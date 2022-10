FPP: W przyszłości zeroemisyjność pieców gazowych zapewni bioLPG

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) podkreśla, że wymiana pieców węglowych na gazowe LPG przyczynia się do ograniczenie emisji szkodliwych pyłów i niebezpiecznego benzopirenu o blisko 100%. Warto o tym pamiętać w obliczu nadchodzącej zimy i zawieszenia w Polsce obowiązywania norm jakościowych dla paliw stałych. W ramach projektowanej nowelizacji europejskiej dyrektywy o charakterystyce energetycznej budynków (EPBD) od 2030 r. wszystkie nowe budynki muszą mieć charakter zeroemisyjny, a źródła energii i ciepła będą musiały wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną. Do paliw odnawialnych zgodnie z dyrektywą o odnawialnych źródłach energii zalicza się m.in. biopropan, tzw. bioLPG.

Piece gazowe są bezpiecznym i ekologicznym źródłem ciepła dla Polaków, a w przyszłości zastosowanie zamiennika w postaci bioLPG zapewni ich zeroemisyjność. Zgodnie z przepisami wszyscy użytkownicy pieców zainstalowanych przed 2030 rokiem będą mogli używać gazu LPG – choć stopniowo w ich zbiornikach pojawi się identyczny z chemicznego punktu widzenia bioLPG.

Smog pozostaje jednym z wyzwań cywilizacyjnych. Można się z nim mierzyć przez wymianę starych pieców węglowych na kombinację pieców gazowych –szczególnie w przypadku starszych budynków – i pomp ciepła – w nowszych. Dla obu technologii można nadal skorzystać z dofinansowania w ramach rządowego programu Czyste Powietrze.

Zalety użytkowania pieców gazowych LPG:

Gaz płynny LPG nie podlega pod rozporządzenie o ograniczeniu poboru gazu ziemnego – potencjalne ogłoszenie stopni zasilania nie wpływa na dostawy gazu płynnego.

Gaz płynny LPG można łatwo magazynować – można w dowolnym momencie przed sezonem grzewczym napełnić zbiornik na całą zimę.

Obecne ceny propanu grzewczego są wyjątkowo atrakcyjne – według analiz Ministerstwa Klimatu i Środowiska propan w 2022 r. staniał w relacji do innych paliw, jak pelet, olej opałowy czy gaz ziemny.

Gaz płynny LPG pochodzenia kopalnego będzie stopniowo zastępowany biopropanem (bioLPG) produkowanym z odpadów – paliwem wspieranym przez regulacje europejskie, który ma identyczne cechy fizyko-chemiczne, jak tradycyjny LPG pochodzenia kopalnego.

„Gaz płynny – w tym bioLPG – stanowi wartościowe uzupełnienie miksu energetycznego na obszarach wiejskich i trudnodostępnych. To wygodne i bezobsługowe rozwiązanie, nie wymaga miejsca na magazynowanie opału i oznacza relatywnie niski – w porównaniu do np. pomp ciepła – koszt inwestycji. Ogrzewanie gazem jest przyjazne środowisku –nie powoduje smogu, a emisja dwutlenku węgla jest dwukrotnie niższa niż w przypadku węgla kamiennego. Takie piece będzie można użytkować także po 2030 roku, a w nowych budynkach będzie można używać bioLPG, co zapewni zeroemisyjność źródła ciepła” – podkreśla Piotr Wołejko, ekspert ds. społeczno-gospodarczych Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

W Polsce jest obecnie ok. 2 mln domów jednorodzinnych w miastach – zwykle z dostępem do energii z sieci – oraz ok. 3,7 mln domów na terenach wiejskich. Około 1,5 mln gospodarstw domowych wykorzystuje starsze piece węglowe, prawdopodobnie połowa z nich jest głównym źródłem smogu w Polsce.

Od 2027 r. nowobudowane budynki użyteczności publicznej, a od 2030 r. wszystkie nowobudowane – w tym mieszkalne – będą prawdopodobnie musiały mieć charakter zeroemisyjny. Źródła energii i ciepła zasilające lokalnie budynki zeroemisyjne będą musiały wykorzystywać wyłącznie energię odnawialną, co oznacza, że nie będzie dopuszczalne stosowanie paliw pochodzenia kopalnego – ale już np. bioLPG tak. Źródła ciepła zainstalowane przed wejściem w życie projektowanych przepisów będą mogły być nadal eksploatowane.