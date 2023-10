Toyota zdecydowanym liderem polskiego rynku po trzech kwartałach 2023 r.

Od początku roku zarejestrowano w Polsce już 67 118 aut osobowych Toyoty

Marka ma aż 19,2% udziału w polskim rynku

Corolla najpopularniejszym modelem. 18 405 zarejestrowanych egzemplarzy

Aygo X, Yaris, Yaris Cross, Corolla, Toyota C-HR, PROACE City oraz Hilux liderami swoich segmentów

Po trzech kwartałach 2023 roku Toyota utrzymuje pozycję lidera polskiego rynku samochodów osobowych. W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku zarejestrowano już 67 118 aut marki, co jest wynikiem o 21% lepszym niż od stycznia do września 2022 roku. Prawie co piąte nowe auto, które wyjeżdża na polskie drogi w tym roku to Toyota, a 19,2% udziału marki w rynku to wynik o 1,7 p.p. lepszy niż w roku ubiegłym.

W samym wrześniu zarejestrowano 8495 nowych Toyot, to więcej niż dwie kolejne marki razem wzięte. To o ponad trzy tys. egzemplarzy lepszy wynik niż we wrześniu 2022 roku (54% wzrostu). Toyota jest najchętniej wybieraną marką zarówno przez klientów indywidualnych (2458 egzemplarzy, 23% udziału), jak i przez firmy (6037 egzemplarzy, 21,3% udziału).

Corolla najczęściej rejestrowanym autem w 2023 roku

Niezmiennie najpopularniejszym autem osobowym w Polsce jest Toyota Corolla. Japoński kompakt przewodzi liście dziesięciu najczęściej rejestrowanych modeli, na której po trzech kwartałach jest w sumie aż pięć modeli Toyoty. Od stycznia do września z salonów wyjechało już 18 405 egzemplarzy Corolli, co jest wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o 14%. W samym tylko wrześniu zarejestrowano 2726 Corolli, która dostępna jest jako hatchback, sedan oraz kombi.

Drugim najpopularniejszym autem w Polsce jest Yaris. W trzech kwartałach zarejestrowano już 11 513 egzemplarzy tego miejskiego hatchbacka. Na czwartym miejscu plasuje się Yaris Cross (9812 egzemplarzy), szóste miejsce zajmuje Toyota C-HR (7602 egzemplarzy), a na dziesiątej lokacie sklasyfikowano model RAV4 (5923 egzemplarzy).

Po dziewięciu miesiącach liderami swoich segmentów jest aż pięć modeli Toyoty. W klasie najmniejszych aut najlepszy wynik uzyskał Aygo X z wynikiem 2550 zarejestrowanych aut. Przełomowy crossover ma aż 33,1% udziału w swoim segmencie. Wśród miejskich aut przewodzi Yaris z 29,5-procentowym udziałem, a Yaris Cross jest najczęściej rejestrowanym przedstawicielem w segmencie B-SUV. Samochód Toyoty ma 23% udziału w swojej klasie. W segmencie C niepodważalna jest dominacja Corolli (27,3% udziału), a w segmencie C-SUV pierwsze miejsce należy do Toyoty C-HR (13,5% udziału).

Toyota Professional z coraz mocniejszą pozycją

Na rynku samochodów dostawczych swoją pozycję umacnia Toyota Professional. Po trzech kwartałach 2023 roku marka ma wynik 5206 zarejestrowanych aut. 52-procentowy wzrost w stosunku do roku ubiegłego jest tym bardziej imponujący, że w tym samym czasie cały rynek samochodów dostawczych powiększył się o 3%. Toyota Professional po dziewięciu miesiącach ma już 11% udziału w tej części rynku (3,5 p.p więcej r/r).

Wrzesień dla dostawczych samochodów Toyoty był szczególnie udany. W dziewiątym miesiącu 2023 roku zarejestrowano 658 aut, czyli aż o 114% więcej niż we wrześniu ubiegłego roku.

Najczęściej rejestrowanym dostawczym modelem Toyoty jest PROACE CITY, który od 2021 roku jest nieprzerwanie liderem segmentu CDV. We wrześniu zarejestrowano 403 egzemplarze tego kombivana, a od początku roku już 2933, co daje modelowi aż 29,4% udziału w segmencie.

Najpopularniejszym pick-upem w Polsce pozostaje Hilux. We wrześniu salony opuściło 146 egzemplarzy tego niezawodnego i wytrzymałego auta. Od początku roku zarejestrowano już 1163 Hiluxów, a model ten ma 41,3% udziału w segmencie pick-upów.

W bardzo konkurencyjnym segmencie MDV miejsce w czołówce utrzymuje model PROACE z 13,6-procentowym udziałem. We wrześniu zarejestrowano 91 egzemplarzy tego vana, od początku roku już 755.