Teradata powołuje Andreya Alekseenko na stanowisko wiceprezesa Teradata

Terdata (NYSE: TDC) poinformowała o wyznaczeniu Andreya Alekseenko na stanowisko wiceprezesa Teradata Nordics, odpowiedzialnego za kraje skandynawskie, Rosję, Polskę i Czechy. Na nowym stanowisku Andrey będzie odpowiadał za strategię go-to-market i jej wykonywanie w tych krajach.

„Kiedy zacząłem pracę dla firmy 13 lat temu, byłem świadkiem jak Teradata ewoluowała w stronę firmy będącej liderem działań w chmurze, dzięki sile danych przekształcającej biznes i życie codzienne ludzi, ” – stwierdza Alekseenko – „Pozostaję wierny wizji i dążeniu do budowania i wzmacniania zaufania klienta do technologii Teradata w dziedzinie usług w chmurze iorazpogłębianiu kooperacji z partnerami w regionie”

Andrey rozpoczał pracę w Teradata w 2008 roku,. Obejmował kolejno stanowiska w działach finansowym i sprzedaży, zaś przez ostatnie 8 lat był Dyrektorem Lokalnym (Country Manager) Teradata w Rosji, gdzie przyczynił się do znacznego wzrostu pozycji firmy w tym kraju. Zbudował sprawny system resellerów w regionie, podobnie jak silny zespół go-to-market, który wypracował nagrodzony później system dwucyfrowego wzrostu wydajności.

„Andrey zademonstrował doskonałe przywództwo i zarazem unikalne możliwości osiągnięcia sukcesu poprzez przekonującą strategię go-to-market” – mówi Magnus Palmaer , Wiceprezes Wykonawczy dla krajów EMEA w Teradata – „Był odpowiedzialny za pozyskanie wielu istotnych klientów w Rosji i jestem przekonany że przeniesie to ambitne podejście i wytrwałość do krajów skandynawskich, Rosji, Polski i Czech”.

Teradata Vantage będzie dostępna na platformie Google Cloud w Warszawie

Powołanie Andreya zbiega się z ogłoszeniem o dalszymrozwoju Teradaty w regionie; flagowy produkt firmy o nazwie Teradata Vantage teraz będzie dostępny na nowej platformie krajowej Google Cloud w Warszawie. Oferowany w modelu oprogramowanie jako usługa (SaaS) zapewni dostęp do Vantage – sieciowej, działającej w wielu typach chmur platformy analizy danych dla przedsiębiorstw, używającej coraz popularniejszej w Polsce chmury Google Cloud.

Takie działanie wynika z z założenia o jak najwiekszej dostępności Teradata Vantage w chmurze Google Cloud w ostatnim roku i dodaniu Polski do listy krajów, gdzie ta platforma jest oferowana (w uzupełnieniu do Australii, Kanady, Wielkiej Brytanii i USA). Rozwój opcji analizy danych w chmurze oznacza dla klientów Teradata w Polsce elastyczność działania w wielu środowiskach wieloplatformowych i hybrydowych i ułatwiony dostęp do usług przechowywania danych, wiuzualizacji i BI (business intelligence) oferowanych w Google Cloud

„Teradata jest obecna na pierwszej linii rewolucji analityki w chmurze w Polsce” – mówi Andrey – ” Dla nas oznacza to oferowanienie mającej konkurencji mocy, wydajności i bezpieczeństwa w ramach Teradata Vantage razem z usługami platformy krajowej Google Cloud, co umożliwia wejście zaawansowanej analityki na najwyższy poziom. Dla klientów Teradata w Polsce oznacza to ułatwienie w skupieniu się nie na IT, ale użyciu swoich danych aby osiągnąć znaczące wyniki biznesowe”

Z Vantage duże przedsiębiorstwa wyeliminują silosy i wprowadzą kosztowo efektywne przeszukiwanie wszystkich danych w czasie rzeczywistym, niezależnie gdzie się one znajdują, przy użyciu niskokosztowego składowania obiektów w wielu typach chmur, lokalnych i w rożnych wariantach, co da na koniec kompleksowy wgląd w ich biznes.