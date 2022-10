Trzy filary zielonego transportu miejskiego – czy Polska jest gotowa na paliwa alternatywne

Jak sprawić, by transport zbiorowy stał się bardziej ekologiczny? Jedną z możliwości są inwestycje w ekologiczne środki lokomocji, jak elektryczne czy gazowe autobusy, które pozwalają zmniejszyć ilość zanieczyszczeń w miastach. Jednak światowe zawirowania gospodarcze wpływające na dynamiczne wzrosty cen energii i gazu, w ostatnich miesiącach nie sprzyjają decyzjom o transformacji miejskich flot. Temu tematowi już 25 października br. przyjrzą się eksperci z dziedziny elektromobilności i transportu z EMIS (ISI Emerging Markets Group), Business Centre Club oraz Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych.

W tym roku aż 96 proc. osób mieszkających w miastach Unii Europejskiej było narażonych na zanieczyszczenie powietrza przekraczające najnowsze wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. Jest to jeden z powodów, dla którego samorządy powinny poważnie myśleć o wymianie taboru na bardziej ekologiczny. Bez odważnych decyzji ze strony włodarzy transformacja transportu miejskiego nie będzie mogła mieć miejsca.

Na szczęście prezydenci i burmistrzowie polskich miast coraz częściej postrzegają zakup nowoczesnych autobusów elektrycznych i gazowych jako szansę na rozwój ośrodków miejskich i chętnie stają w pierwszym szeregu orędowników takich rozwiązań. Jednym z ostatnich przykładów może być Toruń, na ulice którego w maju tego roku wyjechało pierwszych sześć autobusów elektrycznych. Patrząc na ogólnopolskie statystyki, udział elektrobusów w segmencie miejskim przekracza już 30 proc. i cały czas rośnie. W zeszłym roku po raz pierwszy w historii autobusy zasilane prądem wyprzedziły w rejestracjach modele z silnikami Diesla.

Jak napędzać autobusy

W obecnych czasach zasilanie komunikacji miejskiej pojazdami z napędem elektrycznym i gazowym może stanowić odpowiedź na mniejszą podatność w zakresie światowych cen. Inwestycje w dywersyfikację floty w dłuższej perspektywie docenią samorządy, które na rzecz autobusów elektrycznych będą konsekwentnie rezygnować z tych z silnikami Diesla. Cena oleju napędowego wynosi w tym momencie nawet 8 zł za litr i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie miała się ustabilizować.

W maju br. w Polsce dostępnych było 520 stacji ładowania autobusów elektrycznych, które dostarczały ponad 70 MW mocy. Liczby te początkowo mogą robić wrażenie, lecz niosą za sobą istotne konsekwencje. Rozbudowa flot elektrobusów, a co za tym idzie i stacji ładowania, poważnie zwiększa zapotrzebowanie na energię. A o tę obecnie trudniej niż zwykle.

Transport a zmiany na świecie

Transport, jaki obserwujemy obecnie, nadal stanowi jedynie fragment tego, który pozostawiliśmy w czasach przedpandemicznych. Analitycy EMIS w raporcie „Poland Transportation Sector 2022/2023” wskazują, że w 2019 r. liczba osób, które skorzystały z transportu pasażerskiego, w tym drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego, wyniosła 620,2 mln. Dwa lata później, po kilku falach pandemii, było to już 392,9 mln pasażerów. Co warto podkreślić, mimo wszystko oznacza to wzrost o 11 proc. w stosunku do 2020 r., gdy liczba podróżujących osiągnęła zaledwie 354 mln. Ma to szczególne znaczenie dla transportu drogowego, który stracił prawie połowę użytkowników sprzed pandemii.

W 2022 roku sektor ten napotkał kolejną przeszkodę. Mowa o zakłóconych przepływach strategicznych oraz zaburzonych łańcuchach dostaw będących wynikiem nałożonych sankcji na Rosję. Ceny paliw poszybowały i ponieważ to najważniejszy koszt dla tego sektora, jego rentowność stała się wątpliwa.

Zielony transport miejski w opinii ekspertów

Czy ekologiczne autobusy, biorąc pod uwagę rosnące koszty i trudności w eksploatacji, mogą okazać się wyzwaniem na drodze do ekologicznej komunikacji miejskiej? Jak bardzo rekomendacje Unii Europejskiej dot. zeroemisyjności transportu odbiegają od możliwej do osiągnięcia rzeczywistości? Między innymi na te pytania odpowiedzą eksperci podczas wydarzenia pt. „Trzy filary zielonego transportu miejskiego: elektrobusy, stacje ładowania, status prawny”.

Spotkanie organizowane przez EMIS (ISI Emerging Markets Group) i Business Centre Club odbędzie się w środę, 25 października. Wśród prelegentów będą: Andrzej Żurawski (ekonomista EMIS i CEIC z grupy ISI Emerging Markets Group), Zbigniew Wyszogrodzki (prezes MZK Toruń, wiceprezes BCC), Maciej Mazur (dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych), a także Grzegorz Krupnik (ekspert ds. OZE, elektromobilności i środowiska w BCC).

Podczas debaty omówią wyzwania, przed którymi stoi miejski sektor transportowy, ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów o napędzie ekologicznym. Do wydarzenia dołączyć będzie można online oraz na żywo w Centralnym Domu Towarowym w Warszawie.

Na spotkanie można zarejestrować się pod linkiem: https://info.emis.com/zielony-transport-miejski