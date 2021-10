Sygnalista – nowe obowiązki pracodawców i jak sobie z nimi radzić

W związku z nową Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r., która wchodzi w życie już w grudniu tego roku (2021), na pracodawców zostaną nałożone nowe obowiązki. Co to są za obowiązki i jak sobie z nimi radzić? Na te i inne pytania odpowiadamy poniżej.

Czego i kogo dotyczy nowa dyrektywa?

Dyrektywa dotyczy ochrony praw sygnalistów. Ma ona na celu zapewnienie sygnalistom, czyli osobom dokonującym zgłaszania naruszeń w przedsiębiorstwie, bezpieczeństwa i ochrony praw. Pracodawca ma zapewnić bezpieczny kanał do dokonywania takich zgłoszeń. Warto podkreślić, że dyrektywa obejmie wszystkich pracodawców ze sfer publicznych i prywatnych. Firmy zatrudniające powyżej 250 osób mają obowiązek wdrożyć właściwe mechanizmy raportowania nieprawidłowości już od 17 grudnia 2021 r. Natomiast przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 50 pracowników mają wydłużony termin wdrożeń do 17 grudnia 2023 r.

Nowe obowiązki pracodawców

Nowych zobowiązań jest naprawdę sporo. Pracodawcy mają obowiązek zapewnić pracownikom możliwość wygodnego, bezpiecznego i anonimowego zgłaszania nieprawidłowości występujących firmie, między innymi, przez wewnętrzny kanał do zgłaszania i obsługi zgłoszeń. Przy tym, pracodawca, ma obowiązek opracować odpowiednie procedury, zapewniając pracowników, że osoby nieupoważnione nie będą miały dostępu do zgłoszeń. Dodatkowo, każdy pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia niezbędnych szkoleń i poinformowania pracowników o wewnętrznym kanale zgłoszeń, jak również wyznaczyć osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze. Jak wymieniono powyżej, kanały przyjmowania zgłoszeń mają być przygotowane, w taki sposób, aby zapewnić poufność i anonimowość osobom zgłaszającym i osobom wymienionym w zgłoszeniu.

Gotowe rozwiązanie dla pracodawców

Warto podkreślić, że pracodawcy cenią sobie możliwość rozwiązywania nieprawidłowości zgłaszanych wewnątrz firmowo. Zgłaszanie nieprawidłowości wewnętrznie jest dużo lepszym rozwiązaniem niż zgłaszaniem ich na zewnątrz. Jako pracodawca, twoim celem jest zapewnienie pracownikom wygodnego i bezpiecznego kanału do zgłaszanie nieprawidłowości. Szereg wymagań wynikających z dyrektywy, ilość nowych obowiązków nałożonych na pracodawców, jak i całą procedurą związaną z prowadzeniem wewnętrznego kanału zgłoszeń zaczyna brzmieć dość przytłaczająco. Na szczęście, na rynku są gotowe rozwiązania.

Warto skorzystać z narzędzi sprawdzonych, co za tym idzie bezpiecznych i intuicyjnych w obsłudze – taki właśnie jest Sygnalista twórców Mint Service Desk. Sygnalista jest to zaawansowane narzędzie do obsługi zgłoszeń sygnalistów, które spełnia wszystkie wymogi prawne i dostosowane jest do wymagań nałożonych przez dyrektywę.

Oprogramowanie służy do przyjmowania i zarządzania zgłoszeniami oraz pomaga usprawnić komunikację między pracodawcą, a pracownikami. Sygnalista twórców MintSD zapewnia pełną anonimowość zgłoszeń, umożliwia tym samym bezpieczne i uczciwe zbieranie zgłoszeń o nieprawidłowości, każdemu podmiotowi, który skorzysta z oprogramowania.

Zapewniane jest wsparcie na całej ścieżce procesu, a dostępne funkcjonalności pozwolą na dopasowanie kanału do potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej i zamów bezpłatną prezentację Sygnalisty – na sygnalista.com.