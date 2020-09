Szefowa GovTech Polska z nagrodą polskiej branży cyfrowej

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska otrzymała nagrodę „Cyfrowego Orła 2020” za wkład w działania na rzecz cyfryzacji oraz usprawnianie dialogu między sektorem publicznym a innowatorami.

„Cyfrowy Orzeł” to nagroda Związku Cyfrowa Polska, który zrzesza największe w Polsce firmy z branży cyfrowej i nowoczesnych technologii. Nagrodę wręczył prezes Związku Michał Kanownik podczas uroczystej gali z okazji 15-lecia Związku, która odbyła się w piątek w Warszawie.

– Cyfrowy Orzeł jest to nasze branżowe wyróżnienie dla najważniejszych ludzi w państwie, którzy przyczyniają się do rozwoju polskiej gospodarki cyfrowej. W tym roku postanowiliśmy nagrodzić panią dyrektor Justynę Orłowską za jej nieoceniony wkład w rozwój polskich start-upów, inicjowanie i koordynowanie strategicznych projektów cyfrowych oraz rozwijanie relacji między administracją publiczną a biznesem – mówił podczas uroczystej gali z okazji 15-lecia Związku Cyfrowa Polska jego prezes Michał Kanownik.

I dodał: – GovTech Polska pod kierownictwem pani Justyny Orłowskiej to świetny przykład na to, że można wypracować wspólny dialog między innowatorami, młodymi inżynierami, naukowcami, przedsiębiorcami a sektorem publicznym i znaleźć sposób na wcielanie ciekawych projektów w życie.

Justyna Orłowska podkreśliła, że ta nagroda należy się przede wszystkim tym, którzy w ramach Programu GovTech Polska na co dzień budują Polską cyfryzację – start-upom, naukowcom i innowatorom. – Traktuję ją jako docenienie ich pracy i motywację dla nas, by dalej współtworzyć polską rewolucję cyfrową – mówiła Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech.

Gratulacje dla Justyny Orłowskiej przekazał premier Mateusz Morawiecki w specjalnym liście z okazji 15-lecia Związku Cyfrowa Polska. „Życzę, by ta nagroda była nie tylko wyrazem docenienia tytanicznej pracy, która przyczynia się do budowania nowoczesnego państwa. Życzę przede wszystkim, by stanowiła motywację do osiągania kolejnych ambitnych celów; by skłaniała do podejmowania wysiłków z równą, znaną mi osobiście, determinacją i zaangażowaniem” — napisał w liście premier Mateusz Morawiecki.

W tym roku nagroda Cyfrowego Orła została przyznana po raz czwarty. Do tej pory Cyfrowego Orła dostali: premier Mateusz Morawiecki, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz oraz minister cyfryzacji Marek Zagórski.