łączenia klientów detalicznych mPay z możliwością wygodnego inwestowania przez Biuro Maklerskie, co jest bardzo unikalne w Polsce, a coraz powszechniejsze na świecie. Jestem przekonany, że rynek dość szybko zweryfikuje trafność naszej decyzji. Fintechy na całym świecie są wyceniane bardzo wysoko, branża bankowa ma w dalszym ciągu sporo do nadrobienia, jeśli chodzi o innowacje – mówi Tomasz Piwoński, Zarządzający Funduszem Solution One

Tomasz Piwoński, poza zarządzaniem Funduszem Solution One, jest także inwestorem na rynku Private Equity, pasjonującym się startupami i nowymi technologiami. Posiada ponad 20 lat doświadczenia na rynku Venture Capital i szeroko pojętym rynku inwestycyjnym.

Szerokie możliwości rozwoju mPay

W marcu br. mPay otrzymał od Komisji Nadzoru Finansowego zgodę na rozszerzenie zakresu świadczonych usług w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. W ten sposób spółka zyskała możliwość inicjowania transakcji płatniczych (PIS), świadczenia usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS), a także realizacji przekazów pieniężnych. W lutym br. podobna decyzja została wydana dla Grupy LEW, która jest większościowym akcjonariuszem mPay.

mPay jest dobrze znany z innowacji, które wyróżniają działalność spółki zarówno od strony trafnej identyfikacji potrzeb klientów, jak również przekładania tej wiedzy na praktyczne rozwiązania. W tym kontekście warto przypomnieć zrealizowane w ostatnim roku projekty, które w znaczący sposób wzmocniły pozycję spółki.

Innowacje potwierdzają pozycję mPay

W br. mPay uruchomił pierwszą na rynku platformę pożyczkową, gdzie cały proces – od zapewnienia dostępu do oferty równoznacznej z przyznaniem finansowania „od ręki”, aż po spłatę zobowiązania odbywa się tylko i wyłącznie w aplikacji mobilnej. Spółka, jako pierwszy niebankowy podmiot na rynku, wprowadziła również potwierdzanie tożsamości przez selfie. W tej samej aplikacji, klienci zyskali dostęp do wielu innych pomocnych funkcjonalności.

Kierowcy mogą skorzystać w aplikacji mPay ze specjalnej mapy, która pokazuje im w jakiej strefie płatnego parkowania się znajdują, dzięki czemu wiedzą jaki cennik ich obowiązuje. Użytkownicy transportu kolejowego i autobusowego otrzymali dostęp do mutiwyszukiwarki połączeń. Dzięki temu rozwiązaniu w jednym miejscu dostają m.in. informację o najdogodniejszym czasowo i kosztowo połączeniu oraz mogą zakupić bilet, również łączony. Wielofunkcyjne narzędzie pozwala także doładować telefon lub grę, opłacić dostęp do usług streamingowych, nadać przesyłkę kurierską, zakupić voucher prezentowy, a także wiele więcej.