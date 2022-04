Sprzedaż mieszkań w stolicy ze sporym spadkiem, ceny w stolicy wciąż wysokie

Na koniec I kwartału tego roku w ofercie mieszkaniowej w Warszawie pozostawało 13 036 lokali, z czego 4 857 to nowo wprowadzone mieszkania. Względem I kwartału 2021 roku odnotowano wzrost oferty mieszkań o blisko 10%, natomiast względem IV kwartału 2021 wzrost o 9,28 % (więcej o 1108 mieszkań). Spadek natomiast zaobserwować można, jeśli chodzi o sprzedaż mieszkań w ujęciu kwartalnym. Średnia cena mieszkań wciąż rośnie i na koniec I kwartału 2022 wynosi ok. 13,3 tys. zł za metr kwadratowy – wynika z danych serwisu nieruchomościowego tabelaofert.pl.

Tabela 1. Oferta mieszkań w Warszawie na koniec kwartału

* I kw. 2022 – dane wstępne

Źródło: redNet Consulting dla tabelaofert.pl

– Powyższe dane pokazują wzrost podaży, spowodowany niższą sprzedażą – zauważa Maciej Dymkowski, prezes zarządzający serwisem tabelaofert.pl.

Sprzedaż w stolicy ze sporym spadkiem

Nieco mniej pesymistycznie niż zakładano wyglądają wyniki sprzedaży za I kwartał tego roku, w porównaniu do IV kwartału 2021r. O 1168 mniej mieszkań zostało sprzedanych w trzech ostatnich miesiącach roku (-26%).

Tabela 2. Kwartalna sprzedaż mieszkań w Warszawie – IV kw. 2021 i I kw. 2022

* I kw. 2022 – dane wstępne

Źródło: redNet Consulting dla tabelaofert.pl

Spadek ten związany jest przede wszystkim z wysokim poziomem stóp procentowych oraz sytuacją geopolityczną. Jestem ostrożna w stawianiu diagnozy dotyczącej tego, czy tendencja spadkowa się utrzyma z racji wciąż trwającej inwazji rosyjskiej. Zobaczymy jak zachowa się rynek w kolejnych kwartałach, ale na razie można mieć pewność, że doskonałe wyniki sprzedażowe z ubiegłego roku nie są do powtórzenia – ocenia Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich.

Ceny w stolicy wciąż wysokie

Średnia cena mieszkań w Warszawie na koniec I kwartału tego roku wynosiła ok. 13,3 tys. zł za metr kwadratowy. To wzrost o blisko 4% w porównaniu z końcem IV kwartału 2021, kiedy za metr kwadratowy własnego „M” trzeba było zapłacić 12,8 tys. zł. Deweloperzy wprowadzili na rynek o blisko 2% więcej mieszkań, niż na koniec zeszłego roku, a o prawie 12% więcej w ujęciu rok do roku.

Tabela 3. Nowo wprowadzone mieszkania na rynek warszawski

* I kw. 2022 – dane wstępne

Źródło: redNet Consulting dla tabelaofert.pl

– Dane redNet Consulting wykazują stabilność rynku mieszkaniowego w stolicy. W porównaniu do IV kwartału 2020 roku, w pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku deweloperzy wprowadzili na rynek blisko 30% więcej nowych mieszkań. Oczywiście nie jest to liczba tak duża jak w II kwartale zeszłego roku, ale nie jest to drastyczny spadek. Mimo stale rosnących cen, zainteresowanie rynkiem nieruchomości w Warszawie utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie, co nie zmienia się od wielu lat – mówi Katarzyna Tworska, dyrektor zarządzająca redNet 24, firmy specjalizującej się w sprzedaży mieszkań deweloperskich.