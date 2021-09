Zmiany w Platige Image. Jan Blumczyński – Dyrektorem Zarządzającym Działu Animacji, Agata Bereś Dyrektorem Produkcji

Zmiany w Dziale Animacji Platige Image: z dniem 1 września funkcję Dyrektora Zarządzającego Działu Animacji (Managing Director of the Animation Department) objął Jan Blumczyński, a na stanowisko Dyrektora Produkcji (Head of Production) powołana została Agata Bereś. Oba stanowiska piastowała wcześniej Magdalena Machalica, która pozostanie w strukturach Platige Image w charakterze doradczyni.

Jan Blumczyński jest absolwentem szkoły filmowej w Vancouver (2008). Od ponad 14 lat pracuje jako artysta 3D, nadzorował zespoły tworzące efekty specjalne do dużych hollywoodzkich produkcji i seriali klasy A. Pracował w takich studiach jak ScanlineVFX, RodeoFX, czy Method Studios. Pośród jego najważniejszych projektów można wymienić seriale Seria niefortunnych zdarzeń (2017) i Nierealne (2021), jeden z odcinków (pt. Zapłon), który prowadził, został nominowany do nagrody Emmy w kategorii „Wybitne osiągnięcia w dziedzinie efektów specjalnych”. Zdobywał też cenne doświadczenie przy dwóch marvelowskich blockbusterach: Kapitanie Ameryce: Wojnie bohaterów (2016) i Strażnikach Galaktyki vol. 2 (2017).

– W przypadku tytułów Marvela liczył się zarówno know-how produkcyjny, jak i strona artystyczna wspomagana przez najnowsze rozwiązania technologiczne. Oba te obszary były na najwyższym poziomie. W Platige filozofia pracy jest podobna. W warszawskim studiu będę mógł wykorzystać dotychczasowe doświadczenia i dalej rozwijać technologię oraz wspierać zespół w tworzeniu najlepszej jakości projektów – podkreśla Blumczyński.

Agata Bereś studiowała produkcję filmową na PWSFiTV w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w agencjach reklamowych (m.in. Grey Group Poland i Testardo Gram), gdzie jako producentka pracowała przez ponad dekadę. Do tej pory w Platige pełniła funkcję Senior Producer w Dziale Animacji.