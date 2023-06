Sprzedaż restauracji Sfinksa dalej rośnie

Restauracje sieci Sfinks Polska odnotowały w maju 2023 r. wzrost przychodów gastronomicznych o 6% w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, tj. do 15,21 mln zł. Takie obroty to zasługa pracy 72 restauracji pod szyldami SPHINX, Chłopskie Jadło, Lepione Pieczone by Chłopskie Jadło oraz The Burgers. W ujęciu narastającym wzrost obrotów wyniósł 17,2% r/r i w efekcie sprzedaż lokali w okresie od stycznia do końca maja uplasowała się na poziomie 74,11 mln zł.

Przychody porównywalnej sieci lokali (L2L) w maju wzrosły o 11,6% r/r do 15,02 mln zł. Narastająco wzrost wyniósł 22,6% r/r, dzięki czemu obroty porównywalnej sieci w okresie od stycznia do końca maja 2023 uplasowały się na poziomie 73,32 mln zł.

– Warto mieć na uwadze, że w maju tego roku na sprzedaż pracowało 12 restauracji mniej niż rok wcześniej, co oznacza mniejszą o 14% sieć. W stosunku do kwietnia też była to jedna restauracja mniej. W zeszłym roku w drugim kwartale był wyraźny wzrost sprzedaży w stosunku do I kwartału, co sprawia, że od kwietnia nasze wyniki porównujemy z wyższą bazą niż na początku tego roku. Mimo to, przy mniejszej liczbie lokali byliśmy w stanie wypracować obroty wyższe niż rok wcześniej. Na sieci porównywalnej te wzrosty są jeszcze większe. Generalnie jesteśmy zadowoleni z wyników sprzedaży restauracji, które rosną kolejny miesiąc z rzędu. Zbliżamy się także do przełomowego momentu związanego z restrukturyzacją sieci i w drugim półroczu będziemy widzieli przyrost liczby restauracji, a docelowo powrót do wielkości sieci sprzed pandemii. Spodziewam się, że w drugim półroczu uruchomimy w granicach 10 nowych restauracji, w tym w powracając do mocnych lokalizacji, jak SPHINX na wrocławskim rynku. Do tego jesteśmy na ukończeniu nowych projektów związanych z naszą ofertą, które powinny pozwolić na lepsze wykorzystanie potencjału istniejących restauracji. Jestem przekonany, że nasze restauracje są w większości już dobrze przygotowane do skorzystania z posiadanego potencjału. Wykonana do tej pory praca pozwala na zakończenie w przewidywalnym czasie prac nad nową strategią, którą planujemy ogłosić w III kwartale – komentuje Sylwester Cacek, prezes Sfinks Polska.

Raportowana przez Sfinks Polska sprzedaż gastronomiczna obejmuje przychody ze sprzedaży netto osiągane przez lokale własne i franczyzowe, działające w ramach sieci zarządzanych przez spółkę, które są objęte bieżącym monitoringiem sprzedaży w ramach systemów informatycznych Sfinksa. Nie obejmuje ona sprzedaży realizowanej przez sieć Piwiarnia. Jednocześnie spółka zwraca uwagę, że sprzedaż gastronomiczna nie jest tożsama z przychodami ze sprzedaży osiąganymi przez Sfinks Polska. Na te składają się przychody ze sprzedaży gastronomicznej wypracowywanej przez restauracje własne oraz przychody z opłat franczyzowych naliczane od sprzedaży gastronomicznej realizowanej przez restauracje franczyzowe. W tym drugim przypadku przychody ze sprzedaży gastronomicznej stanowią przychód franczyzobiorców.