Szybkie przelewy w 2024 roku nie muszą być drogie – jak je realizować bez zbędnych kosztów?

Sprawnie zrealizowany przelew umożliwia przekazanie środków z konta nadawcy do odbiorcy w ciągu zaledwie kilku minut. Standardowy przekaz trwa z reguły nawet kilka dni roboczych. W związku ze specyfiką transakcji często wiąże się ona jednak z wysokimi kosztami. Okazuje się, że nie musi tak być. Można realizować szybkie przelewy tanio – jak to zrobić?

Szybkie przelewy w banku – bezpiecznie i z dbałością o formalności

Najczęściej odbiorcy wykonują szybkie przelewy w tradycyjnych bankach. Struktura ich działania zapewnia bezpieczeństwo, w tym ochronę danych osobowych i przekazywanych środków, a także przejrzysty charakter całej procedury. Z reguły wszystko to wymaga wypełnienia licznych formalności, co dla wielu osób może być uciążliwe. Jest tak zwłaszcza jeśli regularnie wykonujesz tego rodzaju transfery i za każdym razem musisz poświęcać kilkanaście minut na ich finalizację.

W banku możesz zrealizować szybkie przelewy krajowe i międzynarodowe. Te pierwsze nie wiążą się z reguły z wysokimi kosztami. Problem pojawia się jednak w przypadku drugich. Tutaj ponoszone wydatki mogą być naprawdę wysokie. Koszt szybkiego przelewu w banku może wynosić od kilkudziesięciu złotych wzwyż. Im większa będzie kwota transakcji, tym wyższe koszty będziesz musiał ponieść.

Wszystko to sprawia, że coraz więcej klientów banków szuka alternatywnych rozwiązań w zakresie obsługi szybkich przelewów.

Szybkie przelewy ze sprawdzonym operatorem – bezpiecznie, bez zbędnych formalności i z niskimi opłatami

Opcją wartą zainteresowania jest skorzystanie z oferty operatora płatności. Jeśli wybierzesz zaufany podmiot, zapewni on bezpieczny przebieg całej procedury. Twoje dane osobowe będą wówczas odpowiednio zabezpieczone, a Ty otrzymasz gwarancję tego, że pieniądze dotrą do odbiorcy. Wszystko odbędzie się w ciągu zaledwie kilku minut. Procedura nie będzie też wymagała zbędnych formalności. Do jej finalizacji wystarczy rejestracja, wpłacenie środków na konto (przelewem albo płatnością online), wypełnienie danych i zatwierdzenie.

Najważniejszą zaletą tego rodzaju transakcji jest jednak jej koszt. Zaczyna się on od zaledwie kilku złotych w przypadku podmiotów z dobrą ofertą dla nowych i stałych użytkowników. To spora oszczędność w porównaniu z usługami bankowymi.

Jak wybrać platformę do realizacji szybkich przelewów krajowych i międzynarodowych?

Wybierając platformę do realizacji szybkich przelewów, zwróć uwagę na to, jak działa. Sprawdź opinie użytkowników na jej temat, dowiedz się, ile lat funkcjonuje na rynku, jakie stosuje systemy zabezpieczeń i jaką ofertę przygotowała dla klientów. Możesz skorzystać np. z usług EasySend – ekspresowych przelewów zagranicznych i bezpiecznych rozwiązań. Otrzymasz wówczas gwarancję tego, że przekaz będzie naprawdę szybki. Dotrze on do odbiorcy w ciągu maksymalnie 10 minut, a samo jego nadanie zajmie Ci zaledwie kilka chwil.

Szybkie przelewy to sposób na sprawne przesyłanie pieniędzy. Mogą być one jednak kosztowne, dlatego warto poszukać alternatywnego, tańszego rozwiązania dla oferty banku, takiego jak np. EasySend. Dzięki platformie szybko, sprawnie i bezpiecznie prześlesz pieniądze do rodziny czy na konto sprzedawcy danej usługi.