STS Holding SA złożyła prospekt w KNF oraz rozważa pierwszą ofertę publiczną (IPO)

STS Holding SA w dniu 31 sierpnia 2021 roku złożyła prospekt w Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa STS jest największym legalnym bukmacherem w Polsce[1], który działa również na skalę międzynarodową i w oparciu o autorską technologię. Klienci wybierają Grupę STS z uwagi na nowoczesne rozwiązania technologiczne oraz produktowe. Spółka oraz jej akcjonariusze rozważają pierwszą ofertę publiczną oraz rozpoczęcie notowań na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. STS Holding – w przypadku debiutu – byłby jedynym przedstawicielem branży zakładów bukmacherskich na GPW.

Spółka i jej akcjonariusze nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego IPO oraz struktury oferty. STS Holding poinformuje o następnych krokach około daty zatwierdzenia prospektu przez KNF (w przypadku jego zatwierdzenia), oraz po rozważeniu sytuacji rynkowej i innych czynników. Obecnie 100% akcji spółki należy do rodziny Juroszków.

Grupa STS – STS SA oraz jej spółki zależne – jest największą pod względem obrotów, na podstawie szacunków opartych na danych Ministerstwa Finansów, licencjonowaną grupą bukmacherską w Polsce, która działa również na skalę międzynarodową. Posiada również licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach.

Grupa STS – za sprawą licznych inwestycji w rozwój oferty produktowej, nowoczesnych technologii oraz nowych funkcjonalności dla użytkowników – w ostatnich latach zwiększyła wartość zawartych zakładów ponad dziesięciokrotnie. Wartość zawartych zakładów w 2020 roku wyniosła 3, 319 mld zł. Zarząd STS Holding szacuje, że obecnie Grupa STS posiada blisko połowę udziałów w polskim rynku bukmacherskim. Ok. 85% wartości zawartych zakładów pochodzi z kanałów online Grupy STS – aplikacji dedykowanej systemowi Android i iOS, strony internetowej oraz jej mobilnej wersji. Grupa posiada również nowoczesne punkty przyjmowania zakładów, które znajdują się w każdym większym mieście w Polsce – łącznie na terenie kraju jest ich ponad 400. Grupa STS zatrudnia przeszło 1500 osób.

W 2020 roku Grupa STS ­– mimo pandemii koronawirusa i wstrzymania większości rozgrywek sportowych na niemal dwa miesiące ­– zwiększyła wartość zawartych zakładów o ok. 8% do 3, 319 mld zł, co zdaniem Grupy świadczy o jej solidnych fundamentach i wysokich zdolnościach przystosowania się do zmian w zachowaniach konsumentów.

STS SA z Grupy STS to największa legalna firma bukmacherska w Polsce. Zagospodarowaliśmy blisko połowę rodzimego rynku, a od kilku lat działamy oraz rozwijamy się również poza granicami kraju. STS SA funkcjonuje od niemal 25 lat i po latach dynamicznego wzrostu – w tym zwiększania skali działalności, zmianie modelu działania z retail na online oraz zabezpieczeniu wiodących rozwiązań technologicznych czy budowie własnego systemu bukmacherskiego – nadszedł czas, by rozważyć kolejny ważny krok. Zdecydowaliśmy się złożyć prospekt w KNF, bo wierzymy, że grupa taka jak STS, o doskonałej pozycji rynkowej, z dużą rozpoznawalnością oraz silnym zespołem menadżerskim będzie atrakcyjna dla inwestorów polskich oraz zagranicznych. Tym bardziej, że warszawski parkiet nie posiada w portfolio emitenta z sektora iGaming. Finalną decyzję o debiucie na GPW podejmiemy po zatwierdzeniu prospektu i analizie pozostałych czynników – mówi Mateusz Juroszek, prezes zarządu STS Holding oraz STS SA.

Grupa STS od wielu lat nieprzerwanie wdraża strategię „mobile-first” w oparciu o autorski system bukmacherski. Stale rozwija własną platformę technologiczną, aby sprostać potrzebom klientów i wyznaczać rynkowe trendy. Inwestycje Grupy STS w portfolio produktowe i rozwiązania technologiczne wyniosły w latach 2018-2020 kilkadziesiąt milionów zł. Ponadto w 2020 roku STS SA przejęła kontrolę nad czeską spółką technologiczną Betsys, w której posiada 74% akcji. Betsys jest głównym dostawcą rozwiązań IT dla bukmachera w Polsce, zarówno na potrzeby kanałów online oraz retail. Łącznie w Betsys i bezpośrednio w STS ponad stu specjalistów od technologii dba o rozwój autorskiego systemu bukmacherskiego.

Grupa STS, dzięki umowom na prawa medialne, w STS TV udostępnia transmisje blisko 5 tysięcy wydarzeń sportowych każdego miesiąca. Ponadto bukmacher jako pierwszy w Polsce wprowadził ofertę na rozgrywki esportowe. Od 2017 roku działa również szybki system wypłat STSpay, współpracujący z największymi bankami w kraju – m.in. PKO BP, Pekao, mBank, ING, BZ WBK, Alior oraz Millennium.

Grupa STS w lutym 2019 roku rozpoczęła działalność na rynkach europejskich. Bukmacher posiada licencję w Wielkiej Brytanii oraz Estonii, skąd oferuje usługi na kilku rynkach. STS SA jest pierwszym polskim bukmacherem, który rozpoczął działalność zagraniczną.

Grupa STS aktywnie angażuje się we wspieranie polskiego sportu, będąc największym prywatnym podmiotem na rodzimym rynku sponsoringu. Grupa STS jest oficjalnym sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej, z którą współpracuje nieprzerwanie od 2014 roku. STS SA jest także sponsorem strategicznym Lecha Poznań, sponsorem głównym Jagiellonii Białystok a także oficjalnym bukmacherem Cracovii, Pogoni Szczecin, Górnika Łęczna, Zagłębia Lubin, Polskiej Ligi Siatkówki czy innych klubów i związków sportowych. Grupa STS angażuje się także we wspieranie esportu.

[1] działającym na podstawie zezwolenia Ministra Finansów