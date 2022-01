Krakowska Plaza do rozbiórki. STRABAG Real Estate nowym właścicielem

Spółka deweloperska STRABAG Real Estate sfinalizowała zakup terenu o powierzchni 80 000 mkw. położonego w stolicy Małopolski. Na pozyskanej działce znajduje się budynek dawnej galerii handlowej Plaza, który nowy właściciel przeznaczy do rozbiórki. W tym miejscu powstanie nowoczesny kompleks kilku obiektów, zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie stawu Dąbskiego.

STRABAG Real Estate to deweloper aktywny na polskim rynku nieruchomości komercyjnych od 2014 r. Firma zrealizowała i oddała w Warszawie do użytku m.in. projekt biurowy Astoria oraz hotel dla operatora Motel One. Z myślą o dalszym rozwoju swojego portfolio, w 2019 r. deweloper kupił działkę z biurowcem Atrium International w centrum Warszawy, a finalizując przejęcie gruntu na Dąbiu w Krakowie, rozpoczyna ekspansję na rynki regionalne.

Pozyskaliśmy bardzo atrakcyjną lokalizację pod naszą pierwszą inwestycję w Krakowie. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, planujemy wybudować tutaj kompleks wielofunkcyjny, który liczył będzie kilka budynków. Przedsięwzięcie znajduje się na wczesnym etapie planowania. Analizujemy aktualnie różne warianty zabudowy, aby wybrać jak najkorzystniejsze dla tej części Krakowa rozwiązanie. Ponad 30% działki stanowią tereny zielone wraz ze stawem Dąbskim. Chcemy w pełni wykorzystać potencjał tego terenu, wkomponować tu funkcjonalny projekt deweloperski oparty na nowoczesnej architekturze oraz otwartości na lokalną społeczność i stałych bywalców tej okolicy, komentuje Łukasz Ciesielski, dyrektor zarządzający spółki deweloperskiej STRABAG Real Estate w Polsce.

W procesie przejęcia nieruchomości kupującemu doradzały kancelaria act BSWW legal & tax, a sprzedającemu, firmie Peakside Capital Advisors, kancelaria Dentons.

Projekt, który łączy

Zakupiona przez dewelopera działka położona jest we wschodniej części Krakowa, u zbiegu dwóch głównych arterii komunikacyjnych miasta – al. Pokoju i ul. Stanisława Lema. Lokalizacja korzysta z dostępu do licznych linii tramwajowych i autobusowych, dzięki którym dojazd do centrum zajmuje zaledwie 15 minut. W bezpośrednim sąsiedztwie dostępne są punkty handlowe, usługowe, osiedla mieszkaniowe oraz hotele. Na atrakcyjność tej lokalizacji wpływa bliskie sąsiedztwo parku Lotników Polskich, drugiego największego parku Krakowa. Nieopodal znajdują się także Tauron Arena, Ogród Doświadczeń Stanisława Lema, Akademia Wychowania Fizycznego i kryte baseny, czy Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej. Po południowej stronie al. Pokoju płynie Wisła, wzdłuż której rozciągają się zielone Bulwary na Dąbiu.

Planujemy rozbiórkę dawnej galerii i wzniesienie nowej zabudowy. Proces budowlany będziemy prowadzić w sposób wyjątkowo ostrożny ze względu na staw Dąbski zlokalizowany na terenie naszej działki. To niezwykle wartościowy, bioróżnorodny użytek ekologiczny o powierzchni ponad 20 000 mkw. Współpracujemy z ekspertami, w tym hydrologami, aby odpowiednio zabezpieczyć jakość wód w zbiorniku i chronić występujące tu gatunki ryb, roślin i ptaków. Zadbamy także o teren wokół stawu. Chcemy zachować naturalny charakter tego miejsca w nienaruszonym kształcie i jednocześnie pozostawić je dostępnym dla lokalnej społeczności. Powstaną tam dodatkowe miejsca odpoczynku i elementy małej architektury zachęcające do spędzania czasu w tej urokliwej okolicy, dodaje Łukasz Ciesielski.

Jednocześnie deweloper analizuje potrzeby komunikacyjne i przyzwyczajenia pieszych, rowerzystów oraz osób z niepełnosprawnościami poruszających się na co dzień w pobliżu zakupionego terenu. Popularna wśród mieszkańców kładka znajdująca się na wysokości przystanków komunikacji miejskiej, stanowiąca wygodny skrót, została w ubiegłym roku wyłączona z użytkowania w chwili zamknięcia centrum handlowego. W ramach nowej inwestycji, deweloper STRABAG Real Estate zapowiada jej modernizację i oddanie do użytku krakowian.