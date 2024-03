Stopy procentowe bez zmian: RPP i Kanada trzymają kurs, USA zaskakuje słabszymi danymi o zatrudnieniu

Wczorajsza decyzja w sprawie stóp procentowych nie zaskoczyła rynków. Raport ADP może sugerować potencjalną zadyszkę tamtejszego rynku pracy. Kanada podobnie jak Polska nie zmienia stóp procentowych.

RPP nie zaskoczyła

Zgodnie z oczekiwaniami wczorajsze posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej nie spowodowało zmian stóp procentowych. Nadal główna stopa znajduje się na poziomie 5,75%. Należy zwrócić uwagę, że to nadal o 0,5% mniej niż Czechy i 1,25% mniej niż Rumunia, nie wspominając o Węgrzech, gdzie mimo serii silnych cięć nadal stopy są na poziomie 9%. Patrząc na inne państwa w podobnej sytuacji, mamy jeszcze sporo przestrzeni, by czekać z obniżkami, mimo silnie spadającego poziomu inflacji. Dzisiejsza konferencja ma jednak spory potencjał zamieszać w notowaniach złotego. Spadek tempa wzrostu cen był bowiem na tyle silny, że możemy oczekiwać pewnego złagodzenia tonu wypowiedzi prezesa NBP, Adama Glapińskiego. Gdyby faktycznie zmieniła się narracja, byłby to sygnał osłabiający złotego. Biorąc pod uwagę ostatnie wystąpienie i deklaracje braku zmian do końca roku, wydaje się, że ciężko sobie wyobrazić obecnie jakąś wypowiedź istotnie umacniającą złotego.

Słabsze dane zza oceanu

Wczoraj poznaliśmy wynik raportu ADP na temat zatrudnienia. Wygląda, że liczba nowych miejsc pracy tworzonych w USA jest niższa, niż oczekiwano. 140 tysięcy to niby „tylko” 10 tysięcy mniej od oczekiwań. Te 10 tysięcy to jednak okazał się wystarczający powód, by sięgnąć do najniższych poziomów dolara względem euro od końca stycznia. Powodem tej reakcji jest oczywiście obawa inwestorów o kondycję amerykańskiego rynku pracy. Mniej tworzonych miejsc pracy to potencjalnie sygnał możliwego nadchodzącego wzrostu poziomu bezrobocia.

Kanada nie zmienia stóp procentowych

Wczoraj zgodnie z oczekiwaniami analityków Bank Kanady nie zmienił stóp procentowych. Pozostały one na niezmienionym poziomie 5%. Wygląda na to, że kanadyjscy decydenci czekają na ruch swojego jedynego sąsiada lądowego. Do momentu, kiedy FED nie ruszy stóp, nie należy się zatem nastawiać na zbyt wiele. Obecne prognozy mówią o obniżce stóp w USA dopiero na czerwcowym posiedzeniu. Taki scenariusz zamroziłby na 3 miesiące stopy procentowe, mimo inflacji poniżej 3%. Patrząc jednak na wczorajsze reakcje rynków, część inwestorów już grała pod niespodziankę, bo po samej decyzji zamykali swoje pozycje, czym wywołali umocnienie dolara kanadyjskiego.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych oprócz decyzji RPP warto zwrócić uwagę na:

14:15 – strefa euro – decyzja w sprawie stóp procentowych,

14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych,

14:45 – strefa euro – konferencja prasowa po posiedzeniu EBC,

15:00 – Polska – wystąpienie szefa NBP.

Maciej Przygórzewski – główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat.pl