Toyota Motor Europe sprzedała ponad pół miliona hybryd w 9 miesięcy. Dane z trzech kwartałów 2021 roku

Toyota Motor Europe (TME) sprzedała od początku roku 507 987 hybryd

Hybrydy stanowią 59% całkowitej sprzedaży TME

Gama hybryd marki powiększyła się o nowego crossovera Yarisa Cross

Najpopularniejszym modelem hybrydowym jest Yaris (130 986 aut)

Łączna sprzedaż TME w regionie to 864 904 samochodów (+21%)

Corolla najczęściej kupowanym modelem Toyoty (163 872 egz.)

Toyota drugą najpopularniejszą marką w Europie

Toyota Motor Europe (TME) sprzedała w ciągu 9 miesięcy 2021 roku o 21 procent więcej samochodów niż w tym samym okresie 2020 roku. Liczba 864 904 aut jest także o 3 procent większa niż w pierwszych 9 miesiącach 2019 roku. Wyniki TME są lepsze od średniego wzrostu sprzedaży nowych samochodów w Europie i pozwoliły zwiększyć udział w europejskim rynku do 6,7 procent (+0,6% rok do roku).

Rekordowa sprzedaż hybryd

Sprzedaż zelektryfikowanych samochodów Toyoty i Lexusa wzrosła o 36 procent rok do roku. 507 987 hybryd stanowi 59% wszystkich samochodów dostarczonych klientom przez TME w tym okresie.

„Aktualne wyniki pokazują, że mamy silną dynamikę wzrostu. Wciąż poszerzamy gamę zelektryfikowanych modeli, czego najnowszym przykładem jest Yaris Cross Hybrid. Zbieramy rekordowo wysokie ilości zamówień, ale globalne problemy z łańcuchami dostaw, z którymi boryka się cała branża motoryzacyjna, częściowo dotykają także naszych fabryk. Dlatego obecnie najważniejszym zadaniem, jakie przed nami stoi, jest utrzymanie produkcji na takim poziomie, który odpowiada zapotrzebowaniu na nasze samochody” – powiedział Matt Harrison, prezydent i CEO Toyota Motor Europe.

Wzrost sprzedaży samochodów Toyoty o 21%

Toyota jest drugą najchętniej wybieraną marką samochodów osobowych w Europie, a jej udział w rynku wzrósł o 0,7% rok do roku, do poziomu 6,4%. Od stycznia do września do klientów trafiło 805 181 samochodów tej marki, o 21% więcej niż tym samym okresie poprzedniego roku.

Najpopularniejszymi modelami Toyoty są Corolla (163 872 egz.), Yaris (162 078 egz.) i RAV4 (130 630 egz.). Łącznie te trzy samochody stanowią 57% wszystkich sprzedanych aut, a 78% z nich to hybrydy.

Hybrydy napędzają sprzedaż Toyoty

Sprzedaż wszystkich modeli hybrydowych Toyoty wzrosła rok do roku o 38% do 470 712 egzemplarzy. Ich udział w całkowitej sprzedaży samochodów marki wyniosła w tym okresie 58%. W Europie Zachodniej i Środkowej hybrydy stanowią 69% wszystkich samochodów marki, które opuściły salony, a na rynkach Europy Wschodniej* 28%.

Najchętniej kupowanym samochodem hybrydowym Toyoty jest Yaris Hybrid, którego wybrało 130 986 kierowców. Niewiele mniej, bo 129 895 sprzedanych egzemplarzy zanotowała hybrydowa Corolla. Do klientów trafiło także 91 454 egzemplarze Toyoty C-HR Hybrid.

Zainteresowaniem europejskich klientów cieszą się wszystkie rodzaje zelektryfikowanych napędów. RAV4 Plug-in Hybrid zanotował sprzedaż 17 206 egzemplarzy. Salony opuściło też 3 505 aut modelu PROACE EV z elektrycznym napędem na baterię, a ponadto na drogi wyjechało 507 egzemplarzy debiutującej w tym roku, innowacyjnej Toyoty Mirai 2. generacji, z elektrycznym napędem na wodorowe ogniwa paliwowe.

Sprzedaż hybryd Toyoty w Polsce przekroczyła 33 000

Do bardzo dobrych wyników Toyoty w Europie w dużej mierze przyczynił się polski rynek. W ciągu 9 miesięcy 2021 roku Toyota sprzedała w Polsce 33 340 aut hybrydowych – więcej niż w całym 2020 roku. Za około 1/3 tej liczby odpowiada Corolla Hybrid (10 688 aut). Drugie miejsce zajęła Toyota RAV4 Hybrid (7 911 egz.), trzecie Toyota C-HR Hybrid (6 547 egz.), zaś kolejne Yaris Hybrid (4 382 egz.), Camry Hybrid (2 648 egz.) i Highlander (1 096 egz.). Toyota zrealizowała już także pierwsze 55 zamówień na nowego Yarisa Cross Hybrid.

* Do rynków Europy Wschodniej zaliczają się Rosja, Kazachstan, kraje Kaukazu, Ukraina, Turcja i Izrael.

Wyniki sprzedaży Toyoty w Europie od stycznia do września 2021 roku