Sprzedaż detaliczna w USA wzrosła

Sprzedaż detaliczna (nieskorygowana o inflację) w USA wzrosła w grudniu o 0,6 proc. m/m. W poprzednim miesiącu wzrost wyniósł 0,3 proc. Odczyt okazał się lepszy niż prognozy (0,4 proc.).

Grudniowy odczyt pokazał, że wydatki konsumenckie w dalszym ciągu rosną. Tempo wzrostu sprzedaży zwiększyło się po dwóch nieco słabszych miesiącach. Dane wskazują na odporność gospodarki. Rynek pracy pozostaje względnie silny, do tego dochodzą oczekiwania, co do szybkich obniżek stóp procentowych, a to przekłada się na większe wydatki gospodarstw domowych.

Bartosz Wałecki, Analityk Michael / Ström Dom Maklerski