Sprężyny naciskowe, a naciągowe – sprawdzamy czym się różnią

Istnieją dwa główne rodzaje sprężyn, oba stosowane na dużą skalę. Są to sprężyny naciskowe i sprężyny naciągowe. Choć pozornie podobne, w rzeczywistości znacząco się między sobą różnią. Czego dotyczą te różnice? Czy elementy te można stosować zamiennie? Odpowiadamy!

Sprężyny naciskowe i dociskowe – części specjalistyczne

Zanim szczegółowo porównamy charakterystykę sprężyny naciskowej i rozciąganej, wyjaśnijmy, do jakiej kategorii zalicza się te elementy. Otóż z pozoru są to bardzo mało skomplikowane elementy. W rzeczywistości zestaw sprężyn naciskowych zawiera elementy mocno specjalistyczne. Ich projektowanie wymaga dużej wiedzy technicznej, a wykonanie profesjonalizmu i precyzji.

To warunki konieczne, aby części te dobrze pełniły swoje funkcje i były trwałe. Polecamy zatem wybierać jedynie produkty renomowanych marek. Warto w tym miejscu wskazać na sprężyny naciskowe od Cloos. To firma o ugruntowanej pozycji na rynku, z dużym doświadczeniem.

Różnice dotyczące budowy

Już na poziomie budowy widać różnice między sprężynami dociskowymi i rozciąganymi. Choć trzeba wskazać, że pozornie mogą się wydawać podobne. Przede wszystkim oba elementy są zwojami metalowymi. Zarówno modele naciskowe, jak i naciągowe wykonuje się zwykle ze stali. Również pod względem wymiarów można wskazać na podobieństwa. Dostępne są sprężyny naciągowe długie i krótkie. Podobnie modele naciskowe występują w różnych wersjach. Zatem w czym tkwi różnica?

Otóż sprężyny naciskowe cechują się dużym rozciągnięciem w czasie spoczynku. Jest to bardzo luźny zwój, w którym występują duże przerwy pomiędzy kolejnymi częściami. Natomiast sprężyna naciągowa to zwój mocno zbity, w którym przerw w zasadzie nie ma. Ta niby niewielka różnica ma ogromne znaczenie. W zasadzie decyduje ona o odmiennym zastosowaniu sprężyn obu rodzajów.

Reakcja na oddziaływanie sił zewnętrznych

Co do zasady sprężyna posiada swój stan spoczynkowy, który zmienia pod wpływem oddziałującej z zewnątrz siły. To właśnie w tym miejscu uwydatnia się główna różnica pomiędzy modelami naciskowymi i naciągowymi. Otóż sprężyna naciskowa zmienia swój stan spoczynku pod wpływem oddziaływania sił ściskających. Obciążona ciężarem zmienia swój stan naturalny, stając się bardziej zbitą. Jest to możliwe za sprawą luźnej pozycji spoczynkowej, do której sprężyna wraca po ustaniu oddziaływania siły.

Natomiast sprężyny naciągowe zmieniają swój stan naturalny wskutek oddziaływania sił rozciągających. Dochodzi wtedy do wydłużenia sprężyny i zwiększenia odległości pomiędzy jej poszczególnymi częściami.

Charakterystyka sprężyny naciskowej i naciągowej a ich przeznaczenie

Omówiona powyżej charakterystyka sprężyny naciskowej i naciągowej determinuje przeznaczenie obu rodzajów elementów. Otóż modele naciskowe doskonale spisują się amortyzacji obciążeń. Sprzyja temu ich budowa. Natomiast modele naciągowe lepiej sprawdzają się w łączeniu elementów, których praca polega na oddalaniu się od siebie i powrocie do pierwotnej pozycji. Ponadto oba typy sprężyn są wykorzystywane do łączenia elementów, nie posiadając przy tym żadnych szczególnych zadań dodatkowych. Należy również wspomnieć o przejmowaniu obciążeń, co jest wspólnym zadaniem obu rodzajów sprężyn.

Należy podkreślić, że sprężyn naciskowych i naciągowych nie stosuje się zamiennie. Rzeczywiście mają one pewne cechy wspólne, jednak generalnie działają na innej zasadzie. Odmienne jest przeznaczenie tych elementów. Dlatego nie stosuje się ich wzajemnie, lecz doskonale się uzupełniają.