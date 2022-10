PFR Ventures inwestuje 240 mln PLN w Lakestar i Northzone

PFR Ventures podpisało umowy z Lakestar i Northzone, dwoma międzynarodowymi funduszami venture capital, które zainwestują łącznie blisko 500 mln PLN w polskie innowacyjne spółki. Publiczny inwestor alokował do nich łącznie 240 mln PLN, czyli blisko połowę tej kwoty.

PFR Ventures zarządza kapitałem o wartości blisko 4 mld PLN, wykorzystywanym na inwestycje w fundusze venture capital i private equity. Celem jest budowa krajowego rynku VC, poprzez inwestycje w nowe lokalne zespoły skoncentrowane na etapie zalążkowym oraz przyciąganie doświadczonych, międzynarodowych funduszy z bardziej rozwiniętych ekosystemów, które zapewniają kapitał spółkom na etapie wzrostu.

– Polski ekosystem innowacji nabrał rozpędu i wykazuje się odpornością na spowolnienie gospodarcze, którego doświadczają Europa Zachodnia i USA. W rekordowym roku 2021 krajowe spółki pozyskały 3,6 mld PLN, a tylko w pierwszej połowie roku 2022 było to ponad 2 mld PLN. Lokalne zespoły zapewniają przede wszystkim kapitał zalążkowy, ale to międzynarodowe fundusze pozwalają spółkom na dalszy rozwój i ekspansję. Kontynuujemy strategię przyciągania do Polski najlepszych zagranicznych inwestorów venture capital, które zapewniają nie tylko kapitał, ale też wprowadzają na polski rynek najlepsze praktyki inwestycyjne – mówi Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

Do grona międzynarodowych funduszy, w które zainwestował PFR Ventures, dołączyły Lakestar i Northzone. Oba są już aktywne w Polsce. Lakestar finansuje Uncapped (2021), a także Revolut, który stworzył ponad 700 miejsc pracy w Krakowie. Northzone przewodził rundzie A polsko-francuskiego start-upu Stonly (2022), którego zespół inżynieryjny pracuje również w Krakowie.

Lakestar to fundusz z ponad 10-letnim doświadczeniem, który inwestuje w innowacyjne europejskie spółki na wczesnym etapie i w fazie wzrostu. Fundusz wsparł ponad 130 start-upów, w tym takie jednorożce jak Blockchain.com, Sennder, Glovo, Revolut i Spotify.

Northzone to założony w roku 1996 fundusz, który ma na swoim koncie ponad 175 inwestycji w inwestycjach zalążkowych oraz rundach A i B, w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zespół wsparł w rozwoju jednorożce takie jak Hopin, Klarna, Spotify, czy TIER Mobility. PFR Ventures inwestuje w najnowszy fundusz Northzone o docelowej kapitalizacji ponad 1 mld EUR.

– Misja Lakestar to wspieranie rozkwitającego europejskiego ekosystemu start-upów. Wsparcie publicznych instytucji, takich jak PFR, to kluczowy komponent w realizacji tej misji. Uczestnicząc w finansowaniu innowacji, europejskie państwa układają fundamenty dla przemysłu i gospodarki przyszłości. Cieszymy się z partnerstwa z PFR Ventures i wierzymy, że wspólnie przyczynimy się do dalszego rozwoju ekosystemu start-upów w Polsce – mówi Klaus Hommels, Założyciel i Prezes Lakestar.

– Cieszymy się, że możemy wspierać w rozwoju założycieli start-upów z Europy Środkowo-Wschodniej. Obserwujemy transformację tego regionu w szybko rosnące i dynamiczne centrum technologiczne. Tutejsi przedsiębiorcy i pracownicy mają wysokie kompetencje techniczne oraz globalne ambicje i śmiało wykorzystują między innymi chmurę obliczeniową, by dowodzić, że międzynarodowi liderzy technologiczni mogą powstać w każdym miejscu na Ziemi – mówi Michiel Kottling, Partner w Northzone.

PFR Ventures już wcześniej inwestował w międzynarodowe zespoły aktywne w Polsce. W jego portfelu znajduje się m.in. DN Capital (inwestor w Nomagic), Finch Capital (Symmetrical), White Star Capital (Packhelp, Uncapped), polsko-amerykański Atmos Ventures (Molecule.one i Nethone), holenderski Oxx (Codility) oraz polsko-niemiecki Sunfish Partners (Aether Biomedical Molecule.one).

– Inwestycje PFR Ventures w nowe zespoły zarządzające opieramy głównie na środkach z UE. Z kolei środki Polskiego Funduszu Rozwoju przeznaczamy na inwestycje w międzynarodowe, doświadczone fundusze, które chcą poszerzać swoją eskpozycję w Polsce. Planujemy wykorzystywać też ten budżet na alokację do bardziej doświadczonych polskich zespołów. Wkrótce poinformujemy o pierwszych tego typu inwestycjach – komentuje Bartłomiej Samsonowicz, dyrektor inwestycyjny w PFR Ventures.

PFR Ventures zainwestował dotychczas ponad 600 mln PLN w 13 międzynarodowych funduszy, które zapewniły ponad 230 mln PLN dla 29 polskich spółek. Łączna wartość kapitału zarządzanego przez te fundusze to ponad 12,4 mld PLN.