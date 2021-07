Startuje konkurs o Fundusze Europejskie na inwestycje mazowieckich przedsiębiorstw

Już od 13 lipca mazowieccy przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekty inwestycyjne. Pomoc wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wszystko po to, aby wesprzeć odbudowę gospodarki mocno dotkniętej skutkami pandemii COVID-19. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych przyjmuje wnioski wyłącznie w formie elektronicznej. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Unia Europejska wspiera rozwój mazowieckiej gospodarki. Do tej pory środki skierowane zostały na obszar badań, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, umiędzynarodowienia działalności, czy tworzenia i rozwoju firm. Pomoc objęła również finansowanie bieżących kosztów utrzymania działalności w przypadku branż szczególnie dotkniętych ograniczeniami w prowadzeniu działalności. Teraz natomiast uruchomione zostanie finansowanie projektów inwestycyjnych.

– Odbudowa gospodarki wymaga nowych inwestycji. Stąd nasza decyzja o przeznaczeniu części pozostałych w programie regionalnym środków właśnie na ten cel. W puli są ponad 52 mln zł, z których skorzystać będą mogły mazowieckie firmy. Dofinansowane projekty przyczynią się do tworzenia nowych miejsc pracy, co jest obecnie szczególnie ważne – powiedział Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Fundusze na inwestycje sektora MŚP

Od 13 lipca mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły ubiegać się o dofinansowanie rozbudowy przedsiębiorstw, zwłaszcza w związku z wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług. Finansowanie obejmie również inwestycje w zmiany w procesach produkcyjnych, ale też zmiany w sposobie świadczenia usług (na przykład usług elektronicznych). Możliwe będzie także pozyskanie funduszy europejskich na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych do działalności gospodarczej. Dofinansowanie projektów wyniesie od 400 tys. zł do nawet 4 mln zł.

Co ważne, w ramach projektu każdy przedsiębiorca będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej jednego pracownika. Dodatkowe punkty podczas oceny wniosków otrzymają działania zakładające m.in.: utworzenie większej liczby etatów, pozytywny wpływ na środowisko (np. zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza, wykorzystanie surowców wtórnych), wdrożenie wyników prac B+R, czy uwzględniające promocję wykraczającą poza minimalne wymagania. Większą szansę na dofinansowanie będą miały również projekty firm, które działają dłużej na rynku.

Zachęcam do aplikowania wszystkich przedsiębiorców, zwłaszcza z terenu Warszawy, która w kolejnym okresie zostanie wyłączona z tego rodzaju finansowania – powiedział Mariusz Frankowski Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Co ważne, wszystkie umowy o dofinansowanie muszą zostać podpisane najpóźniej do końca tego roku z uwagi na dobiegający końca czas obowiązywania obecnych zasad udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej.