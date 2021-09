Toyota podwaja w Polsce produkcję elektrycznych napędów hybrydowych do Toyoty Yaris

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła drugą linię produkcyjną małej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych

Przekładnia ta, wraz z produkowanym w drugim zakładzie w Jelczu-Laskowicach silnikiem TNGA 1,5 l, tworzy hybrydowy zespół napędowy do Toyoty Yaris i Yaris Cross

20 września Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej elektrycznej przekładni do niskoemisyjnych napędów hybrydowych, montowanych w Toyocie Yaris i Yaris Cross. Przekładnia współpracuje z najnowszej generacji silnikiem o pojemności 1,5 l zaprojektowanym w oparciu o globalną platformę projektową Toyoty TNGA (Toyota New Global Architecture), którego produkcja ruszyła w czerwcu 2020 w Jelczu-Laskowicach.

W pierwszej połowie roku sprzedaż Yarisa, najpopularniejszego modelu Toyoty w Europie, stanowiła ponad jedną piątą (21,1%) wszystkich samochodów koncernu. W tym samym czasie w Polsce Yaris to aż 36,2% wszystkich sprzedanych Toyot. Nowa generacja Toyoty Yaris zdobyła tytuł Europejskiego Samochodu Roku 2021 („European Car of the Year”). Napędy hybrydowe trafiają również do Toyoty Yaris Cross, czyli pierwszego SUV-a Toyoty w segmencie B, którego produkcja ruszyła we Francji w lipcu b.r. Model ten cieszy się dużym zainteresowaniem klientów, o czym świadczy 1867 zamówień w przedsprzedaży w Polsce.

W ramach inwestycji w obie linie produkcji przekładni hybrydowych Toyota rozbudowała w Wałbrzychu zakład odlewni o 1700 m2 oraz zainstalowała w obecnej hali skrzyń biegów nowe linie obróbcze, linię produkcji silników elektrycznych MG1 oraz linię montażu. Dodatkowo pod koniec roku w Wałbrzychu uruchomiona zostanie kolejna linia silników hybrydowych TNGA 1,5 l. W ten sposób produkcja elektrycznych napędów hybrydowych do Toyoty Yaris i Yaris Cross zostanie podwojona. W związku z tymi projektami zakład w Wałbrzychu zatrudnił dodatkowo ponad 300 pracowników.

„Pomimo zawirowań na rynku spowodowanych pandemią, ograniczoną dostępnością półprzewodników i czasowym wstrzymaniem produkcji samochodów udało nam się uruchomić nową linię o kilka tygodni wcześniej niż zakładały pierwotne terminy. To zasługa przede wszystkim naszych pracowników, którzy wykorzystując nowoczesne metody komunikacji on-line potrafili razem z dostawcami oraz inżynierami z Japonii i innych krajów dokonać instalacji i uruchomienia maszyn oraz przeprowadzić próby produkcyjne” – podkreśla Dariusz Mikołajczak, prezes Toyota Motor Manufacturing Poland.

To piąty z pakietu sześciu projektów hybrydowych uruchamianych w polskich fabrykach na przestrzeni lat 2018-2021. Po uruchomieniu wszystkich projektów w 2022 roku w polskich zakładach Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-Laskowicach funkcjonować będą trzy linie elektrycznych przekładni hybrydowych oraz trzy linie silników zaprojektowanych w architekturze TNGA. Dodatkowo, w roku 2020 w TMMP rozpoczął działalność Dział Testów i Oceny Napędów Hybrydowych, którego celem jest przyspieszenie procesu testowania napędów hybrydowych oraz lokalizacji produkcji komponentów hybrydowych w Europie. Wraz z obecnie realizowanymi projektami poziom inwestycji w obu zakładach do 2022 roku wzrośnie do prawie 6 miliardów złotych, możliwości produkcyjne do 1,65 miliona podzespołów rocznie a zatrudnienie do ponad 3000 osób.

Najnowsze inwestycje TMMP stanową kluczowy element strategii Toyota Motor Europe, która ma na celu dalszą lokalizację w Europie produkcji elektrycznych napędów hybrydowych tak, by zrealizować założenia firmy polegające na sprzedaży 1,4 mln pojazdów rocznie do 2025 r. W planach Toyoty w 2025 90% sprzedaży będzie obejmowało zelektryfikowane układy napędowe: hybrydowe, hybrydowe typu plug-in oraz zeroemisyjne zasilane bateriami lub wodorem.

Niskoemisyjna technologia hybrydowa Toyoty

Samochody hybrydowe korzystają z dwóch źródeł mocy – benzynowego i elektrycznego. W czasie hamowania energia kinetyczna samochodu hybrydowego jest odzyskiwana i zamieniana na energię elektryczną, dzięki czemu pojazd zużywa mniej paliwa. Toyota uważa technologię hybrydową za ważny krok na drodze do pełnej elektromobilności. Technologia ta zapewnia klientom najlepsze obecnie dostępne na rynku, ekologiczne, a zarazem ekonomiczne i wygodne w użytkowaniu rozwiązanie, a miastom gotowe narzędzie do walki ze smogiem. Toyota ulokowała w Polsce pierwszy poza Azją ośrodek produkcji i rozwoju napędów hybrydowych na świecie. Dostarcza on elektryczne przekładnie hybrydowe i współpracujące z nimi silniki benzynowe TNGA do niskoemisyjnych samochodów koncernu produkowanych w Europie.

Projekty związane z technologią hybrydową realizowane w polskich fabrykach Toyoty

Podzespół Zakład produkcyjny Roczne zdolności produkcyjne

(3 zmiany) Wielkość inwestycji [mln PLN] Start produkcji Elektryczna przekładnia hybrydowa do układu napędowego z silnikiem 1,8 l Wałbrzych 175 tys. 278 listopad 2018 Silnik 2,0 l TNGA Jelcz-Laskowice 312 tys. 370 wrzesień 2019 Silnik 1,5 l TNGA Jelcz-Laskowice 400 czerwiec 2020 Elektryczna przekładnia hybrydowa do układu napędowego z silnikiem 1,5 l Wałbrzych 175 tys. 300 kwiecień 2021 Elektryczna przekładnia hybrydowa do układu napędowego z silnikiem 1,5 l (druga linia produkcyjna) Wałbrzych 175 tys. 600 wrzesień 2021 Silnik 1,5 l TNGA (druga linia produkcyjna) Wałbrzych oraz Jelcz-Laskowice 155 tys. 4. kwartał 2021

Architektura TNGA

Toyota New Global Architecture to globalna architektura, w której projektowane są obecnie wszystkie nowe modele Toyoty. Platforma ta oznacza wspólne zasady konstruowania poszczególnych typów podwozi i nadwozi, jak i układów napędowych do różnych modeli. Jej cechą charakterystyczną jest niżej położony środek ciężkości oraz sztywniejsze nadwozie samochodu, co przekłada się na wysoki poziom bezpieczeństwa biernego oraz większy komfort jazdy. Od strony produkcyjnej TNGA oznacza projektowanie zautomatyzowanych linii produkcyjnych, a co za tym idzie wyższą wydajność, modułową konstrukcję linii umożliwiającą produkowanie różnych typów podzespołów lub napędów na jednej linii produkcyjnej oraz lepszą ergonomię pracy i mniejszą uciążliwość dla środowiska.

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP)

TMMP posiada dwa zakłady zlokalizowane na Dolnym Śląsku. Fabryka w Wałbrzychu produkuje elektryczne przekładnie do niskoemisyjnych samochodów hybrydowych z silnikiem 1,8 l, 1,5 l i 1-litrowe silniki benzynowe oraz manualne i półautomatyczne skrzynie biegów. Jej obecne roczne możliwości produkcyjne sięgają 525 tysięcy elektrycznych przekładni do napędów hybrydowych, 258 tysięcy silników i 633 tysięcy skrzyń biegów. Zakład w Jelczu-Laskowicach produkuje silniki benzynowe 1,5 l oraz 2,0 l TNGA, a jego zdolności produkcyjne wynoszą 312 tysięcy jednostek napędowych rocznie. Fabryki TMMP zaopatrują montownie samochodów Toyoty oraz firmy Lotus, prowadzone przez spółki europejskie w Czechach, Wielkiej Brytanii, Francji, Turcji i Rosji oraz poza Europą: w Republice Południowej Afryki i Japonii.