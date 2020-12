Totalizator Sportowy tworzy ffVC Tech and Gaming. Nowy fundusz CVC to nawet 100 mln zł dla polskich startupów

Do 100 mln zł czeka na startupy z branż gier, sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, dronów, robotyki, enterprise software, RegTech czy FinTech w nowo utworzonym funduszu corporate venture capital – ffVC Tech & Gaming. Fundusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarządzających ffVC przy wsparciu PFR Ventures oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Totalizator Sportowy do współpracy przy tworzeniu CVC wybrał polsko-amerykański zespół funduszu ff Venture Capital, którego siedziba główna znajduje się w Nowym Jorku. Zespół zarządzający został wybrany w otwartym postępowaniu.

– Stworzenie funduszu corporate venture capital to realizacja jednej z zapowiadanych inicjatyw strategicznych przewidzianych na lata 2017-2020. Kontynuacja transformacji technologicznej Totalizatora Sportowego wymaga od nas już nie tylko współpracy ze światowymi gigantami rynku gamingowego, lecz także otwarcia na wdrażanie produktów i usług dostarczanych przez młode innowacyjne firmy, w tym polskie startupy. Liczymy, że wsparcie tego potencjału przyniesie nam wszystkim ogromne korzyści i przede wszystkim możliwość dalszego rozwoju – mówi Olgierd Cieślik, Prezes Zarządu Totalizatora Sportowego.

Fundusz został powołany w ramach programu PFR NCBR CVC (programu współtworzonego przez Polski Fundusz Rozwoju oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). ffVC Tech & Gaming skupi się na startupach, które otworzą perspektywy oferowania ich produktów i usług na rynku amerykańskim. Zespół zarządzający planuje zainwestować do końca 2023 roku w 15-20 spółek.

– ffVC to kolejny międzynarodowy zespół, który sprowadzamy do kraju. Już wkrótce doświadczenia z kolebki rynku venture capital zasilą nasz lokalny ekosystem. Cieszy dobór branż, w których aktywny będzie nowy CVC. Doświadczeni producenci gier przyciągają ogromne zainteresowanie na warszawskim parkiecie, teraz startujące dopiero studia i projekty mogą liczyć na alternatywny kapitał – komentuje Maciej Ćwikiewicz, prezes PFR Ventures.

– Wprowadzamy na polski rynek nowy fundusz CVC ukierunkowany na branże, które – co widzimy w naszych innych programach i inicjatywach – bardzo skutecznie absorbują wsparcie na B+R, przekuwając je w produkty z potencjałem na międzynarodową komercjalizację. – podkreśla Przemysław Kurczewski, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Nowy fundusz to kolejna szansa na dywersyfikację wsparcia startupów w zależności od stopnia dojrzałości biznesowej ich pomysłów. Z myślą o takim zróżnicowaniu wsparcia stworzyliśmy całą rodzinę programów BRidge, w tym PFR NCBR CVC. W tych instrumentach finansowych przekazaliśmy już polskiej społeczności startupowej blisko 900 mln zł. To pokazuje zarówno skalę naszych wspólnych działań, jak i potrzeby rynku, na które od dziś odpowiadać będzie nowy mocny gracz – dodaje Przemysław Kurczewski.

Strategia ffVC Tech & Gaming zakłada inwestycje głównie w startupy i spółki z międzynarodowym potencjałem będące w fazie szybkiej ekspansji, a jedna spółka w ramach pierwszej inwestycji może otrzymać od 1 do 8 mln zł. W ramach inwestycji kontynuacyjnej może to być już nawet do 15 mln zł. Fundusz będzie inwestował w spółki na wczesnym etapie rozwoju, głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Spółki portfelowe zostaną połączone z ekosystemem ffVC w USA. Będą mogły również mieć dostęp do sieci kontaktów oraz zasobów Totalizatora Sportowego, w tym mieć możliwość testowania wybranych rozwiązań u partnera korporacyjnego. Z kolei sieć kontaktów ffVC umożliwi im zaś ekspozycję w USA, m.in. podczas wydarzeń organizowanych przez fundusz oraz spotkań z amerykańskimi inwestorami.

– Cieszymy się, że możemy rozszerzyć naszą działalność i rozpocząć inwestycje w Polsce. Stworzyliśmy silny międzynarodowy zespół, aby wyszukiwać najlepsze polskie spółki, które dzięki pomocy ffVC oraz Totalizatora Sportowego mają szansę stać się liderami w swoich branżach – mówi John Frankel, założyciel i partner ffVC. – Rynek venture capital w Polsce od lat dynamicznie się rozwija i uważamy, że rynek wchodzi w fazę rozwoju, po której polskie startupy będą osiągać globalną skalę działalności ­– dodaje Frankel.

Funduszem ffVC Tech & Gaming będzie zarządzał międzynarodowy zespół. W jego skład wejdzie dwóch Partnerów z USA (John Frankel i Adam Plotkin) oraz dwóch Partnerów z Polski (Mariusz Adamski i Maciej Skarul). Oprócz tego do dyspozycji funduszu będą pracownicy z głównej siedziby ffVC w Nowym Jorku. Wszyscy członkowie mają bogate doświadczenie w inwestowaniu i wspieraniu spółek technologicznych na etapach early stage i growth na całym świecie. Mariusz Adamski i Maciej Skarul będą kierować działalnością operacyjną ffVC w Europie.

– Chcemy wesprzeć rozwój innowacyjnych i przełomowych polskich spółek poprzez wykorzystanie relacji ffVC z partnerami strategicznymi, takimi jak Totalizator Sportowy oraz pomoc polskim firmom w ekspansji międzynarodowej, zwłaszcza do USA – mówi Mariusz Adamski, Współzałożyciel i Partner ffVC Polska.

W ciągu ostatnich 12 lat fundusz ffVC współinwestował m.in. z Adobe, Amazon, AXA, BDMI, Bloomberg, Citi Group, Goldman Sachs, KPMG, Mastercard, Microsoft, Nationwide, Qualcomm, Randstad, Reuters, Salesforce, Samsung, Santander, TD Bank, Time Warner, Two Sigma, Wells Fargo, Western Technology Investment. Dzięki tym doświadczeniom ffVC może stać się pomostem do pozyskiwania przez polskie spółki finansowania VC z całego świata.

– Mamy ambicję, by stać się jest jednym z głównych graczy w polskim ekosystemie VC i pomóc w bezpośrednim połączeniu rodzimych startupów z ponad 100 funduszami w USA – podkreśla Maciej Skarul, Partner ffVC Poland.