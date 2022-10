Trzy powody, dla których warto dodawać krówki reklamowe do zamówień Twoich klientów

Krówki to słodkie, kruche na zewnątrz i ciągnące się w środku cukierki, które wielu z nas przypominają dzieciństwo. Dziś są to wręcz kultowe słodycze, które przeżywają swoją drugą młodość. Co więcej, ze zwykłych łakoci zmieniły się w reklamowe gadżety wykorzystywane przez niejedno przedsiębiorstwo. Marki zaczęły dodawać je bowiem do wysyłanych zamówień. Dlaczego? Przedstawiamy trzy powody, dla których firmy decydują się na ten krok, ale zanim do nich przejdziemy, kilka ważnych informacji dotyczących krówek.

Krówki reklamowe z logo – gdzie je kupić?

Krówka reklamowa to nie zwykły cukierek, to nośnik informacji o firmie, przypomnienie klientowi, że istniejemy, jesteśmy i że spełnimy jego potrzeby w najlepszy możliwy sposób. Krówki reklamowe powinny być cukierkami najwyższej jakości, podobnie jak nasze usługi. Tylko jakość sprawi, że słodki gadżet będzie wizytówką naszej firmy i skuteczną zachętą, by klient do nas wrócił. Właśnie dlatego nie możemy pozwolić sobie na wpadkę.

Cukrówki reklamowe to słodkie cukierki, które stworzone zostały z myślą o wydarzeniach biznesowych, eventach, promocjach, ale także o tym, by wskoczyć wraz z zamówieniem do pudełka, w którym wysyłamy towar do klienta i pełnić funkcję miłej niespodzianki. Takie gesty ze strony dostawców są szczególnie ważne w e‑commerce, ponieważ coraz więcej sklepów internetowych stara się, by w przesyłkach znalazło się coś więcej niż tylko złożone przez klienta zamówienie — personalizowane krówki reklamowe to doskonały pomysł, by wyróżnić się na tle konkurencji.

Słodycze reklamowe krówki – słodki upominek dla klientów

Sprzedaż w internecie wymaga odpowiedniego podejścia do klientów i wyjątkowego traktowania ich. Wygrywają te firmy, które zawsze są o krok przed konkurencją, które wiedzą, co oznacza best customer experience, które traktują klientów jak przyjaciół. Dodawanie drobnych upominków do paczek jest jednym z działań marketingowych, które mają wpływ na to, jak nasza marka odbierana jest przez innych. Poniżej podajemy trzy powody, dla których warto dodawać krówki reklamowe do wysyłanych zamówień.