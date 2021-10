Accor i Ennismore finalizują umowę joint venture

Accor staje się większościowym akcjonariuszem Ennismore, przejmując 66,67% udziałów spółki. Pozostałe akcje pozostają w dyspozycji Sharana Pasricha. Współpraca łączy know-how Ennismore w tworzeniu marek poprzez kreatywny storytelling z bogactwem wiedzy Accor w obszarze logistyki, rozwoju sieci i dystrybucji.

W ramach postanowień Accor dekonsoliduje wcześniej dzierżawione aktywa w osobną strukturę utworzoną z funduszu zarządzanego przez Keys REIM jako właściciela większościowego z 51% udziałów. Accor i Ennismore posiadają 24,5% udziałów.

Przewodnictwo w autonomicznie funkcjonującej spółce obejmą współwłaściciele Sharan Pasricha i Gaurav Bhushan. W skład nowego podmiotu wejdzie 14 marek hotelowych i coworkingowych oraz ponad 150 różnorodnych restauracji czy obiektów rozrywkowych.

Obecne portfolio spółki zawiera 87 obiektów na całym świecie, z planami na kolejnych 141 hoteli, działających pod bezkonkurencyjnymi markami. Wśród nich znalazły się m.in.: 21c Museum Hotels, 25hours, Delano, Gleneagles, Hyde, JO&JOE, Mama Shelter, Mondrian, Morgans Originals, SLS, SO/, The Hoxton, TRIBE i Working From_.

Ennismore tworzą jedni z najwybitniejszych inicjatorów, kreatorów i twórców, nie tylko z branży hotelowej. Autorskie studio kreatywne, platforma koncepcyjna dla obiektów gastronomicznych oraz laboratorium innowacji produktowych i technologicznych służą za bazę do rozwoju marek i inspirują nowe odkrycia.

To niezwykle ekscytujący dzień i początek nowego rozdziału dla Ennismore, która staje się największą i najszybciej rosnącą firmą w branży hotelarskiej. Włączenie naszego portfolio w skład nowej spółki to powód do dumy, a współpraca z moim wieloletnim przyjacielem Gauravem to wymarzona kombinacja – komentuje Sharan Pasricha.

Ta współpraca powstawała od miesięcy, a współkierownictwo wraz z Sharanem, dzięki naszemu doświadczeniu, to gwarancja sukcesu. Nasze zespoły są w pełni gotowe i chętne do kreowania unikalnych marek lifestylowych, biorąc udział w tworzeniu całego ekosystemu niezapomnianych i wyselekcjonowanych doświadczeń w każdym z naszych obiektów – dodaje Gaurav Bhushan.