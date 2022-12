Suwary S.A. częścią Grupy Plast-Box

Grupa Plast-Box sfinalizowała proces przejęcia Grupy Suwary S.A. Na podstawie zawartej umowy inwestycyjnej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. nabyła większościowy pakiet akcji Spółki.

– Przejęcie Suwarów to dla mnie powód do satysfakcji i potwierdzenie naszej prorozwojowej strategii – mówi Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Box S.A. – Witam pracowników w Grupie Plast-Box i cieszę się, że razem będziemy mogli podejmować kolejne rynkowe wyzwania. Jestem przekonany, że to włączenie wzmocni obie spółki i przełoży się na wzrost wartości całej Grupy – dodaje.

Suwary S.A. są producentem nowoczesnych opakowań z tworzyw sztucznych, w tym dedykowanych branży motoryzacyjnej, budowlanej i ogrodniczej, tworzonych zgodnie z uznanymi standardami jakości (ISO 9001). W ramach przejęcia, dołącza do Grupy Plast-Box także Kartpol Group – producent opakowań do silikonów, akryli oraz innych mas uszczelniających używanych w przemyśle budowniczym. Dzięki akwizycji, Grupa Plast-Box rozbudowuje komplementarną ofertę opakowań i zyskuje kolejne kompetencje na konkurencyjnym rynku.

– Włączenie spółki Suwary oraz Kartpol Group w strukturę Grupy Plast-Box jeszcze bardziej umacnia naszą pozycję na rynku opakowaniowym – mówi Grzegorz Pawlak, który objął także funkcję Prezesa Zarządu Suwary S.A. – Razem możemy zaproponować szersze portfolio dla klientów i wejść na nowe rynki zbytu.

Nowa inwestycja ma na celu jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału Grupy Plast-Box, a także realizację strategii różnicowania biznesu. Szczególnie istotne są możliwości, które akwizycja otwiera na nowych rynkach, np. akcesoriów motoryzacyjnych, na którym do tej pory Grupa Plast-Box nie była obecna. Suwary S.A. są także producentem kanistrów, butelek i zakrętek z tworzyw sztucznych.

Grupa kapitałowa Plast-Box z siedzibą główną w Słupsku, jest jedną z najnowocześniejszych firm w Polsce i Europie produkującą twarde opakowania z tworzyw sztucznych. Specjalizuje się w produkcji zaawansowanych technologicznie wiader i pojemników. Produkuje również transportery dla branży spożywczej i inne produkty użytkowe, sprzedawane w sieciach handlowych. Jej odbiorcami są zarówno duże międzynarodowe koncerny jak i mniejsze podmioty.