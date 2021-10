Tencent nowym inwestorem Bloober Team

Tencent, największy na świecie koncern technologiczny i inwestycyjny przejął mniejszościowy pakiet akcji Bloober Team SA. Tym samym spółka stała się znaczącym akcjonariuszem krakowskiego dewelopera gier, zastępując na tym miejscu Rockbridge TFI.

– Jesteśmy zaszczyceni zainteresowaniem Tencenta i cieszymy się, że możemy powitać go jako naszego nowego akcjonariusza. To transakcja na rynku kapitałowym pomiędzy Rockbridge i Tencentem i jako taka nie była związana z bieżącą działalnością komercyjną naszej spółki. Bardzo doceniamy zaś ogromną wiedzę branżową i cały ekosystem jaki posiada nasz nowy inwestor. Cieszymy się, że mamy go na pokładzie. Jednocześnie chcielibyśmy podziękować firmie Rockbridge za wiarę w nas i bycie jednym z naszych kluczowych udziałowców przez wiele lat podczas naszej podróży – powiedział Piotr Babieno, prezes Bloober Team.

W tym roku w październiku mija 13. rocznica powstania Bloober Team. Rok 2020 był dla spółki rekordowy, a już w 2021 roku z sukcesem uruchomili największy i najbardziej ambitny dotychczas projekt – The Medium, podpisali umowę o strategicznej współpracy z Konami oraz zawarli nową umowę wydawniczą z Take-Two Interactive, umożliwiającą pracę nad najnowszym i ekscytującym IP.

– Cieszymy się niesamowitym zaufaniem i wsparciem zarówno graczy, jak i partnerów biznesowych, co pozwala nam wyrosnąć na jednego z liderów horroru na świecie. W ciągu najbliższych 3-4 lat naszym celem jest praca i dostarczenie dwóch ekscytujących tytułów, które mają nas doprowadzić do poziomu produkcji AAA. Z kilkuosobowego studia w 2008 roku rozrośliśmy się do 150-osobowego zespołu i liczymy na więcej. Jestem dumny, że mogę prowadzić tak utalentowany i kreatywny zespół. Zaufanie, które otrzymaliśmy od Konami, Private Division/Take-Two, a teraz od Tencenta jest wspaniałym dowodem wiary w nasz zespół i strategię. Mówiłem już o tym wcześniej – ale warto powtórzyć przy tej okazji – polski rynek gier wchodzi w fazę dojrzałości. Powoli kończy się faza spekulacji, a rozpoczyna weryfikacja fundamentów i prawdziwej wartości. Jestem dumny, że Bloober Team rozpoczyna ten cykl na naszym rynku – kończy prezes Bloober Team.

W procesie transakcyjnym doradcami dla Rockbridge byli Trigon oraz Tyr Advisors.

Tencent, jest największą korporacją technologiczną na świecie. Posiada udziały w spółkach gamingowych z całego świata, w tym te kluczowe i najbardziej rozpoznawalne marki. Wśród nich jest między innymi Riot Games, twórcy League of Legends, w którym Tencent posiada 100% akcji. Ponadto, koncern posiada również pakiety mniejszościowe m.in. w Epic Games (40%), Ubisoft (5%) czy Activision Blizzard (5%).

Bloober Team to jeden z czołowych niezależnych twórców horrorów, znany z dobrze przyjętych serii, w które grają miliony graczy na całym świecie, takich jak Observer, Layers of Fear, The Medium czy Blair Witch. Nadrzędnym celem firmy jest tworzenie ambitnych, opartych na ciekawych postaciach tytułów z unikalnymi światami, przeznaczonych dla najbardziej wymagających klientów, które poruszają istotną tematykę.