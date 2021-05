Sytuacja na polskim rynku pracy nadal się poprawia

W tym tygodniu spośród polskich danych makroekonomicznych najciekawsze były wyniki z polskiego rynku pracy, które potwierdziły, że jest on odporny na koronawirusa. Płace w kwietniu wzrosły r/r o 9,9%, zatrudnienie o 0,9%. Można się spodziewać, że sytuacja nadal się będzie poprawiać dla polskich pracowników. Obostrzenia pandemiczne zostały ograniczone, więc prawdopodobnie zmniejszy się negatywny efekt I kwartału. Można wnioskować, że kwietniowy wskaźnik bezrobocia, który zostanie opublikowany w następnym tygodniu, pokaże spadek w porównaniu z marcem.

Równocześnie ze wzrostem wynagrodzeń w Polsce rosną również ceny. Potwierdzają to wyniki inflacji bazowej – bez cen żywności i energii. Według danych z tego tygodnia inflacja bazowa w kwietniu osiągnęła poziom 3,9%. NBP znajduje się w trudnej sytuacji. Z jednej strony musi się zmierzyć z wysokim wzrostem cen, z drugiej strony chce pomóc gospodarce wychodzącej z pandemii. Spowolnienie inflacji może również przyczynić się do zwiększenia kursu w stosunku do euro. Prawdopodobieństwo, że NBP będzie interweniować poniżej poziomu 4,50 w ostatnich tygodniach się zmniejszyło, w maju potwierdził to również prezes NBP A. Glapiński.

W związku z tym sytuacja w odniesieniu do pary walutowej PLN/EUR, która w tym tygodniu osłabiła się do poziomu 4,50, jest nieprzewidywalna. Podobnie trudny do prognozowania jest rozwój dolara. Chociaż od początku roku dolar się osłabił, to jeżeli na horyzoncie pojawią się nowe zagrożenia lub dojdzie do znaczących przecen na giełdach, może ponownie się umacniać jako bezpieczna waluta. W tym momencie kurs dolara w stosunku do euro jest na poziomie 1,223 USD/EUR.

Malwina Krakus, analityczka instytucji płatniczej AKCENTA