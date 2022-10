Thorium Space pozyskał 18 mln zł w programie na rzecz obronności kraju

Thorium Space, producent zaawansowanych systemów komunikacji satelitarnej (Space Advanced Communication Company), otrzymał 18,1 mln zł dofinansowania w ramach Programu na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa pn. „Rozwój nowoczesnych, przełomowych technologii służących bezpieczeństwu i obronności państwa” pk. „SZAFIR”. Łącznie Thorium Space pozyskało i podpisało już umowy na wsparcie grantowe na niespełna 100 mln zł.

Łączna wartość projektu, którego efektem końcowym będzie zbudowanie Taktycznego Adaptacyjnego Transpondera Satelitarnego (T-XPDR), to nieco ponad 20 mln zł. Thorium Space wnioskował o dofinansowanie w wysokości 18,1 mln zł i otrzymał w pełnej wysokości, jako jedna z zaledwie kilku firm startujących w programie „Szafir”. Na początku kwietnia bieżącego roku, do drugiego rozstrzygającego etapu w konkursie, zaklasyfikowano zaledwie 9 z 80 ubiegających się projektów.

– Jesteśmy bardzo dumni, że po raz kolejny w obliczu ogromnej, merytorycznej konkurencji, nasz projekt zdobył uznanie oceniających. W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej na świecie, nasze rozwiązanie, które zapewni bezpieczną, w pełni szyfrowaną łączność satelitarną, to jeden z kluczy dla bezpieczeństwa państwa – podkreśla Paweł Rymaszewski, prezes Thorium Space.

Celem projektu jest opracowanie demonstratora w pełni cyfrowego, adaptacyjnego transpondera telekomunikacyjnego działającego w paśmie Ka (segment kosmiczny), zbudowanego z użyciem najnowszej technologii SDR/SDS oraz Cognitive Radio, przeznaczonego do realizacji taktycznej łączności satelitarnej (PTSC), wyposażonego w innowacyjne, wielowiązkowe, płaskie, elektronicznie sterowane macierze antenowe.

Transponder ten pozwala na zapewnienie bezpiecznej, w pełni szyfrowanej łączności cyfrowej, a dzięki możliwości cyfrowego kształtowania oraz kierowania wiązek radiowych na określony obszar (także dynamicznie) oraz cyfrowej generacji sygnałów radiowych pozwala na pracę z użyciem technologii Beam Hopping, Beam Tracking,Beam Forming.

„Szafir” to kolejne dofinansowanie, które zdobył Thorium Space. W ubiegłym roku spółka uzyskała wsparcie do projektu „Stacja bazowa 5G w paśmie milimetrowy / Polish 5G mmWave Micro Cell” oraz dofinasowanie do projektu „SUBCOM – Satelitarny system teledetekcji oraz komunikacji suborbitalnych rakiet badawczych”. Łączna wartość projektów to ponad 60 mln zł, a wartość uzyskanego dofinansowania przekroczyła 48 mln zł. Łącznie Thorium Space pozyskało i podpisało już umowy na wsparcie grantowe na niespełna 100 mln zł, razem z finasowanie inwestorów to już ponad 120 mln zł.