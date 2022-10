Bakalland i Purella łączą się. Nowa nazwa korporacyjna to FoodWell

Bakalland, działający od 1991 roku lider w bakaliach i zdrowych batonach, oraz Purella, innowator kategorii zdrowej żywności, połączyły się. Nowa nazwa korporacyjna dla szerszego portfolio to FoodWell.

W planach jest stworzenie najsilniejszej grupy w segmencie zdrowej żywności w Polsce i systematycznie rozszerzanie międzynarodowej działalności.

Wszystkie marki działające w ramach Bakallandu i Purelli oczywiście pozostają na rynku i będą dynamicznie rozwijane.

Sukces FoodWell ma zapewnić mariaż doświadczenia i innowacyjności oraz strategia biznesowa odpowiadająca trendom konsumenckim.

Do 2026 roku firma chce przekroczyć 1 mld złotych obrotu rocznie. 1/3 przychodów będzie pochodziła z kanału e-commerce oraz eksportu.

– Mój powrót na stanowisko prezesa to przemyślana decyzja – Bakalland to duża firma w branży FMCG, dla której impakt Purelli jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Bakalland pokazał przez wiele lat, że nie tylko doskonale rozumie potrzeby klientów, ale też że jest w stanie zagwarantować stabilny rozwój biznesowy i budować duże kategorie. Purella to innowacyjna spółka, która świetnie rozumie współczesne trendy. Te firmy idealnie do siebie pasują. Po połączeniu tworzymy grupę o bardzo dużym potencjale produkcyjnym oraz o wyróżniającej się sile dystrybucyjnej, skupionej w obecnych kanałach, ale najdynamiczniej w e-commerce oraz eksporcie – mówi Marian Owerko, prezes zarządu FoodWell.

– Udało się skompletować prawdziwy „dream team”, najlepszy zespół, jaki mogłem sobie wyobrazić. Na stanowiskach wiceprezesów zarządu będą mnie wspierać: Michał Czerwiński (CCO) i Karol Kleszcz (CFO). W zarządzie FoodWell zasiadają również: Artur Ryczkowski (CSO), Artur Gajewski (CMO) i Tomasz Szafarczyk (COO). Dla realizacji naszej strategii bardzo ważna jest obecność w akcjonariacie Rafała Brzoski, co wzmacnia nasze plany biznesowe – dodaje prezes.

Innowacje i trendy

Nowo przyjęta strategia firmy obejmuje 10-letni horyzont czasowy. Nowa organizacja będzie rozwijać wszystkie marki, które funkcjonowały do tej pory w obu firmach. W portfelu FoodWell znajdują się: Bakalland, Delecta, Anatol, Purella i BeRAW. FoodWell chce być liderem w kategorii zdrowych produktów ze szczególnym wskazaniem na roślinne pochodzenie składników. Zarząd podkreśla również znaczenie marki Delecta, silnego gracza na rynku produktów do pieczenia i deserów, która systematycznie będzie uzupełniana o propozycje zawierające produkty roślinne. Osiąganiu celów ma sprzyjać rozpoznawalność marek Bakalland i Purelli oraz posiadanie trzech fabryk w Janowie Podlaskim, Włocławku i Białymstoku.

– Zachowamy te kategorie produktowe, które mamy obecnie, znajdziemy dla nich również nowe pomysły. Będziemy też rozwijać kierunki innowacyjne, głównie produkty oparte o surowce roślinne, będące zamiennikami mięsa i mleka – mówi Michał Czerwiński, CCO w FoodWell.

W Warszawie powstało centrum innowacji, którego zespół analizuje na bieżąco nowości rynkowe, proponując zmiany w ofercie produktowej. Pierwsze produkty „plant based” zostaną wprowadzone w IV kw. 2022 r. Strategia zakłada również rozwój kategorii „zdrowych batonów”, jak i „superfoods” oraz produktów funkcjonalnych.

– Będziemy demokratyzowali zdrową żywność. Zapewnimy do niej dostęp wszystkim klientom dzięki atrakcyjnym cenom i wielokanałowej dystrybucji. Wierzymy, że nasze produkty, które są jednocześnie zdrowe i smaczne, będą inspirowały do wyboru lepszego stylu odżywania. Nieprzypadkowo opieramy nasz koncept na czterech fundamentach: wellbeingu, ludziach, innowacyjności i rozwoju oraz odpowiedzialności – mówi Artur Gajewski, CMO w FoodWell.

Doświadczenie i zakupy

Strategia grupy zakłada silną koncentrację na doskonałości operacyjnej, czyli w konsekwencji zapewnieniu organizacji jak najlepszych wyników finansowych. To one mają otwierać drogę ku innowacji, nowym rynkom i ewentualnym przejęciom, a także zapewniać dostęp do najlepszych specjalistów, tworzących strukturę organizacyjną FoodWell. Do 2026 roku, firma planuje podwojenie przychodów, których 1/3 będzie generowana z rynku e-commerce oraz z eksportu.

– Poprzez bakaliowe DNA jesteśmy zwinną organizacją z dobrze osadzonym procesem S&OP. Dostarczając klientom serwis operacyjny na poziomie 97% przez ostatnie pandemiczne lata pokazaliśmy, że nasze operacje są odporne na zewnętrzne zawirowania. Do zakładów w Janowie Podlaskim i Włocławku dołącza nowoczesna fabryka w Białymstoku – po połączeniu znacząco wzrasta poziom naszej wartości dodanej. Jesteśmy dobrze przygotowani na obsłużenie dynamicznego wzrostu w przyszłości – mówi Tomasz Szafarczyk, COO w FoodWell.

Całe przedsięwzięcie jest autorskim konceptem właścicieli: Rafała Brzoski i Mariana Owerko. FoodWell na tle konkurencji wyróżnia się stylem zarządzania i myśleniem o firmie w długim horyzoncie czasowym.

– Konkurujemy z międzynarodowymi graczami: w płatkach śniadaniowych i batonach ze szwajcarskim koncernem Nestle, w produktach do pieczenia i deserach z niemiecką firmą dr Oetker, a w bakaliach z austriacką firmą Kresto. Jesteśmy pewni, że polski kapitał, doświadczenie menedżerów, otwartość na innowacje i nasz unikalny know-how, to potencjał do międzynarodowego sukcesu FoodWell. Już dziś przypatrujemy się rynkowi z zainteresowaniem, poszukując podmiotów w Polsce i Europie, zwłaszcza w Skandynawii, które będziemy mogli przejąć, zapewniając sobie tym samym komplementarność w wybranych obszarach – dodaje Marian Owerko.